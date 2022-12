Google Chrome krijgt twee nieuwe functies – en dat is goed nieuws

Loopt jouw Google Chrome vaak vast? Of werkt de browser traag? Dan is er goed nieuws: Google Chrome krijgt in de update twee nieuwe functies.

Twee nieuwe functies geïntroduceerd op Google Chrome

Er zijn bij de update twee nieuwe functies geïntroduceerd op Google Chrome voor Mac: een energie- en geheugenbesparende modus. Met deze functies heb je op Google Chrome meer controle over de geheugencapaciteit en over hoe lang je batterij meegaat.

Geheugenbesparende modus: handig bij het bewerken van video’s

De eerste nieuwe functie is de geheugenbesparingsmodus. Wanneer je deze functie inschakelt wordt er geheugen vrijgemaakt van de tabbladen die op de achtergrond openstaan. Door het geheugen van de tabbladen die je niet gebruikt vrij te maken, komt er meer ruimte vrij voor het tabblad dat je wél gebruikt.

Volgens Google is deze nieuwe functie vooral handig als je intensieve taken aan het doen bent, zoals het bewerken van video’s of het spelen van games. Deze taken hebben vaak veel geheugen nodig, waardoor ze soepeler gaan als de tabbladen op de achtergrond minder geheugen in beslag nemen. Deze tabbladen worden met de nieuwe functie alleen herladen als dat nodig is.

Red je batterij met energiebesparingsmodus

De andere handige functie die Google Chrome met de nieuwe update introduceert is de energiebesparingsmodus. Met deze instelling beperkt Chrome automatisch het batterijverbruik zodra je laptop nog maar 20 procent acculading heeft.

Dit houdt in dat achtergrondactiviteiten op Chrome worden verminderd, zodat er minder energie wordt verbruikt. Hetzelfde geldt voor websites met visuele effecten zoals animaties en video’s. Ook deze effecten worden dan verminderd. Op deze manier gaat je batterij weer een beetje langer mee.

Nieuwe update Google Chrome snel beschikbaar voor iedereen

De nieuwe Mac-update van Google Chrome komt de komende weken voor iedereen beschikbaar en zal verwerkt worden in versie 108. Loopt jouw Chrome nu nog vaak vast bij het doen van zware taken? Nog even geduld, want de update komt er snel aan.

