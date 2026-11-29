Slecht nieuws als je regelmatig WhatsApp gebruikt, want de berichtendienst heeft een hele handige functie verwijderd. Dit is er veranderd!

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WhatsApp verwijdert meldingen

WhatsApp heeft een opvallende verandering doorgevoerd! In de nieuwste versie van de berichtendienst is een handige functie verwijderd uit zowel privé- als groepsgesprekken. Waar je voorheen standaard zag hoeveel gesprekken je nog open had staan in WhatsApp, is die functie nu niet meer beschikbaar in chats. In privé- en groepsgesprekken waren notificaties lange tijd zichtbaar bij de terugknop linksboven in beeld, maar dat is nu niet meer het geval.

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op WhatsApp

In het nieuwe ontwerp van WhatsApp vind je de terugknop op dezelfde plek, die blijft linksboven in de hoek geplaatst. WhatsApp neemt afscheid van de notificaties, want je ziet voortaan geen getal meer met het aantal chats dat nog openstaat. Eerder zag je daar het aantal gesprekken, waarin je nieuwe berichten had ontvangen. Dat is in de nieuwe versie van WhatsApp niet meer het geval, want de handige functie is per direct verwijderd.

Nieuwe knop in WhatsApp. Oude knop in WhatsApp.

Onderdeel van Liquid Glass

WhatsApp heeft de laatste maanden grote veranderingen doorgevoerd. De berichtendienst heeft een nieuw ontwerp gekregen, want WhatsApp heeft Liquid Glass eindelijk toegevoegd. In het nieuwe design zijn veel meer elementen transparant en hebben menu’s een glazen uitstraling. Het nieuwe ontwerp is ook terug te zien bij de knoppen, die zijn in de nieuwe versie van WhatsApp doorzichtig. Dat geldt ook voor de terugknop in alle gesprekken, maar daarvoor moeten gebruikers dus wel een concessie maken.

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Open je een privé of groepsgesprek in WhatsApp? Dan zie je dus meer hoeveel gesprekken je nog open hebt staan in de berichtendienst. In de lijst met alle chats zie je het aantal meldingen wél, want in de menubalk onderin het scherm staat hoeveel gesprekken je nog moet beantwoorden. Bij het tabblad ‘Chats’ zie je in een groen bolletje een getal staan, dat is het aantal chats waarin je nieuwe meldingen hebt ontvangen.

Meer over WhatsApp

WhatsApp voegt regelmatige handige verbeteringen door, maar neemt nu per direct afscheid van een populaire functie. Het is vaak handig om te weten hoeveel gesprekken je nog open hebt staan, zeker als je regelmatig al je notificaties probeert weg te werken in WhatsApp. Het aantal meldingen linksboven in de hoek was een handige indicatie, zodat je weet hoeveel gesprekken je nog moet beantwoorden. In de nieuwe versie van WhatsApp moeten gebruikers het zonder de feature doen.

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Het is onduidelijk of het om een permanente verandering gaat, of WhatsApp de functie op een later moment alsnog terugbrengt. Op de achtergrond werkt WhatsApp aan meer verbeteringen, zo kun je sinds kort eindelijk berichten inplannen bij de berichtendienst. Wil je geen enkele verandering bij WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!