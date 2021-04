Facebook-schandalen: een overzicht van de grootste controverses

Verspreiding van fake news, datalekken en het beïnvloeden van politieke campagnes: de waslijst aan Facebook-schandalen is niet mals. Tijd voor een overzicht van de grootste controverses.

Overzicht: de grootste Facebook schandalen

Directe aanleiding voor deze lijst is het meest recente datalek van Facebook. De gegevens van 533 miljoen Facebook-gebruikers zijn hierbij op straat komen te liggen. Hieronder valt ook de persoonlijke informatie van ruim vijf miljoen Nederlanders en drie miljoen Belgen. Wil je checken of ook jij slachtoffer bent? In onderstaand artikel leggen we uit hoe je dit doet.

Het datalek is niet de eerste keer dat Facebook op een negatieve manier in het nieuws komt. Integendeel zelfs: de lijst aan Facebook-schandalen blijft maar groeien. Hieronder een overzicht van de grootste controverses uit de geschiedenis van het bedrijf.

1. Cambridge Analytica – maart 2018

Cambridge Analytica is zonder twijfel het meest opzienbarend. Dit Britse databedrijf, dat inmiddels is opgeheven, heeft jarenlang de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers gemanipuleerd om de Amerikaanse verkiezingsuitslag van 2016 te beïnvloeden. Mede daardoor trok voormalig president Trump destijds aan het langste eind.

Facebook faciliteerde deze politieke manipulatie niet alleen, het was er ook al jaren van op de hoogte. In 2015 kreeg het bedrijf al signalen binnen dat Cambridge Analytica met haar praktijken bezig was, maar men ondernam toen geen actie.

Uiteindelijk heeft dit privacyschandaal ervoor gezorgd dat Facebook-baas Mark Zuckerberg voor het Amerikaanse congres moest getuigen en publiekelijk door het stof ging. Ook heeft het bedrijf ruim vijf miljard dollar aan de Amerikaanse toezichthouder (FTC) moeten betalen, de grootste boete in de geschiedenis.

Bovenop het Cambridge Analytica-schandaal kwam in diezelfde periode naar buiten dat Rusland de uitkomst van de presidentsverkiezingen probeerde te beïnvloeden. Dat deed de Russische overheid door heel gericht te adverteren via het advertentiesysteem van Facebook om zo twijfelende stemmers over te halen. Het uiteindelijke doel was om de republikeinse kandidaat van destijds, Trump, in het zadel te helpen.

2. Rohingya in Myanmar – augustus 2018

Van alle Facebook-schandalen tot nog toe, heeft deze waarschijnlijk de meest verstrekkende en gruwelijke gevolgen. Volgens een rapport van de Verenigde Naties uit 2018 is Facebook schuldig aan het verspreiden van nepnieuws over Rohingya-moslims in Myanmar.

Mede als gevolg hiervan wordt deze minderheidsgroep systematisch gediscrimineerd en zelfs vermoord. Volgens persbureau Reuters, dat onderzoek deed naar de situatie, slaagde Facebook er niet in om opruiende berichten van Rohingya-tegenstanders te weren. In plaats daarvan werden de duizenden berichten vol nepnieuws juist grootschalig verspreidt.

3. Massa-experiment – 2012

In 2012 kwam Facebook onder vuur te liggen vanwege het feit dat men psychologische experimenten uitvoerde onder haar gebruikers. Hierbij werden bepaalde woorden in de nieuwstijdlijn weggelaten om te kijken hoe mensen hierop reageren. Facebook nam experimenten af bij ruim 70.000 mensen zonder hen vooraf te informeren.

4. Rechtszaak met Winklevoss-tweeling: 2004

Facebook werd opgericht in 2004 en van een rustige start was geen sprake. Topman Zuckerberg werd namelijk direct aangeklaagd door de tweeling Winklevoss. De broers claimen dat de huidige Facebook-directeur er met hun plan vandoor is gegaan. Uiteindelijk is de zaak in 2008 geschikt. De identieke tweeling kreeg in totaal 65 miljoen dollar van Facebook.

Facebook verwijderen

Mede als gevolg van alle schandalen krijgt de oproep om Facebook te verwijderen steeds meer gehoor. Het is vrij simpel om je account te wissen en in onderstaand artikel leggen we uit hoe het werkt. Gaat dit je nog net iets te ver? Dan kun je het account ook deactiveren. Hierbij wordt je account niet verwijderd, maar tijdelijk bevroren.

