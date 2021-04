Facebook blijft de privacyschandalen maar opstapelen en gebruikers keren de dienst massaal de rug toe. Wil jij je Facebook verwijderen, of je account tijdelijk deactiveren? Wij leggen uit hoe je dit doet.

Facebook verwijderen doe je zo

533 miljoen. Zoveel Facebook-gebruikers hun gegevens kwamen op straat te liggen na een datalek bij het bedrijf. Het is het zoveelste schandaal in de geschiedenis van Facebook. Het bedrijf komt zeer regelmatig in opspraak vanwege privacyschandalen, datalekken, verspreiding van fake news en het beïnvloeden van politieke verkiezingen.

Veel gebruikers zijn er dan ook klaar mee en besluiten hun account te wissen. Wil ook jij je Facebook verwijderen? Volg dan deze stappen:

Log in op Facebook met je aanmeldgegevens; Tik rechtsboven op het icoon met het pijltje naar beneden; Kies ‘Instellingen en privacy’ en ga naar ‘Instellingen’; Klik in de linkerkolom op ‘Je Facebook’ gegevens’ en selecteer ‘Deactiveren en verwijderen’; Kies ‘Account permanent verwijderen’, klik daarna op ‘Doorgaan naar account verwijderen’; Druk op ‘Account verwijderen’ en bevestig je keuze door op ‘Doorgaan’ te drukken.

Je hebt je Facebook-account nu gewist. Mocht je onverhoopt toch weer terug willen, kun je het verwijderen binnen 30 dagen annuleren. Wanneer je tijdens deze bedenkperiode inlogt bij Facebook krijg je een scherm te zien met daarin de woorden ‘Verwijderen annuleren’. Druk hierop om het verwijderen van Facebook ongedaan te maken.

Facebook back-up maken

Bovenstaande methode is definitief. Dit betekent dat je profiel, berichten, foto’s en video’s permanent van Facebook worden verwijderd. Wil je deze herinneringen bewaren? Dan raden wij aan om een back-up van je profiel te maken. Dat doe je in het instellingenscherm van Facebook:

Tik rechtsboven op het pijltje naar beneden (of op mobiel de drie liggende streepjes) en ga naar ‘Instellingen en privacy’; Kies ‘Instellingen’, druk in de linkerkolom op ‘Je Facebook-gegevens’; Klik naast ‘Je gegevens downloaden’ op ‘Bekijken’ en vink aan wat je allemaal wil downloaden en bijvoorbeeld in welke kwaliteit je foto’s en video’s wil opslaan; Ben je klaar? Tik dan op ‘Bestand maken’.

Je hebt nu een zogeheten ‘downloadverzoek’ aangemaakt. Facebook gaat nu aan de slag met het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens en stuurt een melding op het moment dat je het bestand kunt downloaden. Wacht dus even met het verwijderen van je Facebook tot je dit bestand binnen hebt.

Facebook deactiveren, niet verwijderen

Ben je er even helemaal klaar mee, maar vindt je verwijderen vooralsnog niet nodig? Dan kun je Facebook ook deactiveren. Een gedeactiveerd account is niet langer zichtbaar voor vrienden, maar je persoonlijke gegevens blijven bewaard. Zodoende kun je het profiel op elk moment weer activeren:

Klik rechtsboven in Facebook op het pijltje naar beneden; Selecteer ‘Instellingen en privacy’ en ga naar ‘Instellingen’; Kies ‘Je Facebook-gegevens’ in de linkerkolom en selecteer ‘Deactiveren en verwijderen’; Druk op ‘Account deactiveren’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Je kunt Facebook ook deactiveren via de app. Hierbij volg je ongeveer dezelfde aanwijzingen als hierboven. Mocht je later toch weer Facebook willen gebruiken, dan hoef je de app enkel opnieuw te openen. Als je inlogt en instemt met heractivatie, kun je weer gewoon je profiel en nieuwsfeed inzien.

