‘Apple Watch Series 8 kan lichaamstemperatuur meten, AirPods krijgen gezondheidssensoren’

Apple heeft grootse gezondheidsplannen voor toekomstige Apple Watch-modellen. De Apple Watch Series 8 kan in 2022 bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur van gebruikers meten, als we de laatste geruchten mogen geloven.

Kuo: ‘Apple Watch Series 8 weet of je koorts hebt’

De Apple Watch Series 8 komt in 2022 met belangrijke nieuwe gezondheidsfuncties. Dat vernam MacRumors van Ming-Chi Kuo, een bekende en betrouwbare Apple-analist. Een van de nieuwe functies is het meten van de lichaamstemperatuur. Hiermee verandert de Apple Watch in een thermometer om je pols. Dat is vooral handig voor het detecteren van koorts, een veel voorkomend symptoom van verschillende ziekten.

Kuo is niet de eerste die het over het meten van de lichaamstemperatuur heeft. Mark Gurman en Debby Wu van Bloomberg meldden eerder dat de Apple Watch in 2022 waarschijnlijk een lichaamstemperatuur-sensor krijgt. Ook Rolfe Winkler van The Wall Street Journal had het al over de sensor.

Apple breidde de gezondheidsfuncties op de Apple Watch in de loop der jaren geleidelijk uit. Zo zagen we eerder al hartslagregistratie, onregelmatige hartritme-meldingen, bloedsaturatiemetingen, valdetectie en meer. In een interview met Outside Magazine zei Apple-CEO Tim Cook dat de Apple Watch zich nog in de ‘beginfase’ op het gebied van gezondheid bevindt.

AirPods volgen in de voetsporen van de Apple Watch

Ook AirPods gaan in de toekomst helpen met het monitoren van je gezondheid, aldus Kuo. Details gaf hij echter niet. In mei 2020 meldde DigiTimes dat toekomstige AirPods nieuwe system-in-package-technologie met ingebouwde AI zouden gaan gebruiken. Hierdoor kunnen ze onder andere hartfrequenties en stappentellingen bijhouden.

Ook Kevin Lynch, vice-president van technologie bij Apple, had het eerder over gezondheidssensoren in AirPods. “We werken tegenwoordig al met sensorfusie op sommige apparaten. Ik denk dat er allerlei mogelijkheden zijn met betrekking tot AirPods.”

