Binnenkort rolt Apple een nieuwe privacyfunctie uit waardoor iPhone- en iPad-gebruikers gewaarschuwd worden voor trackers. Apps gebruiken deze volgcodes om mensen gerichte reclames aan te bieden. Apples aankondiging schiet bij meerdere bedrijven in het verkeerde keelgat, waaronder Facebook.

Apple-trackerwaarschuwing rolt deze lente uit

Apple is van plan de zogeheten ‘trackerwaarschuwing’ deze lente uit te brengen. De functie is beschikbaar vanaf de eerstvolgende testversie voor iOS en iPadOS, de besturingssystemen van de iPhone en iPad. Vervolgens wordt de waarschuwing ook naar de stabiele versies overgezet zodat alle gebruikers ervan gebruik kunnen maken.

De nieuwe privacyfunctie zorgt ervoor dat ontwikkelaars van apps toestemming aan gebruikers moeten vragen om trackers te plaatsen. Dankzij deze bestandjes houden zij in de gaten houden welke apps en websites jij gebruikt om hier vervolgens via gerichte reclames aan te verdienen.

Vanaf de eerstvolgende iOS- en iPadOS-testversies is het voor ontwikkelaars verplicht om gebruikers hiervoor toestemming te vragen. Indien gebruikers niet akkoord gaan met de notificatie, mogen er geen trackers geplaatst worden. Dit is beter voor je online privacy. Indien ontwikkelaars zich niet aan de voorkeuren van gebruikers houden (en dus toch volgcodes plaatsen), riskeren ze een verbanning uit de App Store, Apples app-winkel.

Reclame-industrie uit kritiek op Apple

Meerdere apps uit de reclame-industrie uiten kritiek op de plannen van Apple, waaronder Facebook. Topman Mark Zuckerberg zei tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf dat de iPhone-maker deze maatregel vooral vanuit zakelijke overwegingen doorvoert, niet omdat men de privacy van gebruikers wil beschermen.

Facebook-baas Mark Zuckerberg.

“Vanuit zakelijk oogpunt is Apple erop gebrand om onze apps zoveel mogelijk te dwarsbomen”, aldus de Facebook-directeur. “Jammer genoeg hebben wij geen andere optie dan akkoord gaan met het beleid, want anders wordt de Facebook-app uit de App Store gehaald”, zo vult een woordvoerder van het bedrijf aan tegen website iMore.

Google is minder uitgesproken. Wel waarschuwde het bedrijf onlangs app-ontwikkelaars dat hun omzetten uit de App Store de komende periode weleens “significant” zouden kunnen dalen. Bovendien is het bedrijf gestopt met het plaatsen van trackers in haar eigen apps voor de iPhone en iPad.

