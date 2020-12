Nog een paar uur te gaan en dan kunnen we 2020 officieel achter ons laten. Maar voordat het zover is blikken we nog een keer terug op de afgelopen twaalf maanden. Dit is het Apple-jaaroverzicht van 2020.

Het belangrijkste Apple-nieuws van 2020

In plaats van individuele nieuwsberichten kiezen we dit jaar voor de vier trends die wat ons betreft tekenend zijn voor de afgelopen twaalf maanden. Van corona tot Apple Silicon: dit is ons Apple-jaaroverzicht van 2020.

1. Corona (en hoe Apple ermee omging)

We kunnen er niet omheen en gaan dat dus ook niet doen: uiteraard draaide 2020 om de coronapandemie die alles en iedereen geraakt heeft. Ook Apple, die net als veel andere bedrijven zijn winkels moest sluiten, personeel thuis liet werken en de nodige problemen ondervond.

Omdat dit zo’n impact heeft gehad op Apple in 2020, hebben we er een uitgebreid achtergrondverhaal over geschreven, waarin we kijken hoe Apple met de pandemie is omgegaan. Van de vertraagde iPhone 12 tot de Apple-events die ineens volledig digitaal gegeven werden.

Lees ook: Uitstel, zonder afstel: zo ging Apple met de coronacrisis om

2. Apple voor iedereen met de iPhone SE en Apple Watch SE

Als Apple iets heeft laten zien, dan is het wel dat het niet enkel een bedrijf wil zijn voor mensen die duizend euro over hebben voor een nieuwe smartphone. Met de iPhone SE 2020 en Apple Watch SE bracht het bedrijf dit jaar twee uitstekende instapmodellen uit voor een betaalbare prijs.

Door op specifieke functies te bezuinigen maar wel moderne specs te behouden, zijn dit twee enorm toekomstbestendige apparaten van hoge kwaliteit. Meer weten over de iPhone SE 2020 en Apple Watch SE? Check dan even onze uitgebreide reviews hieronder.

3. Concurrenten trokken samen ten strijde

2020 was ook het jaar waarin de grootste concurrenten van Apple elkaar vonden en samen ten strijde trokken tegen het bedrijf uit Cupertino. Van Spotify tot Epic Games met Fortnite: talloze grote en kleine techbedrijven trokken aan de bel over de oneerlijke machtspositie van Apple.

Het zorgde ervoor dat Fortnite uit de App Store werd gehaald, maar ook dat Apple de deur op een kier zette voor Siri en de HomePod om beter samen te werken met andere muziekdiensten. Laten we hopen dat Apple in 2021 nog wat opener is naar de rest van de techmarkt, daar worden Apples producten alleen maar beter van.

4. Het afscheid van Intel, de ontmoeting met Apple Silicon

We hoorden er al maanden geruchten over, maar dat het zo snel kon gaan hadden we niet verwacht. Aan het einde van het jaar onthulde Apple de M1-MacBooks, de eerste Macs die op Apples eigen M1-chip draaien in plaats van die van Intel. Een grote verandering, die ervoor zorgt dat Apple nog meer hardware volledig zelf gaat produceren.

Lees ook: Intel vs Apple M1: de oude en nieuwe Mac-chip vergeleken

Top 3 Apple-producten van het jaar

Uiteraard sluiten we het jaar ook af met onze favoriete Apple-producten van het jaar. Dit zijn niet meteen de beste, meest high-end apparaten (dan had de iPhone 12 Pro Max er wel ingestaan), maar wel degene die het beste passen bij de koers die Apple dit jaar is gaan varen.

3. Apple Watch SE

De Apple Watch SE laat een belangrijke koerswijziging voor Apple zien. Dit jaar liet het bedrijf merken dat ze zich niet enkel richten op de doelgroep die graag duizendend euro of meer neerlegt voor een smartphone.

Met de iPhone SE 2020 is er eindelijk een instapmodel voor een schappelijke prijs en kreeg zelfs de Apple Watch een goedkopere versie met de Apple Watch SE. Die is zelfs zo goed dat we de veel duurdere Apple Watch Series 6 nog maar lastig konden rechtvaardigen. De Apple Watch SE is simpelweg de beste smartwatch voor veruit de meeste iPhone-gebruikers.

2. MacBook Air 2020 M1

Vorig jaar waren we blij met de terugkeer van het ouderwetse MacBook-toetsenbord, zonder te weten dat de grootste Mac-verandering in jaren toen voor de deur stond. In het najaar van 2020 liet Apple de processors van Intel links liggen en hebben MacBooks geen Intel Inside maar Apple Inside.

En dat hebben we geweten: net als bij de Apple-chips in de iPhone zijn de resultaten indrukwekkend. De MacBook Air presteert net zo goed als een MacBook Pro met Intel-chip en de accuduur is zelfs verdubbeld.

1. iPhone 12 mini

De iPhone 12 mini is niet alleen ons favoriete Apple-product van 2020, maar ook degene die Apple het beste samenvat dit jaar. Na jaren wachten is er weer een echt compacte iPhone, en wat voor een! Het toestel mag dan klein zijn, maar heeft gewoon een oled-scherm, nieuw design, dubbele cameralens en de razendsnelle A14-chip.

Dat maakt het niet alleen de iPhone die het meeste waar voor zijn geld geeft, maar ook de beste compacte smartphone die in jaren is uitgekomen. Laten we hopen dat de mini vanaf nu een vast onderdeel is van Apples iPhone-line-up.

Een mooi en gelukkig 2021!

Voordat we de champagne opentrekken wens ik je namens heel de iPhonedredactie een gelukkig en vooral gezond 2021. Bedankt voor het lezen van onze artikelen en het bekijken van onze video’s. Blijf ons ook volgend jaar volgen, want we hebben weer genoeg plannen om jou nog meer uit je favoriete Apple-apparaten te laten halen. Pas goed op jezelf en de mensen om je heen en tot morgen, dan lees je onze vooruitblik voor Apple in 2021.