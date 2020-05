Reviewscore 8

Goedkope smartphones zal Apple nooit maken, maar de nieuwe iPhone SE is verrassend betaalbaar. Zeker als je ziet wat je ervoor terug krijgt. Je leest het allemaal in onze iPhone SE 2020 review.

iPhone SE 2020 review

In tegenstelling tot de meeste andere reviews op iPhoned beginnen we dit keer met de prijs. Dat zal namelijk de belangrijkste reden zijn voor mensen om deze iPhone te kiezen. De iPhone SE 2020 is verkrijgbaar vanaf 489 euro, voor het model met 64GB aan intern geheugen. Ondertussen ben je voor de iPhone 11 minstens 800 euro kwijt en zijn de 11 Pro en Pro Max nog duurder.

Om die prijs zo laag te houden, heeft Apple een aantal concessies gedaan die de nieuwe SE er wat minder modern uit laten zien. Op het eerste gezicht is het toestel namelijk niet te onderscheiden van de iPhone 8. De SE heeft dezelfde forse schermranden aan de boven- en onderkant, geen Face ID maar Touch ID en een enkele cameralens op de achterkant.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Omdat de meeste nieuwe smartphones inmiddels een scherm hebben dat de volledig voorkant vult, oogt de SE dan ook nogal ouderwets. Het voordeel van dit design is wel dat de SE lekker klein is, dankzij het 4,7 inch-lcd-scherm. Dat maakt het een heel fijn toestel om met een hand te bedienen, omdat het volledige scherm gemakkelijk bereikbaar is.

A13-chip maakt SE onverslaanbaar

Toch is de SE een stuk moderner dan het ontwerp doet vermoeden. Het toestel draait namelijk op de A13-chip, exact dezelfde processor waar ook de iPhone 11 en iPhone 11 Pro op draaien. Deze chip is razendsnel en energiezuinig en werd vorig jaar al uitgeroepen tot de beste mobiele chip van het moment. Dat deze chip nu zit in een iPhone van 489 euro, maakt de SE zonder twijfel de snelste en best presterende smartphone in zijn prijsklasse.

Naast een hoge snelheid en goede prestaties heeft deze chip nog een ander voordeel: het betekent dat de SE nog jaren wordt ondersteund met de nieuwste iOS-versies. Wederom een groot verschil met concurrerende Android-smartphones, die voor het zelfde geld al na een jaartje of twee geen updates meer krijgen. Daardoor blijft de SE langer relevant en goed beveiligd.

Draaien we het toestel om, dan zien we een kleine enkele cameralens, die wat de kwaliteit betreft het best te vergelijken valt als een mix tussen de iPhone 8 en iPhone XR. Ondanks de enkele lens maakt de SE mooie foto’s met natuurgetrouwe kleuren en scherpe details. Bovendien ondersteunt de SE ook de Portretmodus, waarmee je mooie foto’s van mensen maakt.

Camera is ruimschoots voldoende

Het enige wat we missen, is de Nachtmodus die de iPhone 11 vorig jaar introduceerde. Nu hadden we er niet op gerekend dat Apple deze optie zou toevoegen, maar het gebrek eraan zorgt er wel voor dat foto’s in het donker snel korrelig en onscherp worden. Verwacht dus niet de beste camerakwaliteit, al zal de iPhone SE-camera voor de meeste mensen ruim voldoende zijn.

Wat de accuduur betreft zijn we ook enthousiast. De accu mag dan hetzelfde zijn als in de iPhone 8, door de energiezuinige A13-chip houdt het toestel het makkelijk een hele dag vol. De SE 2020 ondersteunt bovendien draadloos opladen en snelladen via de Lightning-poort, al zul je daar wel een nieuwe adapter voor moeten kopen. De 5 Watt-oplader die met de telefoon wordt geleverd, is namelijk behoorlijk traag. Ook in deze prijsklasse kan dat eigenlijk echt niet meer.

Van de specs tot de camera en accuduur; de iPhone SE 2020 is een hele goede smartphone, maar voor wie is hij interessant? Wij verwachten dat Apple hier een grote groep mensen mee aanspreekt die nu een iPhone 8 of ouder hebben en op zoek zijn naar een betaalbare upgrade.

De SE 2020 of toch de XR?

Als je naar de prijs kijkt, is de iPhone XR een relevant alternatief omdat je voor ongeveer honderd euro meer een toestel in huis haalt die wel een nieuwer design en Face ID heeft. Het zal van persoon tot persoon verschillen of dat extra geld het waard is.

Op dit design na zijn de toestellen namelijk grotendeels hetzelfde. De iPhone SE 2020 zal dankzij de A13-chip zelfs waarschijnlijk een jaar langer software-ondersteuning krijgen. Een andere optie is natuurlijk refurbished. We verwachten echter dat veel mensen een gloednieuwe iPhone met de nieuwste chip zullen verkiezen boven een opgelapt tweedehands model.

Conclusie iPhone SE 2020 review

Als je het nieuwste van het nieuwste wil en enthousiast wordt van een dubbele of driedubbele camera, dan is dit niet de iPhone voor jou. Heb je nu echter een iPhone 8 of ouder en ben je toe aan een upgrade zonder teveel geld uit te geven? Dan is de iPhone SE 2020 een uitstekende smartphone waar je weer jaren mee vooruit kan. Wat prestaties en ondersteuning betreft is er geen betere deal te vinden in deze prijsklasse.

iPhone SE 2020 kopen?

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de iPhone SE 2020 kopen? In onze prijsvergelijker vind je de beste deals voor een losse iPhone SE 2020 of de iPhone SE 2020 met abonnement.