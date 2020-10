Apple Watch SE review: het nieuwe instapmodel heeft alles in huis

Dit jaar brengt Apple niet één, maar twee Apple Watches uit: de Apple Watch SE en high-end Apple Watch Series 6. De Watch SE dient als een instapmodel, maar heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt.

Dit is onze Apple Watch SE review

Vanaf dit jaar is de Apple Watch een stuk veelzijdiger geworden. Apple onthulde tijdens het event op 15 september naast de premium Apple Watch Series 6 ook nog een budgetmodel. Deze Apple Watch SE heeft iets minder functies dan de Series 6, maar zal voor veel mensen alles in huis hebben wat je van een slim horloge verwacht. Wij hebben de Watch SE uitgebreid getest en in dit artikel lees je onze bevindingen.

Kleine verschillen met de Series 6

Een groot voordeel aan de Apple Watch SE, en ook gelijk een belangrijk verschil met de Apple Watch Series 6, is de prijs. De SE-variant is namelijk ruim honderd euro goedkoper dan de Series 6. De 40 millimeter-variant van de Apple Watch Series 6 kost namelijk 429 euro. Daar staat een 40 millimeter-Apple Watch SE van 299 euro tegenover, en daar krijg je een hele hoop voor terug.

De Series 6 draait op een gloednieuwe S6-processor, terwijl de SE het met de S5-chip moet doen. Dat is exact dezelfde processor als die van de Series 5, maar dat wil niet zeggen dat de Watch SE langzaam is. Verre van: de ervaring leert dat de SE razendsnel werkt. De Series 6 is natuurlijk sneller, maar in de praktijk merk je daar erg weinig van.

Qua materiaal krijg je bij de SE geen keuze. De behuizing is namelijk altijd van aluminium. Bij de Series 6 krijg je nog de optie om naast aluminium voor roestvrijstaal of titanium te kiezen. Dit heeft uiteraard ook invloed op de prijs.

Verder ontbreekt het always on-display bij de SE, die je wel terugvindt op de Apple Watch Series 5 en 6. Ook heeft de Series 6 nog de optie om hartfilmpjes te maken en bloedzuurstofgehalte te meten. Deze twee functies zijn echter niet onmisbaar en de vraag is of je deze functies ook echt regelmatig gaat gebruiken.

Het feit dat er maar één materiaaloptie is en de iets snellere chip van de Series 6 zijn verschillen die de gemiddelde Watch-gebruiker niet zal opmerken. De grootste verschillen zijn dus de laatste drie: het ontbreken van de always on-display, de sensor voor hartfilmpjes en de saturatiemeter.

Veel overeenkomsten voor veel minder geld

Er zijn dus veel meer overeenkomsten tussen de twee nieuwe Apple Watches, en dat is ook gelijk wat de Watch SE zo’n goede keuze maakt. Het instapmodel heeft namelijk net als de Series 6 Valdetectie, SOS-noodmelding, Geluidmeting, Hartritme-meldingen en een Hartslagmeter.

Het enige wat hier aan sensoren ontbreekt is het hartfilmpje en de saturatiemeter. En die saturatiemeter doet het niet altijd even goed, zo blijkt uit onze review van de Watch Series 6. Bovendien is deze niet betrouwbaar genoeg voor medisch gebruik. Je kunt je natuurlijk afvragen hoe belangrijk deze drie ontbrekende functies voor je zijn, en of je hier ruim honderd euro voor wil neerleggen.

Ontwerp

Het ontwerp van de Watch SE past prima in het rijtje met de andere smartwatches van Apple. De SE ziet er precies hetzelfde uit als de rest. Hoewel de Series 6 voor het eerst in de nieuwe kleuren rood en blauw verkrijgbaar zijn, houd de SE het bij zilver, zwart of roségoud.

Dat is wat ons betreft prima: als je de Watch met een kleur wil opvrolijken, kun je dat met een bandje doen. Hoewel het een budgetmodel is, oogt de Apple Watch SE niet goedkoper dan andere Apple Watches. Ook het voorkantvullende oled-display is uitstekend en de Digitale Kroon en normale zijknop zijn niet anders dan bij voorgaande Watch-modellen.

Functies

De Watch SE heeft wat ons betreft alles in huis wat je nodig hebt. De Watch is waterbestendig, waardoor je er gerust mee kunt gaan douchen, of een frisse duik kunt nemen. Daarnaast houdt de Watch SE keurig je Activiteitenringen bij en geeft ‘ie je een melding wanneer het apparaat vermoedt dat je bezig bent met een workout.

Ook de hartslagmeter werkt uitstekend, en de nieuwe slaaptracker van watchOS 7 zorgt ervoor dat ook ‘s nachts de Apple Watch om mijn pols blijft zitten. Dat brengt me wel bij een klein minpunt: de accuduur.

Accuduur

Omdat de Slaap-app van watchOS 7 ervoor zorgt dat je de Apple Watch in bed omhoudt, is er nauwelijks een moment om de smartwatch op te laden. Daardoor is het jammer dat de accu maar één dag meegaat. Er is dus dagelijks een moment dat je het slimme horloge aan de stroom moet leggen.

Vooral als je op pad bent kan dat lastig zijn. Bovendien moet je ‘s avonds ervoor zorgen dat je Watch is opgeladen voor je naar bed gaat, anders gaat de wekker de volgende ochtend niet af. Het opladen gaat gelukkig heel snel: na een klein uurtje is je Apple Watch volledig opgeladen en kun je weer de hele dag vooruit.

Geen always on-display

Eén van de grootste nadelen van de Apple Watch SE is het feit dat het always on-display ontbreekt. Nu moet je namelijk telkens je pols draaien of het scherm aandrukken om de tijd te zien, terwijl dit bij de Series 5 en 6 niet hoeft. Is de Watch SE je eerste Watch, dan zul je deze functie waarschijnlijk niet missen.

Het feit dat je continu de tijd kunt zien is handig, maar kan ook afleidend zijn. Doordat het scherm niet continu aanstaat, gaat ook de accu iets langer mee.

Perfecte upgrade van de Series 3

Heb je een Series 3 of ouder, dan zouden we je zonder twijfel aanraden om te upgraden naar een nieuwe Watch SE. De Series 3 is inmiddels verouderd en werkt ook trager. De Watch SE heeft alle functies die je verwacht van een nieuwe Apple Watch, zoals waterdichtheid, valdetectie en geluidmeting. Deze nieuwe functies zullen een flinke verbetering zijn als je overstapt van een Series 3.

Conclusie Apple Watch SE review

Er zijn zo weinig verschillen met de nieuwste Apple Watch Series 6 dat je persoonlijk moet nagaan hoe belangrijk deze verschillen voor je zijn. Vind je het maken van een hartfilmpje of meten van je bloedzuurstofgehalte niet belangrijk, dan ben je ruim honderd euro goedkoper uit door een Watch SE kiezen. Ben je echter gewend aan een always on-display, dan is de Watch SE misschien geen goede keuze voor jou. De Apple Watch SE is in ieder geval het perfecte model als eerste smartwatch, of de goede upgrade als je momenteel de Watch Series 3 of ouder om je pols draagt. De Watch SE gaat nog jaren mee en heeft alle basisfuncties in huis. Besluit je de SE aan te schaffen, dan zul je er zeker geen spijt van krijgen.

