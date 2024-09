iOS 18 is officieel uit: Apple brengt deze 7 functies naar je iPhone

Apple heeft iOS 18 uitgebracht! Het gaat om de grootste update van het jaar, waarbij een reeks nieuwe functies naar je iPhone komt. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18 is uit!

Updaten maar! De officiële versie van iOS 18 is beschikbaar voor alle iPhones. Met de software-versie komen veel veranderingen naar je iPhone, zo kun je het Bedieningspaneel en beginscherm aanpassen naar je eigen voorkeuren. Dat is lang niet alles, want de Foto’s- en de Berichten-app krijgen er ook functies bij. Ben je benieuwd naar alle veranderingen? Wij zetten de zeven belangrijkste features voor je onder elkaar!

1. Beginscherm aanpassen

Apple geeft gebruikers in iOS 18 veel meer vrijheid bij het inrichten van het beginscherm van de iPhone. Je bepaalt zelf waar je apps plaatst, deze hoeven niet meer naast elkaar te staan. Ook de icoontjes van de apps zijn aan te passen, want je kunt de kleuren van alle applicaties veranderen en een donkere modus inschakelen. De icoontjes krijgen ook een grote modus, zodat je de tekst van de apps niet meer ziet. Lees hier meer over het beginscherm in iOS 18.

2. Nieuwe indeling Bedieningspaneel

Met iOS 18 krijgt het Bedieningspaneel er meer functies bij. Je bepaalt in de nieuwe iOS-versie zelf welke regelaars je toevoegt en waar je alle snelkoppelingen plaatst. In iOS 17 (en eerder) hadden deze nog een vaste plek, maar brengt Apple met iOS 18 verandering uit. Bovendien krijgt het Bedieningspaneel er meerdere vensters bij, zodat je genoeg ruimte hebt om knoppen toe te voegen. Bekijk hier hoe je het Bedieningspaneel aanpast.

3. iMessage krijgt meer functies

Apple breidt iMessage in iOS 18 uit met een aantal handige functies. Je kunt direct op berichten reageren met alle emoji, meer teksteffecten toevoegen en woorden op meerdere manieren opmaken. Zo is het eindelijk mogelijk om cursieve of doorgestreepte zinnen en woorden te versturen. Daarnaast kun je vanaf iOS 18 berichten inplannen om later te versturen en krijgt iMessage ondersteuning voor RCS. Je kunt vanaf nu dus ook iMessage gebruiken om met Android-gebruikers te communiceren.

4. Foto’s-app op de schop

Eén van de grootste veranderingen van iOS 18 is de herindeling van de Foto’s-app. Volgens Apple heeft de app zelfs de grootste update ooit gekregen in iOS 18. Je vindt alle albums, verzamelingen en herinneringen nu op een andere plek terug in de fotobibliotheek. Moet je even wennen aan de nieuwe indeling? Maak je dan geen zorgen, want je kunt de volgorde van alle onderdelen in de Foto’s-app aanpassen naar je eigen voorkeur.

5. Apps beveiligen met Face ID

Vind je de privacy en beveiliging van je iPhone erg belangrijk? Daarvoor komt er in iOS 18 een handige functie bij, want je kunt alle apps beveiligen met Face ID, Touch ID of je toegangscode. Een beveiligde applicatie moet voor gebruik eerst ontgrendeld worden. Wil je dat een app helemaal niet zichtbaar is? Dan geeft Apple je vanaf iOS 18 de optie om de applicatie te verbergen. Verborgen apps worden naar een aparte map verplaatst, die ook beveiligd is met Face ID, Touch ID of je toegangscode.

6. Wachtwoorden-app

Apple maakt het in iOS 18 veel gemakkelijker om je wachtwoorden terug te vinden en in te vullen bij apps of websites. Met iOS 18 komt er een speciale Wachtwoorden-app naar je iPhone. In deze app voeg je wachtwoorden en verificatiecodes toe, zodat deze automatisch ingevuld kunnen worden op je iPhone, iPad en Mac. Over de beveiliging van de Wachtwoorden-app hoef je je geen zorgen te maken, want die is standaard vergrendeld met Face ID, Touch ID of je toegangscode.

7. Onderdelen verbergen in Safari

In iOS 18 voegt Apple een belangrijke functie toe aan Safari. Met ‘Verberg afleidende onderdelen’ krijg je de mogelijkheid om onderdelen van een website tijdelijk weg te halen. Zo kunnen storende advertenties of meldingen voor cookies verborgen worden op Safari. Dat gebeurt wel tijdelijk, dus als je de webpagina opnieuw bezoekt verschijnen de verborgen onderdelen weer. De functie is ook beschikbaar in iPadOS 18 en macOS Sequoia.

8. Meer nieuwe functies (maar geen Apple Intelligence)

Helaas brengt Apple niet direct alle functies van iOS 18 uit. Voor Apple Intelligence moeten we nog langer wachten, die feature komt pas met iOS 18.1 en later naar de iPhone. Een aantal functies komt zelfs pas volgend jaar, volgens Apple heeft dat te maken met de Europese wetgeving. Hetzelfde geldt voor iPadOS 18 en macOS Sequoia, ook die updates moeten het zonder Apple Intelligence doen.

Gelukkig zijn er genoeg functies die met iOS 18 wél direct beschikbaar zijn, zo voert Apple kleine veranderingen door bij Kaarten en zijn er nieuwe toegankelijkheidsfuncties beschikbaar. Ook verbetert Apple de gamemodus en krijgen de AirPods Pro 2 veel meer functies met iOS 18. Benieuwd welke features vertraagd zijn? Lees hier welke features Apple niet op tijd af heeft gekregen voor de release van iOS 18.

iOS 18 installeren

Apple heeft iOS 18 uitgebracht op maandag 16 september, dus het is nu mogelijk om de update op je iPhone te installeren. Je vindt iOS 18 onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Zie je de nieuwe software-versie nog niet? Wacht dan nog even, want Apple brengt de update geleidelijk uit. Zo verschijnt de nieuwste iOS-versie dus niet bij alle gebruikers op hetzelfde moment.

Naast iOS 18 heeft Apple ook iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18, HomePodOS 18, visionOS 2 en een update voor de AirPods Pro 2 uitgebracht. Controleer daarom al je Apple-apparaten even, want de kans is groot dat je ook je iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV, HomePod of AirPods kunt bijwerken!