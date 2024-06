Bedieningspaneel van de iPhone aanpassen in iOS 18: zo werkt dat

Het Bedieningspaneel op de iPhone krijgt er veel functies bij in iOS 18. Benieuwd hoe dat werkt? Wij leggen je alle veranderingen uit!

Bedieningspaneel in iOS 18

Er komen met iOS 18 grote veranderingen naar je iPhone! Je krijgt veel meer vrijheid bij het inrichten van je beginscherm, zo bepaal je zelf waar je apps plaatst en welke kleur de icoontjes van deze applicaties hebben. In het Bedieningspaneel krijg je ook meer ruimte, daar bepaal je vanaf iOS 18 zelf welke regelaars je toevoegt. Je kiest vervolgens zelf waar je alle snelkoppelingen en knoppen plaatst.

In iOS 17 (en eerder) hadden deze nog een vaste plek, maar in de nieuwste iOS-versie bepaal je de indeling zelf. Daar heb je genoeg ruimte voor, want het Bedieningspaneel is een stuk uitgebreider vanaf iOS 18. Je hebt verschillende vensters, waar je functies vindt die bij elkaar horen. Zo is er een tabblad met connectiviteit, met mediaspelers en een venster met je favorieten. Wil je de indeling veranderen? Zo werkt dat!

Indeling van het Bedieningspaneel aanpassen

Om het Bedieningspaneel aan te passen moet je iPhone in ieder geval draaien op iOS 18. Het Bedieningspaneel is het scherm dat je te zien krijgt wanneer je vanaf de rechterbovenkant van het scherm omlaag veegt. Het overzicht opnieuw indelen gaat vervolgens heel gemakkelijk, want het is vergelijkbaar met het herpositioneren van apps op je beginscherm. Ben je niet tevreden met de indeling van het Bedieningspaneel? Aanpassen gaat in dat geval als volgt:

Open het Bedieningspaneel op je iPhone; Houd de onderkant van het scherm een aantal seconden ingedrukt; Tik onderin op ‘Voeg een regelaar toe’; Selecteer de knoppen die je wilt toevoegen; Sleep de regelaars tot slot naar de gewenste plek.

Wil je bepaalde knoppen groter of kleiner maken in het Bedieningspaneel? Ook dat is mogelijk vanaf iOS 18, want iedere regelaar heeft in de rechterhoek een dikkere rand. Om het formaat aan te passen sleep je de rand naar de zijkant of onderkant. Niet alle functies kunnen van grootte veranderen, maar dat merk je vanzelf. Het aanpassen van de indeling gaat bij ieder venster van het Bedieningspaneel op deze manier in iOS 18.

Meer weten over iOS 18

In iOS 18 kun je dus eindelijk zelf bepalen hoe het Bedieningspaneel eruitziet op je iPhone. Dit is één van de vele veranderingen in de grote update, waarbij vooral Apple Intelligence een belangrijke toevoeging is. Je kunt in iOS 18 bij vrijwel alle apps hulp vragen aan kunstmatige intelligentie, door Apple omgedoopt tot Apple Intelligence. Wil je meer weten over de nieuwe AI-techniek? Lees dan hier alles over Apple Intelligence.

Overigens ook goed om te weten: de regelaars op je vergrendelscherm kun je ook aanpassen, net als bij het Bedieningspaneel. Voorheen stonden daar standaard de zaklamp en de camera, maar vanaf iOS 18 bepaal je zelf welke functies er staan. Pas daarvoor het vergrendelscherm aan en kies de regelaars die jij het nuttigst vindt. Vond je deze tip over het Bedieningspaneel handig en wil je meer weten over iOS 18? Bekijk dan hier al onze iOS 18-berichten: