Apple werkt aan nieuwe gezondheidssensor voor de Apple Watch

Er zijn foto’s verschenen van een prototype van de Apple Watch Series 10, waarop een nieuwe gezondheidssensor te zien is. Dit moet je weten.

Apple werkt aan nieuwe gezondheidssensor

De foto’s zijn afkomstig van X-gebruiker @StellaFudge en laten een uniek ontwerp van een gezondheidssensor zien. Deze nieuwe gezondheidssensor op het prototype van de Apple Watch Series 10 heeft een kleinere reeks LED’s in vergelijking met de echte Apple Watch Series 10-modellen die vorig jaar zijn gelanceerd. Daarnaast is er ook een extra ring van lampjes rond de sensor zichtbaar. Het is alleen niet duidelijk waar die ring voor dient. Bekijk hieronder de foto’s van het prototype Apple Watch Series 10 met de nieuwe sensor:

Prototype Apple Watch Series 10 with… A very unique health sensor arrangement.



The health sensors got shrunk down a lot and there was an extra light ring around the perimeter. The watch is also running an unreleased build of watchOS11, somewhere between 11.1b5 and 11.1rc. pic.twitter.com/8n06JkQT39 — Stella – Fudge (@StellaFudge) March 31, 2025

Het prototype van de Apple Watch Series 10 draait overigens op een interne build van watchOS 11.1 die volgens @StellaFudge nooit is vrijgegeven voor het grote publiek.

Doel van de sensor

De gezondheidssensor aan de achterkant van de Apple Watch Series 10 die al geruime tijd verkrijgbaar is, wordt gebruikt om de hartslag van de drager te meten. Op modellen die alleen buiten de Verenigde Staten worden verkocht vanwege een patentgeschil, wordt ook de zuurstof in het bloed gemeten. Dat is mogelijk dankzij de ingebouwde saturatiesensor. Het is onduidelijk waarom de sensor op dit prototype van de Apple Watch Series 10 er anders uitziet. We vermoeden dat Apple toekomstige gezondheidsfuncties voor de Apple Watch aan het testen is.

Zo test Apple bijvoorbeeld een functie die je kan waarschuwen bij tekenen van hoge bloeddruk. Deze functie werd al een paar jaar voordat de Apple Watch Series 10 werd gelanceerd voor het eerst genoemd. Het schijnt echter dat Apple maar problemen blijft houden met de ontwikkeling van de bloeddrukdetectie. Het is dan ook onduidelijk of de functie op tijd klaar zal zijn voor de Apple Watch Series 11, die waarschijnlijk in september verschijnt.