Apple komt met nieuwe iPhone-hoesjes en Apple Watch-bandjes: dit zijn ze

Apple heeft nieuwe iPhone-hoesjes onthuld! Dat is niet alles, want er zijn ook nieuwe bandjes voor de Apple Watch beschikbaar. Dit zijn ze!

Nieuwe accessoires

Apple heeft een reeks nieuwe producten aangekondigd! Sinds vorige maand ligt de nieuwe iPhone 16e in de winkels, maar dat is het niet bij gebleven. Apple heeft op dinsdag 4 maart nog twee nieuwe producten aangekondigd. De iPad 2025 en de iPad Air 2025 zijn die dag onthuld. Dat is niet alles, want Apple heeft ook een aantal nieuwe iPhone-hoesjes én bandjes voor de Apple Watch gepresenteerd.

De nieuwe hoesjes en bandjes zijn beschikbaar in een reeks vrolijke kleuren. Voor de iPhone 16 heeft Apple vier nieuwe siliconen telefooncases onthuld. Ze zijn beschikbaar in de kleuren pioenroze, violetblauw, aquamarijn en tangerine. Drie van de vier kleuren komen bekend voor, want dit zijn de opvallende tinten waarin de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn uitgebracht. De siliconen hoesjes zijn uitgebracht voor de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max voor 59 euro per stuk.

Apple Watch-bandjes

Apple heeft niet alleen nieuwe iPhones-hoesjes uitgebracht, er zijn ook nieuwe Apple Watch-bandjes toegevoegd aan de collectie. De nieuwe solobandjes passen bij de iPhone-hoesjes, want ze zijn eveneens beschikbaar in de kleuren pioenroze en violetblauw. Het noorderlicht solobandje is een compleet nieuwe toevoeging. De solobandjes zijn bij Apple verkrijgbaar voor 49 euro en zijn beschikbaar in verschillende formaten.

Ga je liever voor een gevlochten bandje voor je Apple Watch? Ook dat type horlogebandje is uitgebracht in een aantal nieuwe kleuren. Bij het gevlochten solobandje kun je nu ook kiezen voor tangerine, aquamarijn en pioenroze. Zo passen alle Apple Watch-bandjes niet alleen bij de kleuren van de iPhone 16-serie, maar ook bij de nieuwe iPhone-hoesjes die Apple heeft uitgebracht.

Meer nieuwe accessoires

Apple heeft de sportbandjes voor de Apple Watch ook in een nieuw jasje gestoken. Met het aquamarijn, tangerine en violetblauw sportbandje passen de nieuwe bandjes en iPhone-hoesjes perfect bij elkaar. Dit zijn overigens niet de enige nieuwe accessoires die Apple heeft aangekondigd, want er is ook een nieuw Magic Keyboard gepresenteerd. De iPad Air 2025 heeft een vernieuwd Magic Keyboard.

Bij dit Magic Keyboard is een rij functietoetsen toegevoegd, zoals al eerder bij het Magic Keyboard voor de iPad Pro 2024 gebeurde. Apple heeft vorige maand dus al nieuwe iPads, iPhone-hoesjes, Apple Watch-bandjes en de MacBook Air 2025 aangekondigd, maar dat is lang niet alles. Er zijn nieuwe accessoires beschikbaar en dit voorjaar verschijnt de AirTag 2 nog. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor de iPhoned-nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!