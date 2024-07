iOS 18: deze functies krijgt Apple niet op tijd af

Helaas. Apple lukt het ook dit jaar weer niet om alle functies van iOS 18 op tijd af te krijgen voor de eerste release in september. Dit zijn de features waar je nog langer op moet wachten.

iOS 18 uitgestelde functies

Sinds kort is het voor iedereen mogelijk om de publieke bèta van iOS 18 en iPadOS 18 op zijn of haar telefoon te installeren. Deze openbare testversie bevat echter bij lange na niet alle functies die Apple tijdens de WWDC 2024 heeft aangekondigd. Sommige worden waarschijnlijk nog vóór de release in september toegevoegd, andere heeft Apple daarentegen al gemarkeerd met ‘komt later (dit jaar)’. Dat zijn echter een aantal van de vetste nieuwe functies van iOS 18. iPhoned geeft je een overzicht van functies waarop je nog langer moet wachten.

Apple Intelligence

De waarschijnlijk belangrijkste nieuwe feature in iOS 18, de AI-suite Apple Intelligence, is vanaf dit najaar slechts als bèta beschikbaar, en ook alleen voor de spraakinstelling ‘VS Engels’. Europese talen zijn sowieso pas vanaf volgend jaar beschikbaar (waarschijnlijk begint Apple met Frans, Duits en VK Engels), maar in de EU moeten we mogelijk nóg langer wachten. Apple dreigt namelijk om de start van Apple Intelligence in de EU, en dus Nederland en België, uit te stellen vanwege ‘zorgen’ over de Digital Markets Act. Wordt uiteraard nog vervolgd.

Slimmer mailen

Een indirect gevolg van het feit dat Apple Intelligence wordt uitgesteld? De vernieuwingen van Mail laten ook nog wat langer op zich wachten. Mail gaat berichten voortaan automatisch sorteren met behulp van AI. Zo krijg je dan mappen voor social media of nieuwsbrieven van winkels. Daarnaast kan Mail de inhoud van je digitale post samenvatten of zelfs nieuwe teksten voor je schrijven. Heel misschien is dat voor de Engelse taal al in september mogelijk.

Slimmere Siri

Op de nieuwe versie van Siri moeten we waarschijnlijk nog veel langer wachten. Apple heeft nog steeds niet laten weten wat Siri precies kan vanaf de herfst. Er gaan echter heel wat betrouwbare geruchten dat de slimme assistent pas in de lente van 2024 helemaal klaar zal zijn. Apple heeft zelf al toegegeven dat de spraakassistent in eerste instantie bijvoorbeeld geen interactie kan hebben met apps via AI en ook niet de inhoud van het scherm kan analyseren.

iPhone Mirroring

Een van de coolste functies van iOS 18 in combinatie met macOS Sequoia is de mogelijkheid om je iPhone op afstand vanaf je Mac te besturen. Je krijgt dan gewoon het scherm van je iPhone als venster op de Mac te zien. Deze feature zit weliswaar al in de bèta’s, maar bepaalde functies zoals bestandsoverdracht via drag & drop ontbreken nog. Dat maakt de feature veel minder praktisch. Oh ja, en iPhone Mirroring hoort ook bij de functies die door de DMA-regels mogelijk helemaal niet naar de EU komt.

Deze functies komen nog wel

Gelukkig zijn er ook nog meer dan genoeg functies die wel direct bij release van iOS 18 beschikbaar zijn. Zo kun je het geluid van telefoontjes opnemen, is er een compleet nieuwe Wachtwoorden-app en maak je je thuisscherm helemaal eigen met een specifieke indeling van de icoontjes en widgets. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom iOS 18? Schrijf je in voor onze dagelijkse of wekelijkse iPhoned-nieuwsbrief.