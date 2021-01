AirTags-lancering lijkt aanstaande: ‘Objectenfunctie’ duikt op via Safari

Apples eerste bluetooth-tracker lijkt er nu echt aan te komen. Browser Safari bevat sinds kort een speciale functie voor deze apparaatjes. Zo kun je hem zelf al bekijken.

Al jaren duiken er geruchten op over de AirTags: kleine bluetooth-apparaatjes die je aan je sleutelbos kunt hangen. Via de Zoek Mijn-app op je Apple-apparaten kun je vervolgens de exacte locatie hiervan achterhalen.

MacRumors ontdekt nu dat iedereen via Safari deze nieuwe functie van de Zoek Mijn-app al kan activeren. Daarmee activeer je een testversie die eigenlijk enkel voor ontwikkelaars beschikbaar zou moeten zijn. Dat Apple de functie nu stilletjes klaar lijkt te zetten voor een publieke release, doet vermoeden dat de onthulling van de AirTags niet lang meer op zich laat wachten.

Als je de Objectenfunctie in de Zoek Mijn-app bekijkt, zie je dat de app ook bluetooth-trackers van andere merken ondersteunt. Met een druk op de knop kun je naar een object zoeken om het aan je Apple ID te koppelen. Daarna vind je hem gemakkelijk terug via de app.

Toch blijft het de vraag wanneer de trackers van Apple op de markt komen. Al jaren lezen we geruchten en vinden we aanwijzingen in software. Vorig jaar in april noemde Apple de AirTags zelfs per ongeluk bij naam in een YouTube-video. Dat de apparaatjes meerdere malen zijn uitgesteld lijkt dan ook een zekerheid.

Zeker nu Apple in 2020 heeft laten zien dat ze producten met persberichten kunnen onthullen, zouden de AirTags in theorie op ieder moment gepresenteerd kunnen worden.

Zo activeer je zelf de nieuwe Zoek Mijn-functie

Wil je zelf kijken hoe dit werkt? Volg dan onderstaande stappen op je iPhone of iPad die iOS 14.3 of iPadOS 14.3 of nieuwer draait.

Open Safari op je iPhone of iPad; Tik ‘findmy://items’ in de browserbalk in; Sta toe dat je iPhone of iPad de Zoek Mijn-app opent; Bekijk de nieuwe functie in de Zoek Mijn-app.

Wil je meer weten over de AirTags? Wij zetten de belangrijke geruchten voor je op een rijtje in het onderstaande overzicht.