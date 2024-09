Je iPhone heeft in iOS 18 een nieuwe functie bij lege accu: zo zit dat

Heb je jouw iPhone al bijgewerkt naar iOS 18? Dan heeft je iPhone een nieuwe functie als de accu leeg is. Dit moet je weten.

Apple brengt iOS 18 uit

Het is weer tijd om je iPhone te updaten, want Apple heeft iOS 18 uitgebracht. Met de nieuwe softwareversie komen veel nieuwe functies naar je iPhone. Zo is het mogelijk om het beginscherm en Bedieningspaneel naar je eigen hand te zetten. Je bepaalt zelf waar je apps plaatst op het beginscherm en welke regelaars je toevoegt aan het Bedieningspaneel. Nu blijkt dat je iPhone in iOS 18 ook een nieuwe functie heeft als de accu leeg is.

Na het installeren van iOS 18 blijft de tijd zichtbaar op je iPhone, ook als de accu leeg is. Je ziet dan dus niet meer enkel het symbool van de lege batterij, maar ook de klok linksboven in beeld. Bij iOS 17 en eerder was dat niet het geval, daar was het display vrijwel helemaal zwart. Vanaf iOS 18 weet je dus altijd hoe laat het is, zelfs als je iPhone onderweg even niet opgeladen kan worden. Je hoeft daarvoor niks aan te passen bij de instellingen, de feature staat automatisch aan.

iPhone met lege accu kan steeds meer

Het gaat om een kleine nieuwe functie in iOS 18, maar je iPhone kan steeds meer als de accu leeg is. In iOS 15 voegde Apple een soortgelijke functie toe, want sinds die update blijft de locatie van je iPhone altijd zichtbaar in de Zoek mijn-app. Zelfs als je iPhone zonder stroom zit kun je de locatie opzoeken in de app. Dat is erg handig, want de locatie blijft ook zichtbaar als de iPhone is uitgeschakeld.

Zo kun je dus ook zien waar je iPhone is als deze bewust is uitgeschakeld, nadat deze bijvoorbeeld is gestolen. Deze tekst is eveneens zichtbaar als de accu van de iPhone leeg is. Het is overigens niet voor het eerst dat Apple het mogelijk maakt om bij een leeg apparaat toch de tijd te bekijken. Eerder voegde Apple de functie ook toe aan de Apple Watch, waardoor de tijd altijd zichtbaar blijft bij de smartwatch.

Meer over iOS 18

Het is de verwachting dat in de toekomst meer functies blijven draaien, ook als de iPhone met een lege accu zit. Met iOS 18 voert Apple nog veel meer veranderingen door, zo krijgt iMessage er functies bij en heeft de fotobibliotheek een nieuwe indeling. Dat is lang niet alles, want er wordt een Wachtwoorden-app geïntroduceerd, Apple Kaarten krijgt er features bij en Siri wordt véél slimmer.

Op laatstgenoemde moeten we helaas nog wel even wachten, want Apple Intelligence verschijnt pas veel later. De nieuwe techniek komt met iOS 18.1 (of later) naar je iPhone, maar is voorlopig niet beschikbaar in het Nederlands. Daardoor ontbreekt een groot gedeelte van de aangekondigde iOS 18-functies bij de release van de update. Benieuwd welke features je wél direct kunt gebruiken? Lees dan hier alles over iOS 18!