iOS 18 gids: alles wat je moet weten over dé update van 2024!

Eindelijk is iOS 18 voor iedereen beschikbaar en in deze complete gids lees je alles over de nieuwe functies die in de update zitten.

iOS 18 gids: dit zijn alle nieuwe functies

Iedereen die de bèta-versie heeft gebruikt, weet al wat er in iOS 18 zit. Heb je de bèta-versie niet gebruikt, dan is deze iOS 18 gids alles wat je nodig hebt om je kennis helemaal bij te spijkeren. We zetten alle nieuwe functies voor je op een rij.

Beginscherm

Apple heeft het beginscherm vernieuwd en nieuwe aanpassingsmogelijkheden toegevoegd. Je kunt pictogrammen nu overal neerzetten, de grootte aanpassen, de kleuren wijzigen en zelfs de apps verbergen.

Bedieningspaneel

Je kunt het Bedieningspaneel opnieuw indelen en je meest gebruikte onderdelen vooraan en in het midden plaatsen. Ook kun je nu desgewenst meerdere pagina’s instellen. Ontwikkelaars van apps van derden kunnen voor het eerst bedieningselementen voor het Bedieningspaneel maken, en het is mogelijk om de pictogrammen Zaklamp en Camera op het Vergrendelscherm te vervangen door andere knoppen.

Wachtwoorden-app

Apple heeft in iOS 18 een speciale Wachtwoorden-app toegevoegd, waar je inloggegevens en wachtwoorden die zijn opgeslagen kunt opvragen. Het is in feite het gedeelte Wachtwoorden in de app Instellingen, maar dan in een speciale app die het gemakkelijker maakt om al je wachtwoorden terug te vinden.

Safari

Safari heeft nu ‘highlights’. Deze functie gebruikt machine learning om automatisch interessante dingen te detecteren en aan je te laten zien. Zo vind je bijvoorbeeld routebeschrijvingen, samenvattingen of links om meer te lezen over mensen, muziek, films en series. In de vernieuwde Reader-weergave heb je ook meer opties om artikelen te lezen zonder afleidingen.

Berichten

De Berichten-app van iOS 18 heeft veel nieuwe functies, zoals het plannen van berichten (Stuur later) en RCS-ondersteuning die de communicatie met Android-gebruikers verbetert. Ook is er nu ondersteuning voor het versturen van berichten via satelliet als je geen Wi-Fi- of mobiele verbinding hebt.

Foto’s

In deze iOS 18 gids ook een nieuw ontworpen Foto’s-app. Het ontwerp is nu veel meer uniform. Er is ook een flink verbeterde zoekfunctie, er zijn nieuwe albums en nog veel meer.

Rekenmachine

Apple heeft de Rekenmachine-app grondig herzien in iOS 18. Zo is er nu een backspace-knop, kun je direct valuta omrekenen en is er een zijbalk waar je recente berekeningen kunt bekijken. En met wiskundenotities kun je wiskundeproblemen oplossen, ook in de app Notities.

Notities

In Notities kun je nu dus wiskundige berekeningen uitvoeren, tekst markeren, tekst samenvouwen onder een kop en rechtstreeks audio opnemen.

Agenda

In de app Agenda kun je nu geplande herinneringen bekijken en aanmaken. Ook is het nu gemakkelijker om de maandweergave aan te passen, zodat je je maand eenvoudiger in één oogopslag kunt zien.

Kaarten

Ook Apple Kaarten heeft een update gekregen. Zo kun je nu locaties opslaan, notities toevoegen aan bepaalde plekken en zelf je route bepalen. Ook zijn er nu meer wandelfuncties, waaronder het opslaan van wandelroutes voor offline gebruik.

Dagboek

In deze iOS 18 gids ook vernieuwingen aan de app Dagboek. Daar zit een nieuwe weergave in om je dagboekdoelen in de gaten te houden. Er zijn ook nieuwe Dagboek-widgets die je op je toegangs- of beginscherm kunt zetten.

Podcasts

In iOS 18 toont de Podcasts-app van Apple nu onder meer hoofdstuksegmenten van een podcast wanneer je versneld door een aflevering gaat die op dat moment wordt afgespeeld. Daardoor wordt het makkelijker om direct naar het gewenste gedeelte te gaan.

Camera

De Camera-app heeft een paar kleine nieuwe functies gekregen, waarvan de meest opvallende een optie is om muziek te blijven afspelen terwijl je filmt.

AirPods Pro 2

Als je AirPods Pro 2 hebt, kun je na het installeren van iOS 18 een aantal nieuwe functies gebruiken. Zo kun je met Hoofdgebaren voortaan een oproep accepteren of weigeren door alleen maar je hoofd te bewegen.

Toegankelijkheid

We sluiten deze iOS 18 gids af met nieuwe functies in Toegankelijkheid. Zoals bij elke iOS-update zitten er ook in iOS 18 nieuwe toegankelijkheidsopties. Zo is er een hulpmiddel om wagenziekte te verminderen en kun je Siri hernoemen. Je kunt ook allerlei speciale zinnen instellen die iPhone-functies activeren.

