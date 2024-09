iOS 18: je iPhone opladen doe je bij voorkeur op deze manier

iOS 18 heeft nieuwe oplaadopties en de iPhone 16 ondersteunt krachtigere opladers – dit moet je weten over het opladen van je iPhone!

iOS 18: zo kun je het beste je iPhone opladen

Heb je iOS 18 geïnstalleerd, dan heb je een aantal nieuwe opties als het gaat om het opladen van je iPhone 15 (en iPhone 16). Zo kun je nu gebruikmaken van uitgebreide oplaadlimieten, wat beter is voor de levensduur van de batterij. Voorheen kon je kiezen voor een limiet van 80 procent, nu kun je ook kiezen voor 85, 90 en 95 procent.

Voor de batterij is het goed dat hierdoor de tijd dat je iPhone volledig opgeladen is, wordt verkort. Volgens Apple is de functie vooral gunstig voor mensen die hun iPhone vaak langere tijd in het stopcontact laten zitten. Het aanpassen van de instelling gaat als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Batterij’; Tik op ‘Bezig met opladen’; Kies het gewenste percentage.

Kies het juiste percentage

Houd bij het kiezen van een oplaadlimiet rekening met je dagelijkse gebruikspatronen. Als je vaak de hele dag door kunt opladen, is een lagere limiet zoals 80 of 85 procent misschien voldoende. Moet de batterij bij jou langer meegaan tussen twee oplaadbeurten door, dan zijn de opties van 90 of 95 procent wellicht beter geschikt.

Je kunt deze instelling altijd weer aanpassen. Ben je van plan om een lange dag zonder stroombronnen door te brengen, dan kun je de limiet tijdelijk uitschakelen en je iPhone volledig opladen. Als je dat doet, heb je in iOS 18 de keuze om de 100 procent-instelling tot morgen, of permanent aan te houden.

Aanbeveling op basis van gebruik

iOS 18 gaat nog een stap verder door proactief een specifieke oplaadlimiet aan te bevelen op basis van je gebruiksgewoonten. Als je een iPhone 15 (of iPhone 16) hebt, kun je na een tijdje een melding verwachten waarin een optimale oplaadlimiet voor je apparaat wordt voorgesteld.

Langzame lader

heb je iOS 18 geïnstalleerd, dan krijg je ook een waarschuwing als je een langzame oplader gebruikt. In de Instellingen toont de grafiek van het batterijniveau een oranje kleur als er de afgelopen 24 uur langzaam is opgeladen. Als de duur van het opladen een bepaalde drempel bereikt, verschijnt de waarschuwing ‘Slow charger’ (Langzame lader) boven de grafiek. Het is vooralsnog niet duidelijk welke oplaadsnelheid de waarschuwing triggert, maar het is wel handig om te weten als je een wat oudere oplader gebruikt.

Veel draadloze opladers adverteren met MagSafe-compatibiliteit, maar bieden niet de maximale oplaadsnelheid. De waarschuwing kan helpen om te bepalen waarom je iPhone niet op volle snelheid wordt opgeladen. Je moet wel zelf de instellingen in duiken om te zien of er een waarschuwing is.

Gebruik de juiste oplader

Stap je over op een iPhone 16, dan is het sowieso een goed idee om ook gelijk naar de juiste oplader over te stappen. Alle iPhone 16-modellen ondersteunen namelijk tot 45 W bedraad snelladen via de USB C-aansluiting. Ter vergelijking: de iPhone 15-modellen blijven steken op 27-29 W. Wil je effectief gebruikmaken van dit snellere opladen, dan heb je een krachtigere oplader nodig.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de Anker 313 oplader. Die heeft een vermogen van 45 watt en één aansluitpoort. Wil je twee aansluitpoorten, dan kies je bijvoorbeeld de Anker 523, met een vermogen van 47 watt.