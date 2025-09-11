Lees je dit artikel nog op een iPhone 13 of een andere oude iPhone? Dan wordt het écht tijd om over te stappen naar de iPhone 17. Dit is waarom.

Heb je deze oude iPhone nog? Dan moet je écht overstappen naar de iPhone 17

Met de komst van de iPhone 17 vragen veel Apple-fans zich af of dit hét moment is dat ze moeten overstappen naar een nieuw toestel. Apple staat bekend om de lange ondersteuning van oudere iPhones maar naarmate toestellen ouder worden, nemen de beperkingen steeds verder toe. Zo worden de prestaties trager, de batterijduur een stuk minder en de nieuwste camerafuncties gaan aan je voorbij.

Twijfel je of je moet overstappen naar de iPhone 17? In dit artikel bekijken we per oude iPhone wat de redenen kunnen zijn om een iPhone 17 te kopen!

Ondersteuning voor iOS 26

Laten we met het belangrijkste punt beginnen: alleen de iPhone 11 of nieuwer krijgt de update naar iOS 26. Dit is het nieuwste besturingssysteem van Apple waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen.

Maar het is wel zo dat een oudere iPhone minder van deze nieuwe functies krijgt. Met een iPhone 11 kun je nog wel een jaartje vooruit, maar de hardware is sterk verouderd en dat merk je. Apps openen langzaam en sommige heb je simpelweg niet op je ouder toestel.

iOS 26.

Apple Intelligence

Een ander belangrijk punt om te upgraden is Apple Intelligence. Apple heeft aangegeven dat voor het einde van het jaar AI ook naar de Nederlandse iPhones komt. Om die opties te gebruiken, heb je wel een iPhone nodig die dat ondersteunt. Wil je deze functies gebruiken? Dan heb je sowieso een iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer nodig. Heb je toestel dat ouder is? Dan is de iPhone 17 een mooi moment om over te stappen!

Overstappen naar de iPhone 17 per iPhone

Hieronder bekijken we per iPhone wat de belangrijkste redenen zijn om over te stappen naar een iPhone uit de nieuwe 17-serie.

iPhone XS en ouder

Heb je een iPhone XS of ouder? Dan is het nu écht tijd om te upgraden. Apple geeft nog wel eens beveiligingsupdates uit voor oudere iPhones, maar dat is niet heel vaak en daar stoppen ze op den duur ook nog mee.

Als je alleen af en toe wilt bellen of een tekstberichtje wilt sturen, dan kun je deze iPhone nog wel gebruiken. Maar houd er rekening dat sommige apps niet meer worden ondersteund en dat de hardware in de smartphone ook flink verouderd is. Laten we het ook maar niet hebben over de batterijduur die inmiddels flink achteruit is gegaan.

iPhone 11 en iPhone 11 Pro/Pro Max (2019)

De iPhone 11-serie draait inmiddels al flink wat jaren mee. Het toestel heeft nog steeds iOS-ondersteuning, maar ook daar beginnen de beperkingen zich duidelijk af te tekenen.

Redenen om te upgraden:

Batterijcapaciteit is vaak sterk verminderd;

Langzaam met het starten van apps;

Beeldschermkwaliteit (LCD bij de iPhone 11 en een oudere OLED bij de Pro-modellen) steekt bleek af tegen de moderne panelen van de iPhone 17;

Camerakwaliteit blijft flink achter: nacht- en zoomprestaties zijn sterk verbeterd in recente modellen;

5G ontbreekt.

Advies: overstappen naar de iPhone 17 is absoluut de moeite waard. De sprong in prestaties, scherm en camera is enorm.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro/Pro Max (2020)

De iPhone 12 was de eerste Apple smartphone met 5G, maar inmiddels is dit toestel ook al sterk verouderd.

Redenen om te upgraden:

De accu is na zoveel jaar intensief gebruik vaak merkbaar slechter;

Langzaam met het starten van apps;

De camera’s hebben geen geavanceerde sensoren, zoals de verbeterde telelens;

Het scherm ondersteunt geen variabele verversingssnelheid (ProMotion) en always-on.

Advies: een upgrade naar de iPhone 17 levert een flinke verbetering, vooral op het gebied van batterij, scherm en camera.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 13 en iPhone 13 Pro/Pro Max (2021)

De iPhone 13-serie laat nu langzaam zijn leeftijd zien. Vooral de camera’s zijn een stuk beter op de nieuwe toestellen.

Redenen om te upgraden:

Geen always-on display;

Pro-motion ontbreekt bij de iPhone 13;

Minder energiezuinig scherm;

Camera’s zijn duidelijk verbeterd in de afgelopen jaren, vooral bij weinig licht en video-opnames.

Advies: upgraden is zeker aantrekkelijk geworden. Vooral als je vaak de camera gebruikt, zijn de verbeteringen van de iPhone 17 zeer welkom. Daarnaast zijn ook de extra functies de moeite waard.

iPhone 14 (Plus) en iPhone 14 Pro/Pro Max (2022)

De iPhone 14 lijkt in veel opzichten op de iPhone 13, terwijl de Pro-modellen meer vernieuwingen kregen.

Redenen om te upgraden:

iPhone 14 (Plus) : Geen ProMotion of Dynamic Island; Camera’s minder veelzijdig dan bij de iPhone 17; Accuduur loopt na een paar jaar terug; Geen USB-C.

: iPhone 14 Pro (Max) : Camera loopt een paar generaties achter; Verbeteringen in de iPhone 17 zijn merkbaar, maar wel minder nijpend; Geen USB-C.

:

Advies: als je nog een iPhone 14 hebt, is overstappen zeker geen overbodige luxe. Ook als je graag foto’s maakt of de AI-functies wilt is de iPhone 17 echt geen miskoop. Maar als je nog eventjes wilt wachten kun je nog best een of twee generaties vooruit met de iPhone 14 Pro (Max).

iPhone 15 en iPhone 15 Pro/Pro Max (2023)

De iPhone 15 is nog relatief nieuw en krachtig. Let op: alleen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben ondersteuning voor Apple Intelligence.

Redenen om te upgraden:

iPhone 15 (Plus) De iPhone 15 heeft geen Pro-Motion of always-on; Camera heeft niet alle nieuwe functies.

iPhone 15 Pro (Max) De camera is bij de iPhone 17 beter (beide 48MP), maar je mist dan wel een beetje zoom bij het reguliere model; Frontcamera is beter bij de iPhone 17; Betere accuduur voor de iPhone 17.



Advies: bij de iPhone 15 Pro-gebruikers is upgraden niet per se nodig. Heb je nog een standaard iPhone 15? En wil je graag de nieuwste camerafuncties met AI? Dan is overstappen naar de iPhone 17 het overwegen waard.

iPhone 16 en iPhone 16 Pro/Pro Max (2024)

De iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) zijn nog steeds goede iPhones die zeker nog jaren meegaan.

Redenen om te upgraden:

Niet zo heel veel: de iPhone 17 heeft een iets betere camera aan de achterkant en voorkant;

Je vindt het nieuwe design van de iPhone 17 mooier;

Advies: upgraden naar de iPhone 17 is niet per se nodig met een iPhone 16. Wacht daarom gerust een paar generaties.

Conclusie overstappen naar de iPhone 17

Heb je nog een iPhone 11 of 12? Dan is het overstappen naar de iPhone 17 zeker de moeite waard. Bij de iPhone 13 en 14 hangt het een beetje af van je wensen. Maak je graag foto’s? Wil je de nieuwe AI-functies en een betere batterij? Dan is de iPhone 17 een prima koop.

Voor de iPhone 15 en 16 geldt dat een upgrade nog niet per se nodig is. Tenzij je de AI-functies wilt en nu nog een iPhone 15 (Plus) hebt. Voor de iPhone 15 Pro (en nieuwer) zijn de verbeteringen niet zo heel groot, maar ze zijn er wel. De camera is een stukje beter en de batterijduur is verbeterd. Je moet dan zelf even kijken of je het geld wilt uitgeven aan een nieuw toestel. Met de iPhone 15 Pro en nieuwer kun je zeker nog een paar jaartjes vooruit.

Uiteraard zijn de adviezen in dit artikel slechts een richtlijn, die je al dan niet kunt volgen. Iedereen zal ook zo zijn eigen redenen hebben om over te stappen naar de nieuwe iPhone, of om dat juist niet te doen. We hebben de gangbare voor- en nadelen voor je afgewogen, dat kan je in elk geval helpen om uiteindelijk de juiste keuze te maken.

iPhone 17 kopen en pre-orderen

Je kunt de nieuwe iPhones pre-orderen vanaf vrijdag 12 september om 14.00 uur. Wil je zeker weten dat je de iPhone 17 snel in huis hebt? Dan raden we aan om dan gelijk een bestelling te plaatsen. Zeker in het begin is de vraag vaak hoog en de voorraad nog maar beperkt.

Hier pre-order je de iPhone 17 als eerste:

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Hier pre-order je de iPhone Air als eerste:

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Hier pre-order je de iPhone 17 Pro als eerste:

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Hier pre-order je de iPhone 17 Pro Max als eerste:

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

