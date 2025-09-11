iPhone Air los toestel prijzen vergelijken

Apple iPhone Air
Geheugen
Kleur
Apple iPhone Air
Geheugen
-
Kleur
-
Filters
Filters
×
Geheugen
Kleur
2 resultaten vanaf € 1.229,00
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
20GB data voor slechts €9 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Gratis aansluiten t.w.v. €15
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Nu tot €10 korting per maand!
  • Gratis 5G bij ieder abonnement
  • Maximaal voordeel als je internet van Ziggo hebt
  • Nu zonder aansluitkosten
Bekijk aanbieding
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
256 GB5G
€ 1.229,00
2 jaar garantie
Proshop
Bekijk aanbieding
8.6
Proshop
8d
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
512 GB5G
€ 1.479,00
2 jaar garantie
Proshop
Bekijk aanbieding
8.6
Proshop
8d

Ga je binnenkort een nieuwe iPhone aanschaffen? De iPhone Air is nu officieel gelanceerd, de dunste iPhone ooit. Benieuwd wat de iPhone Air als los toestel gaat kosten? We hebben de beste prijzen voor je verzameld!

Alles over de iPhone Air

Alles over de iPhone Air
Alle iPhones vergelijken

Alle iPhones vergelijken

Pre-order de iPhone Air

Wil je het toestel als eerste in huis halen? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende webwinkels.

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl

Wil je liever het toestel met abonnement kopen? Dan kun je terecht bij de volgende providers.

Pre-order bij KPN

Pre-order bij KPN
Pre-order bij Odido

Pre-order bij Odido
Pre-order bij Vodafone

Pre-order bij Vodafone
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone Air kopen: prijzen vergelijken

De iPhone Air heeft een startprijs tussen de gewone iPhone 17 en de iPhone 17 Pro in. Je betaalt dus iets meer dan voor het standaardmodel, maar minder dan voor de Pro. Dit zijn de prijzen:

Adviesprijzen iPhone Air:

  • iPhone Air 256 GB: 1.229 euro
  • iPhone Air 512 GB: 1.479 euro
  • iPhone Air 1 TB: 1.729 euro

De overige iPhone 17-modellen hebben volgende adviesprijzen:

Los toestel of toch met abonnement?

Of je beter een los toestel kunt kopen of een abonnement neemt, hangt af van je budget en wat je zelf prettig vindt. Wil je geen BKR-registratie? Dan kan het slim zijn om de iPhone Air direct helemaal af te rekenen. Met een abonnement betaal je in termijnen, maar vaak kom je uiteindelijk duurder uit. Dat geldt zeker als je ook een grote databundel kiest. Bovendien krijg je bij een abonnement vaak een BKR-registratie, dat je voorkomt als je voor de iPhone Air als los toestel kiest.

Kijk ook even bij je huidige tv- en internetprovider. Soms hebben die speciale aanbiedingen, waarbij je korting krijgt als je een mobiel abonnement toevoegt. Is dat er niet? Dan is een losse aankoop met een sim only-abonnement vaak voordeliger, zeker als je ergens een goede toestelkorting kunt vinden.

Vergelijk de iPhone Air prijzen

Zodra de iPhone Air te koop is, kun je in onze prijsvergelijker direct zien waar je het goedkoopst uit bent. De laagste prijs staat bovenaan, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke kortingen en acties. De prijzen worden meerdere keren per dag bijgewerkt, zodat je altijd zeker weet dat je niet te veel betaalt voor de iPhone Air als los toestel.

Toch liever een iPhone Air met abonnement? Dan kun je ook onze abonnementvergelijker gebruiken. Of kies voor een losse iPhone Air met een sim only: zo houd je de vrijheid van een los toestel én profiteer je van een scherpe prijs voor je bel- en databundel. Wil je meer weten over de iPhone 17-serie? Bekijk dan hier alle verschillen tussen de iPhones van dit jaar:

iPhone Air Vergelijken

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

vanaf € 1.229,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone Air
Algemeen

6.5 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP hoofdcamera

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

vanaf € 969,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17
Algemeen

147.6 x 71.6 x 7.8 mm

170 gram

6.3 inch OLED scherm

120 Hz

48 MP 48 MP camera’s

18 MP selfiecamera

Apple A19

8 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

vanaf € 1.329,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17 Pro
Algemeen

149.6 x 71.5 x 8.25 mm

199 gram

6.3 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP 48 MP 48 MP camera’s

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max

vanaf € 1.479,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17 Pro Max
Algemeen

163 x 77.6 x 8.25 mm

227 gram

6.9 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP 48 MP 48 MP camera’s

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren