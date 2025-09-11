Ga je binnenkort een nieuwe iPhone aanschaffen? De iPhone Air is nu officieel gelanceerd, de dunste iPhone ooit. Benieuwd wat de iPhone Air als los toestel gaat kosten? We hebben de beste prijzen voor je verzameld!

Pre-order de iPhone Air

Wil je het toestel als eerste in huis halen? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende webwinkels.

Wil je liever het toestel met abonnement kopen? Dan kun je terecht bij de volgende providers.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone Air kopen: prijzen vergelijken

De iPhone Air heeft een startprijs tussen de gewone iPhone 17 en de iPhone 17 Pro in. Je betaalt dus iets meer dan voor het standaardmodel, maar minder dan voor de Pro. Dit zijn de prijzen:

Adviesprijzen iPhone Air:

iPhone Air 256 GB : 1.229 euro

: 1.229 euro iPhone Air 512 GB : 1.479 euro

: 1.479 euro iPhone Air 1 TB: 1.729 euro

De overige iPhone 17-modellen hebben volgende adviesprijzen:

Los toestel of toch met abonnement?

Of je beter een los toestel kunt kopen of een abonnement neemt, hangt af van je budget en wat je zelf prettig vindt. Wil je geen BKR-registratie? Dan kan het slim zijn om de iPhone Air direct helemaal af te rekenen. Met een abonnement betaal je in termijnen, maar vaak kom je uiteindelijk duurder uit. Dat geldt zeker als je ook een grote databundel kiest. Bovendien krijg je bij een abonnement vaak een BKR-registratie, dat je voorkomt als je voor de iPhone Air als los toestel kiest.

Kijk ook even bij je huidige tv- en internetprovider. Soms hebben die speciale aanbiedingen, waarbij je korting krijgt als je een mobiel abonnement toevoegt. Is dat er niet? Dan is een losse aankoop met een sim only-abonnement vaak voordeliger, zeker als je ergens een goede toestelkorting kunt vinden.

Vergelijk de iPhone Air prijzen

Zodra de iPhone Air te koop is, kun je in onze prijsvergelijker direct zien waar je het goedkoopst uit bent. De laagste prijs staat bovenaan, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke kortingen en acties. De prijzen worden meerdere keren per dag bijgewerkt, zodat je altijd zeker weet dat je niet te veel betaalt voor de iPhone Air als los toestel.

Toch liever een iPhone Air met abonnement? Dan kun je ook onze abonnementvergelijker gebruiken. Of kies voor een losse iPhone Air met een sim only: zo houd je de vrijheid van een los toestel én profiteer je van een scherpe prijs voor je bel- en databundel. Wil je meer weten over de iPhone 17-serie? Bekijk dan hier alle verschillen tussen de iPhones van dit jaar: