Waarom dit hét moment is om de iPhone 17 te kopen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
9 oktober 2026, 8:59
3 min leestijd
Waarom dit hét moment is om de iPhone 17 te kopen

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2026 aangekondigd! Om deze reden is dit hét moment om de iPhone 17 te kopen.

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Geen iPhone 18

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo aangekondigd. De line-up van de nieuwe iPhones ziet er dus anders uit dan voorgaande jaren, want het instapmodel ontbreekt. Apple heeft ervoor gekozen om de iPhone 18 uit te stellen naar 2027, waardoor de iPhone 17 het nieuwste reguliere model blijft. Dat is bijzonder, want Apple heeft het instapmodel nooit eerder een jaar overgeslagen.

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We zien in 2026 dus geen iPhone 18, in plaats daarvan is de iPhone 18 Pro het ‘goedkoopste’ model van de iPhone 18-serie. Daar komt in het voorjaar van 2027 verandering in, dan volgen de iPhone 18 en de iPhone 18e. Wil je niet zo lang wachten? En wil je niet de hoofdprijs betalen voor je volgende iPhone? In dat geval is dit hét moment om voor de iPhone 17 te kiezen, want dit blijft voorlopig het nieuwste instapmodel van Apple.

iphone 17 scherm voorkant

Veel functies bij de iPhone 17

Bij de iPhone 17 heeft Apple een reeks belangrijke veranderingen doorgevoerd. Het toestel draait op de snelle A19-chip, die met 8 GB aan werkgeheugen komt. Dat betekent dat je genoeg rekenkracht hebt voor het uitvoeren van meerdere zware taken op hetzelfde moment, zelfs als die met Apple Intelligence werken. Daar heb je genoeg opslagruimte voor bij de iPhone 17, want Apple heeft het basismodel verdubbeld naar 256 GB.

Verder heeft de iPhone 17 een aantal functies gekregen, die voorheen exclusief voor de Pro-modellen waren. Zo heeft de iPhone 17 een verbeterd scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Dat betekent dat de iPhone 17 ondersteuning heeft voor ProMotion en always-on. Het is de eerste reguliere iPhone met dit scherm, waardoor je het instapmodel eindelijk als wekker kunt gebruiken in de Stand By-modus. Op het verbeterde display zien animaties er bovendien veel soepeler uit.

iphone 17 officieel 2

iPhone 17 inmiddels veel goedkoper

Verder heeft de iPhone 17 twee 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde, aan de voorkant krijg je een verbeterde 18-megapixel frontcamera. Op het gebied van de camera’s doet de iPhone 17 amper onder voor eerdere Pro-modellen, al ontbreekt de telelens nog bij de reguliere iPhone. Je krijgt bij de iPhone 17 dus veel Pro-functies, maar dat zie je niet aan de prijs. De iPhone 17 verscheen in september 2025 en is inmiddels flink in prijs gedaald.

Twijfel je nog over de iPhone die je moet kiezen? Met de iPhone 17 haal je het nieuwste instapmodel in huis, waarvoor voorlopig geen opvolger verschijnt. Tegen een relatief voordelige prijs krijg je veel functies die eerder exclusief voor de Pro-modellen waren. Je krijgt de iPhone 17 in combinatie met een abonnement nu veel voordeliger. Ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Bekijk hier wat je voor de iPhone 17 met een abonnement betaalt:

Bekijk bij KPN

Bekijk bij KPN
Bekijk bij Odido

Bekijk bij Odido
Bekijk bij Vodafone

Bekijk bij Vodafone
Bekijk bij Belsimpel

Bekijk bij Belsimpel
Bekijk bij Mobiel.nl

Bekijk bij Mobiel.nl
Bekijk bij MediaMarkt

Bekijk bij MediaMarkt

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Ben je tevreden met je huidige abonnement? Je kunt dan ook voor de iPhone 17 als los toestel kiezen. Voor de iPhone 17 betaal je op dit moment € 929,-, dat is de beginprijs van het basismodel met 256 GB aan opslagruimte. Je kunt bij de iPhone 17 kiezen uit de kleuren lavendel , saliegroen, nevelblauw, wit en zwart. Hier haal je de iPhone 17 als los toestel voordelig in huis:

iPhone 17 bij KPN

iPhone 17 bij KPN
iPhone 17 bij Odido

iPhone 17 bij Odido
iPhone 17 bij Vodafone

iPhone 17 bij Vodafone
iPhone 17 bij Belsimpel

iPhone 17 bij Belsimpel
iPhone 17 bij Mobiel.nl

iPhone 17 bij Mobiel.nl
iPhone 17 bij MediaMarkt

iPhone 17 bij MediaMarkt

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