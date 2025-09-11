iPhone Air met abonnement vergelijken

Apple iPhone Air
Geheugen
Kleur
Apple iPhone Air
Geheugen
-
Kleur
-
3 resultaten vanaf € 62,50
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
256 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (4G - 1 Gbit/s)
2 jaar
pre-order
Vodafone
€ 62,50 p/m
Eenmalig toestel: € 72,00
Gemiddeld p/m: € 65,50
€ 197,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Vodafone
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
512 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (4G - 1 Gbit/s)
2 jaar
pre-order
Vodafone
€ 62,50 p/m
Eenmalig toestel: € 384,00
Gemiddeld p/m: € 78,50
€ 135,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Vodafone
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
1000 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (4G - 1 Gbit/s)
2 jaar
pre-order
Vodafone
€ 62,50 p/m
Eenmalig toestel: € 552,00
Gemiddeld p/m: € 85,50
Bekijk bij Vodafone

Ga je binnenkort de nieuwe iPhone Air aanschaffen? De iPhone Air is de dunste iPhone ooit, met een dikte van slechts 5,6 millimeter. Dit toestel is perfect voor gebruikers die op zoek zijn naar een écht nieuwe iPhone. Deze nieuwe iPhone is verschenen in plaats van de iPhone Plus en is dus min of meer de opvolger van de iPhone 16 Plus. Wil je alles weten over de nieuwste en dunste iPhone van 2025? Lees dan verder!

Alles over de iPhone Air

Alles over de iPhone Air
Alle iPhones vergelijken

Alle iPhones vergelijken

Na maanden vol geruchten heeft Apple op 9 september 2025 zijn nieuwe vlaggenschip met veel bombarie gepresenteerd. Daarmee is de iPhone 17 nu officieel Apple’s nieuwste telefoon. Daarnaast zijn ook de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max officieel.

Pre-order de iPhone Air

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende providers.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Is de iPhone Air goedkoper met of zonder abonnement?

De iPhone Air is vaak voordeliger met een abonnement dan wanneer je de telefoon als los toestel aanschaft. Abonnementen bieden je regelmatig aanzienlijke kortingen op de toestelprijs. Dat is niet alles, want je krijgt vaak meer voordelen zoals hogere databundels of gratis toegang tot streamingdiensten. Ook kun je vaak je oude toestel inruilen, zodat je korting krijgt op je nieuwe iPhone.

Het voordeel van een abonnement is dat je de iPhone Air in termijnen betaalt, wat je maandlasten verlaagt. Houd er echter rekening mee dat het afsluiten van een abonnement soms leidt tot een BKR-registratie. Wil je dat vermijden? Dan is het beter om de iPhone Air los aan te schaffen en een voordelig sim-only abonnement te nemen.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een iPhone Air met abonnement?

Bij het kiezen van een iPhone Air met abonnement zijn er een aantal belangrijke factoren waar je rekening mee moet houden:

Looptijd

De meeste providers bieden de keuze tussen een één- of tweejarig abonnement. Het kiezen van een tweejarig abonnement heeft als voordeel dat je de kosten van de iPhone Air over een langere periode verspreidt, waardoor je lagere maandkosten hebt. Dit kan ideaal zijn als je je maandelijkse kosten laag wilt houden en niet jaarlijks de nieuwste iPhone wilt aanschaffen.

Als je echter regelmatig de nieuwste iPhone wilt hebben, is een éénjarig abonnement een goede keuze. Hierdoor loopt je contract na een jaar af en kun je eenvoudig overstappen naar een nieuw abonnement of naar een nieuwe provider. Dit is de beste optie als je jaarlijks de beste iPhone met de nieuwste functies wilt gebruiken. Ook kun je bij een éénjarig abonnement vaak profiteren van kortingen en aanbiedingen die specifiek voor een kortere looptijd gelden.

Databundel

Een van de belangrijkste factoren bij het kiezen van een iPhone Air met abonnement is de grootte van je databundel. Te weinig data kan leiden tot onverwachte kosten als je buiten je bundel gebruikt, terwijl een te grote bundel je onnodig veel kan laten betalen voor data die je niet verbruikt. Daarom is het belangrijk om je eigen gebruik goed in kaart te brengen en te bepalen welke bundel het beste bij je past.

  • Kleine bundel (tot 3 GB): geschikt voor gebruikers die voornamelijk WhatsApp, e-mail en social media gebruiken zonder veel data te verbruiken;
  • Middelgrote bundel (6 tot 10 GB): ideaal voor gebruikers die regelmatig muziek luisteren, af en toe video’s kijken of gebruik maken van social media;
  • Grote bundel (10 tot 20 GB): perfect voor gebruikers die dagelijks video’s kijken, gamen of vaak streamen;
  • Onbeperkt (20 GB of meer): de ideale keuze voor intensieve gebruikers die vaak streamen in hoge kwaliteit, gamen of de iPhone als hotspot gebruiken.

Simkaart of e-sim?

Een andere keuze die je moet maken bij het afsluiten van een abonnement is of je een fysieke simkaart of een e-sim wilt gebruiken. De iPhone Air ondersteunt beide opties. De fysieke simkaart is handig als je regelmatig van toestel wilt wisselen, omdat je deze eenvoudig tussen verschillende toestellen kunt plaatsen. Daarnaast heeft het gebruik van een fysieke simkaart als voordeel dat je altijd een fysieke backup hebt, mocht je problemen ondervinden met de e-sim.

De digitale simkaart biedt juist meer flexibiliteit. Je kunt meerdere abonnementen op één toestel gebruiken en je hebt geen fysieke simkaart nodig. Dat is veiliger, omdat je e-sim niet gestolen kan worden. Zeker als je een dual-sim wilt gebruiken (bijvoorbeeld voor werk en privé), is de e-sim een uitstekende keuze.

Waar is de iPhone Air het goedkoopst?

Gebruik onze prijsvergelijker om eenvoudig de beste deals voor de iPhone Air te vinden. De goedkoopste aanbiedingen komen vaak met kleinere databundels, maar je kunt filteren op je voorkeuren en zo de beste deal vinden voor jouw gebruik. In de prijsvergelijker verschijnen alle abonnementen, zodra Apple de iPhone Air heeft aangekondigd. Daar kun je alle beschikbare abonnementen van de iPhone Air binnenkort vergelijken. Bekijk hier alle iPhone 17-modellen:

iPhone Air Vergelijken

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

vanaf € 1.229,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone Air
Algemeen

6.5 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP hoofdcamera

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

vanaf € 969,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17
Algemeen

147.6 x 71.6 x 7.8 mm

170 gram

6.3 inch OLED scherm

120 Hz

48 MP 48 MP camera’s

18 MP selfiecamera

Apple A19

8 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

vanaf € 1.329,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17 Pro
Algemeen

149.6 x 71.5 x 8.25 mm

199 gram

6.3 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP 48 MP 48 MP camera’s

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max

vanaf € 1.479,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17 Pro Max
Algemeen

163 x 77.6 x 8.25 mm

227 gram

6.9 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP 48 MP 48 MP camera’s

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

