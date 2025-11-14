iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Liveblog Black Friday – deze deals zijn écht de moeite waard

Marloes Urff
Marloes Urff
14 november 2025, 9:00
2 min leestijd
Liveblog Black Friday – deze deals zijn écht de moeite waard

Black Friday is een uitstekend moment om voor een nieuwe iPhone of iPad te gaan. Staat er een goede deal online, dan delen wij deze zo snel mogelijk in ons liveblog.

Black Friday overzichtelijk in een liveblog

Er zijn al diverse webwinkels gestart met Black Friday-deals, ondanks dat de koopjesjacht officieel pas op 28 november van start gaat. Wil je geen kortingen of aanbiedingen mislopen, dan is er ons liveblog met de beste Black Friday-deals. Check snel hieronder wat er nu afgeprijsd is.

Bekijk ons complete Black Friday-overzicht

Bekijk alle Black Friday-deals bij MediaMarkt

Bekijk alle Black Friday-deals bij Coolblue

Black Friday liveblog gesorteerd van nieuw naar oud

  • Vrijdag 14 november om 17:10 – Ben je op zoek naar een nieuwe sim only, maar wil je niet teveel betalen? Dan is dit het ideale moment om over te stappen naar 50+ Mobiel. Tijdelijk betaal je de eerste 12 maanden van je tweejarig sim-only abonnement slechts 1 euro per maand. Lees verder over de actie…
  • Vrijdag 14 november om 15:27 – Bij Coolblue is alleen vandaag de Eufy RoboVac X8 Pro SES flink afgeprijsd. Voor een prijs van 269 euro heb je een robotstofzuiger in huis die zowel stofzuigt als dweilt. Dit doet hij met lasernavigatie, zodat er niet tegen een huisdier of paar schoenen wordt gebotst. Bekijk de Eufy RoboVac X8 Pro SES voor 269 euro bij Coolblue
  • Vrijdag 14 november om 15:11 – Benieuwd welke 5 producten het meest werden gekocht met Black Friday in 2024? We blikken terug op vorig jaar en misschien doe je wat inspiratie op! Lees verder…
de airpods pro 3 in oren.
  • Vrijdag 14 november om 10:19 – Ga je liever voor een Google TV Streamer dan een Apple TV? Goed nieuws: die eerste is nu een stuk in prijs gedaald bij MediaMarkt. Je betaalt tijdelijk 79 euro voor de TV Streamer, die je niet alleen voor streaming, maar ook als smart home hub gebruikt. Bekijk de Google TV Streamer voor 79 euro bij MediaMarkt

Bron afbeelding: Apple
Black Friday

