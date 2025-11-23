iPhone 16 (Plus) in prijs gedaald tijdens Black Friday: dit zijn de beste aanbiedingen

Ben je van plan om een iPhone 16 of iPhone 16 Plus aan te schaffen, dan is Black Friday 2025 het perfecte moment om eindelijk toe te slaan!

iPhone 16 aanbiedingen tijdens Black Friday 2025

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn intussen ruim een jaar oud, maar met de cameraregelaar, de actieknop, ondersteuning voor Apple Intelligence en de snelle A18-chip zijn ze nog helemaal bij de tijd! Technisch gezien zijn de toestellen gelijk, alleen heeft de Plus een groter scherm (6,7 inch ten opzichte van 6,1 inch) en een grotere batterij (en daardoor een een langere batterijduur). Wat je liever hebt, is natuurlijk heel persoonlijk.

De iPhone 16 lijkt best wel op de iPhone 15 Pro, want er zijn veel functies die overeenkomen. Je mist natuurlijk wel de zoomlens met een 3x optische zoom (5x optische zoom op de iPhone 15 Pro Max) en je hebt geen always-on display. Maar misschien is een felle kleur, sneller opladen en een langere batterijduur voor jou wel belangrijker. Daar komt bij dat je voor de iPhone 16 veel minder betaalt, maar bijna evenveel functies krijgt. Dat maakt de iPhone 16 (bijna) even goed als de iPhone 15 Pro.

Hier scoor je de toestellen nu flink goedkoper

De iPhone 16 heeft een adviesprijs van 869 euro en de iPhone 16 Plus van 969 euro. Ook al is de iPhone 17-serie inmiddels verkrijgbaar, de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn nog steeds erg populair. Je vindt ze nog volop bij verschillende winkels, zoals Coolblue, Bol.com en MediaMarkt. Bekijk hieronder de beste iPhone 16 (Plus) deals voor Black Friday 2025:

iPhone 16 met abonnement bij provider: kortingen tot 345 euro

iPhone 16 met abonnement bij webshop: kortingen tot 611 euro

iPhone 16 los toestel: al vanaf 695 euro

Waarom de iPhone 16 nog steeds indruk maakt

Als je vaak foto’s en video’s maakt is de iPhone 16 een goede keuze, want het toestel beschikt over twee 48-megapixelcamera’s, waarmee je foto’s en video’s maakt in een hoge resolutie. Weet wel dat de iPhone 17 een nog beter camerasysteem heeft. Bij de iPhone 17 is de frontcamera ook verbeterd, want dit is een 18-megapixelcamera met ondersteuning voor Middelpunt. De iPhone 16 moet het doen met een 12-megapixel frontcamera en 12-megapixel ultragroothoeklens, alleen de hoofdcamera heeft 48 megapixel. Vind je dit geen probleem, dan ga je gewoon voor de iPhone 16 (Plus)!

iPhone 16 Plus met abonnement bij provider: kortingen tot 255 euro

iPhone 16 Plus met abonnement bij webshop: kortingen tot 447 euro

iPhone 16 Plus los toestel: al vanaf 896 euro

