AirPods Pro 3, AirPods 4 en meer tijdelijk flink goedkoper tijdens Black Friday

Black Friday 2025 komt eraan en dat betekent perfecte timing als je nog op zoek bent naar nieuwe AirPods: hier scoor je de allerbeste deals!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods zijn deze Black Friday goedkoper dan ooit

Tijdens Black Friday zijn eigenlijk alle AirPods wel goedkoper verkrijgbaar. Of je nu op zoek bent naar de nieuwe AirPods Pro 3 of naar de AirPods 4 met of zonder noise cancelling, dit is in alle gevallen het ideale moment om toe te slaan.

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 28 november, maar de aanbiedingen beginnen al veel eerder. Het kan zijn dat de korting rond of op 28 november het hoogst is, maar de keerzijde is dat jouw favoriete AirPods dan al zijn uitverkocht. De meeste webshops hebben namelijk maar beperkte voorraad, dus op=op!

AirPods Pro 3

De AirPods Pro 3 zijn Apple’s geavanceerdste oortjes. De geluidskwaliteit is beter en de actieve ruisonderdrukking is effectiever. De pasvorm van de AirPods Pro is voor het eerst in jaren veranderd. De oordopjes hebben een andere vorm, zodat ze geschikt zijn voor vrijwel alle personen. Je krijgt standaard vijf maten opzetstukjes, bij de AirPods Pro 2 zijn dat er nog drie. Dit is niet het enige voordeel van de vernieuwde opzetstukjes, want ze zorgen ook voor betere ruisonderdrukking (volgens Apple twee keer zo goed in vergelijking met de AirPods Pro 2).

De AirPods Pro 3 hebben voor het eerst een hartslagmeter. Met nieuwe sensoren registreren de oortjes je hartslag, die vervolgens terugziet in de Gezondheid-app op je iPhone. De hartslagmeter werkt alleen tijdens work-outs, zodat je precies ziet wat je hartslag is tijdens het sporten. Heb je een training voltooid? In dat geval zie je alle gegevens van de hartslagmetingen terug op je iPhone. Daar had je tot nog toe een Apple Watch voor nodig.

AirPods Pro 3 tijdens Black Friday 2025:

AirPods Pro 2

Hoewel je bij de AirPods Pro 2 de hartslagmeter van de AirPods Pro 3 moet missen, zijn het nog altijd uitstekende oordopjes. Ze blinken uit in geluidskwaliteit en comfort. Dankzij de krachtige H2-chip geniet je van indrukwekkende actieve ruisonderdrukking en helder geluid met diepe bassen en sprankelende hoge tonen. De oordopjes passen zich automatisch aan je omgeving aan met adaptieve audio, waardoor je altijd het beste geluid ervaart.

Daarnaast zijn ze uitgerust met ruimtelijke audio, een transparantiemodus waarmee je omgevingsgeluid hoort zonder dat je de oordopjes uit hoeft te doen. Bovendien zijn de AirPods Pro 2 uitgerust met de handige touch-bediening op de steeltjes. De batterij gaat tot zes uur mee op één lading en in de MagSafe-oplaadcase laad je ze snel weer op. De AirPods Pro 2 zijn bovendien zweet- en waterbestendig, wat ze ideaal maakt voor dagelijks gebruik en sporten.

AirPods Pro 2 tijdens Black Friday 2025:

AirPods 4 met noise cancellation

De AirPods 4 hebben nagenoeg hetzelfde design als de derde generatie AirPods. Apple gaf de AirPods 3 een vernieuwd uiterlijk, dat sterk leek op het design van de AirPods Pro. Het grote verschil tussen de reguliere AirPods en de AirPods Pro zijn de oordopjes. De AirPods Pro hebben wel siliconen oordopjes, die we bij de AirPods 4 niet terugzien.

De AirPods 4 zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Eén uitvoering met actieve ruisonderdrukking en een zonder. Actieve ruisonderdrukking was voorheen alleen beschikbaar op de AirPods Pro. Met actieve ruisonderdrukking worden achtergrondgeluiden gefilterd door de AirPods 4. Zo hoor je geen lawaai meer in een drukke trein, vliegtuig of andere ruimte en komt de audio beter naar voren in de oortjes. Neem je deel aan het verkeer? Dan schakel je de transparantiemodus in.

AirPods 4 met ANC tijdens Black Friday 2025:

AirPods 4 zonder noise cancellation

Heb je geen actieve ruisonderdrukking oftewel noise cancellation nodig, dan betaal je dus ook minder voor deze variant. Beide versies van de AirPods 4 draaien op de H2-chip. Deze processor zagen we al in de AirPods Pro 2. De AirPods 3 draaien nog op de H1-chip, net als de tweede generatie AirPods.

Bij de AirPods 4 is dit dus verbeterd. Je merkt het verschil vooral wanneer je naar muziek luistert. De AirPods 4 hebben namelijk minder vervorming en nog krachtigere bastonen dankzij de nieuwe processor. Bovendien heeft de H2-chip een groter audiobereik dan de H1-chip, waardoor de muziek enorm helder klinkt.

AirPods 4 zonder ANC tijdens Black Friday 2025:

AirPods Max

De AirPods Max is in dit artikel de vreemde eend in de bijt. Het is de kwaliteit en het draagcomfort van de AirPods, maar dan in een over-ear-koptelefoon. De AirPods Max onderscheidt zich dankzij uitstekend geluid en allerlei audiofuncties, waaronder actieve ruisonderdrukking. De oorkussens zijn afgewerkt met een hoogwaardig materiaal waardoor muziek vol klinkt, het toonbereik groot is en de bas diep aanvoelt.

Bovendien beschikt de AirPods Max over Adaptieve EQ. Deze audiostand analyseert continu hoe jij je de hoofdtelefoon draagt om hier vervolgens de muziekinstellingen op aan te passen. Verder zit er op de zijkant van de AirPods Max een Digitale Kroon, die we kennen van de Apple Watch. Je gebruikt dit knopje om de over-ear-koptelefoon te bedienen. Door aan de Digitale Kroon te draaien regel je het volume en je opent Siri door de knop ingedrukt te houden.

AirPods Max tijdens Black Friday 2025: