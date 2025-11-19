iPhone 17 Pro fors in prijs verlaagd (ADV)

Denk je erover om de nieuwe iPhone 17 Pro aan te schaffen? Dan is dit hét moment om actie te ondernemen. Bij KPN haal je namelijk het toestel tijdelijk extra voordelig in huis. Ontdek hieronder waarom overstappen naar de iPhone 17 Pro zeker de moeite waard is.

Toekomstbestendig en krachtiger dan ooit

De iPhone 17 Pro is zonder twijfel een toestel dat de overstap waard is, vooral voor gebruikers die op zoek zijn naar de nieuwste technologie, verbeterde prestaties en een toekomstbestendige smartphone. Met een combinatie van krachtige hardware, indrukwekkende camera’s en een luxe ontwerp onderscheidt de iPhone 17 Pro zich zeker van eerdere modellen.

Bij KPN profiteer je nu tijdelijk van flink veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Heb je ook internet van KPN, dan profiteer je van nog meer voordelen: tot 7,50 euro extra korting per maand op je abonnement, gratis dubbele data en een gratis Plus-pakket, zoals Netflix.

Aluminium design met topprestaties

De iPhone 17 Pro heeft een vernieuwd ontwerp met een stevige behuizing van aluminium en een krasbestendig scherm met Ceramic Shield 2. Dat geeft de telefoon niet alleen een luxe uitstraling, maar maakt hem ook extra duurzaam. Zo blijft je iPhone langer mooi en beter bestand tegen krassen en slijtage door dagelijks gebruik. Dankzij de verbeterde bouwkwaliteit ligt het toestel bovendien prettiger en steviger in de hand.

Binnenin zit de nieuwe A19 Pro-chip. Die zorgt voor razendsnelle prestaties: apps openen direct, multitasken gaat zonder haperingen en de grafische prestaties zijn indrukwekkend. Tegelijkertijd verbruikt de chip minder energie, wat de batterijduur ten goede komt. De iPhone 17 Pro speelt tot 37 uur video af en laadt razendsnel op: na 20 minuten is de batterij alweer voor de helft vol. Dat betekent minder oplaadmomenten en meer tijd om je iPhone te gebruiken.

Helder OLED-scherm en camera vol mogelijkheden

De iPhone 17 Pro heeft een OLED-scherm dat haarscherp beeld en vloeiende bewegingen biedt. Alles ziet er helder en kleurrijk uit, of je nu door social media scrolt, een video kijkt of een game speelt. Dankzij de Always-On functie blijven de klok, meldingen en andere belangrijke info altijd zichtbaar, zonder dat je je iPhone steeds hoeft te activeren. Het scherm past zich bovendien automatisch aan het licht om je heen aan.

Ook de camera’s van de iPhone 17 Pro zijn flink verbeterd. De hoofdcamera maakt haarscherpe foto’s vol details, met natuurlijke kleuren en een sterk contrast. Bij weinig licht zorgt de verbeterde nachtmodus ervoor dat foto’s helder blijven en kleuren goed tot hun recht komen.

Met de vernieuwde telelens haal je onderwerpen dichterbij zonder dat de kwaliteit achteruitgaat, ideaal voor portretten of landschappen op afstand. De actiemodus houdt opnames stabiel, zelfs tijdens beweging, en video’s worden vastgelegd in 2,8K-kwaliteit met levendige kleuren. Slimme functies zoals Deep Fusion en Slimme HDR zorgen ervoor dat gezichten, texturen en belichting automatisch worden geoptimaliseerd, zodat je bij elke opname het beste resultaat krijgt.

Waarom de iPhone 17 Pro het overstappen zeker waard is

De iPhone 17 Pro is een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een smartphone met een topcamera, hoge prestaties, een schitterend scherm en een sterke, duurzame behuizing. Met de nieuwste verbeteringen ten opzichte van vorige modellen haal je nog meer uit je toestel, ideaal als je veel fotografeert, graag lang met je batterij doet en houdt van een premium afwerking.

