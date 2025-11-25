Black Friday 2025: dit zijn de beste powerbanks van dit moment

Ben je op zoek naar de beste powerbanks die je tijdens Black Friday 2025 goedkoop kunt scoren, kijk dan zeker ook eens naar onze top 3!

Black Friday 2025: de beste powerbanks

Powerbanks zijn er anno 2025 in alle soorten en maten. Hoe hoger de capaciteit, hoe vaker je je iPhone ermee kunt opladen, maar ook hoe hoger de prijs wordt. Vraag jezelf daarom eerst af hoeveel capaciteit je echt nodig hebt, dan kun je mogelijk nog best wat geld besparen. We stellen onze top 3 aan je voor!

1. XTORM 277616 Powerbank Fuel 45K

Deze Powerbank van XTORM met een capaciteit van 45.000 mAh is een van de krachtigste en nog betaalbare powerbanks van 2025. Hij levert genoeg energie om je iPhone tot wel 9 keer volledig op te laden. Ideaal voor onderweg, wanneer je lange tijd geen stopcontact tegenkomt. De powerbank heeft twee supersnelle USB-C poorten en één USB-A poort. De 67 W USB-C poort is krachtig genoeg om zelfs je MacBook razendsnel op te laden. Je kunt er zelfs drie apparaten tegelijk mee opladen.

De behuizing van de Xtorm Powerbank is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en laat zien hoeveel energie er nog in zit. Heb je een iPhone 14 of ouder? Dan heb je een USB-C naar Lightning-kabel nodig om die aan te sluiten op de powerbank. Je koopt de XTORM 277616 Powerbank Fuel 45K nu tijdelijk voor 92,99 euro.

2. Anker Powerbank 25.000 mAh met Snelladen

De powerbanks van Anker zijn misschien wel de populairste van 2025. Met deze Anker Powerbank 25.000 mAh met Snelladen laad je je MacBook, iPhone of iPad onderweg extra snel op. Je iPhone zit bijvoorbeeld binnen een half uur al voor 50 procent vol en je kunt hem zo’n vier keer volledig opladen. Met de ingebouwde kabels kun je twee apparaten tegelijk opladen. Een van deze kabels kun je onderweg ook als draagkoord gebruiken. In totaal kun je met deze Anker powerbank tot vier apparaten tegelijkertijd opladen.

Op het digitale display van de powerbank lees je gemakkelijk af hoe lang je nog moet opladen en wat het batterijpercentage van de powerbank is. Ook bij deze powerbank heb je voor een iPhone 14 of ouder een extra usb C naar Lightning-kabel nodig. De Anker Powerbank 25.000 mAh met Snelladen kost nu 78 euro.

3. UGREEN Power Bank 20.000 mAh 45W

Dit is een van de goedkoopste en toch krachtige powerbanks die je in 2025 kunt kopen. Met deze UGREEN powerbank van 20.000 mAh laad je jouw iPhone in een half uur voor 61 procent op. Daarbij heb je de mogelijkheid om drie apparaten tegelijkertijd op te laden. Een MacBook Air van 13 inch kun je er 1,3x volledig mee opladen, je iPhone zo’n vier keer. Wanneer je de powerbank zelf moet opladen duurt dat ongeveer vier uur.

Deze UGREEN powerbank heeft een display waarop je kunt zien hoeveel energie er nog in zit. Net als bij de andere powerbanks in deze top 3, heb je een usb-c naar Lightning-kabel nodig als je een iPhone 14 of ouder hebt. De UGREEN Power Bank 20.000 mAh 45W koop je nu tijdelijk voor een bedrag van 25,99 euro.