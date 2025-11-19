Deze populaire Nintendo Switch (2)-games zijn nu verrassend laag geprijsd tijdens Black Friday

Tijdens Black Friday profiteer je van flinke kortingen op talloze Switch-games én verschillende Nintendo-consoles. Hieronder vind je de beste aanbiedingen overzichtelijk op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Diverse Nintendo Switch (2) games flink goedkoper

Het is weer zover: Nintendo is begonnen met de grootste Black Friday-uitverkoop van het jaar in de Nintendo eShop. Dit betekent dat je nu volop kunt profiteren van flinke kortingen op een uitgebreid assortiment aan populaire games voor de Switch. De actie loopt tot en met 30 november, dus dit is het perfecte moment om je favoriete titels in huis te halen voor een lagere prijs.

We hebben een selectie gemaakt van enkele van de populairste games die je nu met korting kunt kopen, zodat je snel een overzicht hebt van de beste deals. Of je nu fan bent van avontuurlijke spellen, sporttitels of klassiekers, er zit altijd wel iets voor je tussen.

Bovendien kunnen spelers met een actief Nintendo Switch Online-abonnement die tijdens de actieperiode voor minimaal 25 euro aan afgeprijsde titels besteden, een extra bonusmaand cadeau krijgen. Wie zelfs meer dan 40 euro uitgeeft, krijgt zelfs twee bonusmaanden cadeau

Hogwarts Legacy: al vanaf 38,22 euro

Hogwarts Legacy voor de Nintendo Switch is een indrukwekkende openwereld-avonturengame die je meevoert naar het beroemde Zweinstein School voor Hekserij en Hocus Pocus, maar dan in de 19e eeuw. In deze game stap je in de schoenen van een leerling tovenaar of heks en beleef je een uniek deel van de Harry Potter-wereld, lang voordat de bekende personages uit de boeken en films geboren zijn.

Je ontdekt een magische wereld vol mysterie, avontuur en ontdekkingen, waarin je niet alleen de iconische muren van Zweinstein verkent, maar ook de omgeving rondom het kasteel, zoals het dorpje Zweinsveld en de uitgestrekte bossen.

Tijdens je reis leer je een breed scala aan spreuken en tovertrucs, waarmee je je tegenstanders verslaat, puzzels oplost en je omgeving interactief beïnvloedt. Een van de meest magische aspecten is het vliegen op een bezem, je kunt door de lucht zweven, Zweinstein van boven bekijken en zelfs toffe bezemtochten maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zelda Echoes of Wisdom: al vanaf 44,99 euro

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom is een unieke toevoeging aan de Zelda-franchise die zich onderscheidt omdat het spel draait om het personage Princess Zelda. In plaats van de gebruikelijke actiegerichte gameplay met Link, speelt de speler nu als Zelda zelf, die gebruikmaakt van haar magische Tri-staf.

Hiermee kan ze objecten en monsters kopiëren, wat een nieuwe dimensie toevoegt aan de puzzel- en gevechtselementen. Ze gebruikt haar krachten om Hyrule te verkennen, kerkers te doorzoeken en vijanden te verslaan, terwijl ze tegelijkertijd de mysterieuze scheuren in het landschap onderzoekt en probeert de ondergang van haar koninkrijk te voorkomen. Koop je het liefste de fysieke game? Dat kan via een van de onderstaande webshops.

EA Sports FC26: al vanaf 32,99 euro

EA Sports FC 26 is de nieuwste editie van EA’s populaire voetbalgame. De game heeft een volledig vernieuwd speelsysteem dat is ontwikkeld op basis van feedback van spelers uit de community. Nieuw dit jaar zijn twee speelstijlen: Competitive en Authentic. De Competitive-modus richt zich op snelle, directe actie in multiplayerstanden zoals Ultimate Team en Clubs, met vlottere passes en realistischer keeperreacties bij rebounds.

De Authentic-modus draait juist om een realistische voetbalbeleving, vooral in de Career-modus. Hier letten verdedigers beter op hun positie en voelen corners en duels natuurlijker aan, wat het spel meer diepgang geeft.

EA Sports FC 26 heeft nieuwe en verbeterde dribbeltechnieken die reageren alsof ze natuurlijker en soepeler zijn, wat zorgt voor betere controle. Spelers reageren slimmer dankzij verbeterde AI-positionering. De doelmannen zijn geavanceerder door machine learning, wat zorgt voor betere positie-inname en realistischere reddingen.

Daarnaast zijn er nieuwe spelelementen zoals “Shield Trapping” en “Contested Box Outs” die het fysieke aspect van het balbezit versterken. Deze vernieuwingen zorgen voor een dynamische voetbalervaring die zowel voor beginnende als ervaren spelers prettig en uitdagend is. Je haalt de game tijdens Black Friday veel goedkoper in huis. Normaal betaal je er namelijk 69,99 euro voor, maar je haalt hem al in huis vanaf 32,99 euro.

De beste Nintendo Switch (2)-aanbiedingen

Ben je op zoek naar een nieuwe Nintendo Switch? Tijdens Black Friday krijg je nu mooie kortingen op diverse Nintendo-consoles, waaronder de nieuwste Switch 2. Dit is het ideale moment om je favoriete console met korting te scoren, inclusief bundels met populaire games en accessoires.

Er zijn meerdere Switch-modellen beschikbaar, elk geschikt voor verschillende gebruikers. De originele Nintendo Switch is ideaal voor wie afwisselend thuis en onderweg wil gamen, met een 6,2 inch scherm en goede prestaties. De Switch OLED is perfect voor liefhebbers van krachtigere beelden dankzij een groter en scherper 7 inch OLED-scherm.

Voor wie vooral mobiel wil spelen is de Switch Lite een compacte en betaalbare optie. De nieuwe Switch 2, met een groter 7,9 inch scherm, krachtigere hardware en 4K-ondersteuning, is geschikt voor gamers die de beste grafische prestaties en extra functies zoals GameChat willen. Zo is er voor iedere gamer een passende Switch-console te vinden.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog niet helemaal gevonden wat je zocht, of ben je juist geïnteresseerd in andere games dan die we in dit lijstje hebben genoemd? Kijk dan zeker eens verder op de onderstaande pagina’s waar je nog veel meer toffe deals voor de Nintendo Switch kunt vinden. Hier vind je niet alleen een breder aanbod aan Nintendo Switch-games, maar ook allerlei handige accessoires om jouw gaming-ervaring compleet te maken.

Denk bijvoorbeeld aan kortingen op extra Joy-Con-controllers voor meer speelplezier met vrienden, stevige beschermhoezen om je console veilig te houden, en snelle SD-kaartjes waarmee je eenvoudig het geheugen van je Switch kunt uitbreiden.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.



