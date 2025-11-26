3 redenen waarom de iPhone 16 zeker nog de moeite waard is (ADV)

Apple introduceerde recent de iPhone 17-serie, maar ondanks de vernieuwingen blijft de iPhone 16 een uitstekende keuze. Het toestel levert nog altijd sterke prestaties, een compact design en een betrouwbare batterijduur. Hieronder vind je drie goede redenen waarom de iPhone 16 zeker de moeite waard blijft.

Dit is waarom de iPhone 16 nog interessant is

Bij Vodafone scoor je de iPhone 16 nu met een flinke korting. De iPhone 17 mag dan pas uit zijn, de iPhone 16 blijft een slimme keuze om naar over te stappen. De camera’s, prestaties en accuduur doen namelijk nauwelijks onder voor het nieuwste model. Benieuwd waarom? We zetten de drie belangrijkste redenen hieronder voor je op een rij.

1. Ontdek Apple Intelligence op de iPhone 16

De iPhone 16 draait op iOS 26 en ondersteunt vrijwel dezelfde functies als de iPhone 17, waaronder Apple Intelligence. Met Apple Intelligence krijg je tal van slimme functies die je gebruik van de iPhone een stuk makkelijker en leuker maken. Zo helpt de slimme schrijfhulp je met het herschrijven, corrigeren en samenvatten van teksten, bijvoorbeeld in Mail of Berichten.

Je kunt ook dankzij Visual Intelligence meer te weten komen over objecten, plaatsen of teksten in je omgeving door middel van je camera of zelfs screenshots, die direct geanalyseerd worden. Daarnaast is er Image Playground waarmee je zelf unieke afbeeldingen in verschillende stijlen kunt creëren en de mogelijkheid om je eigen genmoji’s te maken door eenvoudige woordcommando’s.



2. Krachtig en snel voor dagelijks gebruik

Hoewel de iPhone 17 inmiddels een snellere A19-chip heeft gekregen, betekent dat niet dat de iPhone 16 achterblijft op het gebied van prestaties. De krachtige A18-chip van de iPhone 16 zorgt er nog steeds voor dat het toestel meer dan vlot werkt tijdens alledaags gebruik, zoals het openen van apps, videobellen of multitasken tussen verschillende taken. Of je nu druk bent met werk, ontspant met een game of video’s streamt, de iPhone 16 schakelt moeiteloos tussen al deze apps. ​

Ook qua accuduur is de iPhone 16 zeker een aanrader. Met een batterij die tot 22 uur meegaat bij het afspelen van video’s, kun je gerust lang onderweg zijn zonder je zorgen te hoeven maken om opladen. Dit maakt de iPhone 16 tot een betrouwbare keuze voor gebruikers die hun toestel de hele dag intensief gebruiken.​

Samen met de krachtige hardware en lange batterijprestaties zorgt dat voor een smartphone waar je nog jarenlang plezier van hebt, zelfs nu er alweer een nieuwer model beschikbaar is

3. Compact en krachtig: 6,1-inch vs 6,3 inch

De iPhone 16 heeft een kleiner scherm dan de iPhone 17, waardoor het toestel net wat handzamer is in dagelijks gebruik. Je bedient de iPhone 16 daardoor makkelijker met één hand en raakt bijvoorbeeld makkelijker alle hoeken van het scherm zonder je greep te hoeven verplaatsen.​

Omdat de behuizing hierdoor ook iets compacter en lichter is, glijdt de iPhone 16 bovendien gemakkelijker in je broekzak of jaszak en steekt hij minder snel uit. Het toestel is daarom zeer geschikt voor iedereen die een wat smaller, compacter toestel zoekt dat je moeiteloos overal mee naartoe neemt.

Haal de iPhone 16 tijdelijk flink voordeliger in huis

Bij Vodafone kun je de iPhone 16 nu tijdelijk flink voordeliger in huis halen. Wanneer je ook thuis internet via Ziggo hebt, profiteer je bovendien van extra voordelen dankzij Combinatievoordeel. Dit betekent tot 7,50 euro korting per maand op je Vodafone-abonnement, een gratis tv-pakket naar keuze en nog meer extra’s.

Ben je geen Ziggo-klant maar jonger dan 28 jaar? Ook dan ontvang je via Vodafone Young tot 7,50 euro korting op je maandelijkse abonnementskosten. Voor wie tóch op zoek is naar het nieuwste model, is de iPhone 17 tijdens Black Friday ook met flink veel voordeel beschikbaar bij Vodafone.