Black Friday: deze Apple-deals en tech-aanbiedingen kun je verwachten!

Black Friday 2025 komt eraan en dat betekent weer hoge kortingen en geweldige Apple-deals. Dit zijn de beste aanbiedingen die wij verwachten!

Deze Apple-deals en aanbiedingen kun je verwachten

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 28 november, maar aanbiedingen verschijnen altijd al eerder. De nieuwste iPhone-serie zal waarschijnlijk nog niet direct veel goedkoper worden, maar er blijven nog genoeg interessante tech- en Apple-deals over. Dit zijn de aanbiedingen die we verwachten!

iPads

De iPad blijft een van de populairste Apple-producten rond Black Friday. Apple heeft de adviesprijzen dit jaar al verlaagd, maar we verwachten alsnog forse kortingen op de verschillende modellen. De instap-iPad (2025) begint bij € 389, maar oudere versies liggen nog volop in de winkels en zijn dus ideaal voor een aanbieding. Ook de iPad Air zal ongetwijfeld in prijs zakken, net als de iPad Pro (2024, M4-chip).

AirPods

Elk jaar weer behoren de Apple AirPods tot de populairste Black Friday-aanbiedingen en dat zal in 2025 niet anders zijn. Voor de AirPods Pro (1e en 2e generatie) en AirPods 3 verwachten we kortingen tussen de € 20 en € 40. Voor de relatief nieuwe AirPods Pro 3 verwachten we minder hoge kortingen.

Apple TV 4K

De Apple TV 4K is al een paar jaar oud, maar nog steeds een uitstekende mediaspeler.

Tijdens Black Friday duikt hij vaak op met een korting van 10 tot 20 procent bij winkels zoals Coolblue, BCC en Amazon. Een prima moment dus om je tv-ervaring te upgraden.

iPhones

Ook wanneer je op zoek bent naar een nieuwe iPhone is Black Friday hét moment om toe te slaan. Vooral de iPhone 15 en iPhone 14 zul je met interessante kortingen zien verschijnen. Ook providers zoals KPN, Vodafone en Odido hebben tijdens Black Friday vaak tijdelijke deals op abonnementen in combinatie met een toestel.

AirTag

De AirTag is ideaal voor wie regelmatig spullen kwijtraakt. Hoewel ze al vaak afgeprijsd zijn, zien we met Black Friday meestal extra scherpe bundeldeals. Perfect om er meteen een paar extra in te slaan.

Laders en accessoires

Black Friday is ook hét moment om je Apple-accessoires aan te vullen. Denk aan draadloze opladers, MagSafe-opladers, hoesjes en kabels. Merken als Belkin en Anker geven vaak hoge kortingen. Maar ook de accessoires van Apple zelf zijn vaak goedkoper. Denk bijvoorbeeld aan de TechWoven-hoesjes.

Smart Home-producten

Wil je je huis slimmer maken? Ook dan is Black Friday een goed moment om te investeren in smart home-apparaten. Van Philips Hue-lampen tot Tado-thermostaten: de kortingen lopen vaak flink op. Voor iPhone-gebruikers is het slim om te letten op HomeKit-ondersteuning, zodat je alles eenvoudig met Siri of de Woning-app kunt bedienen.

Conclusie: Apple-deals tijdens Black Friday

Of je nu graag AirPods met korting wilt, een goedkope iPad, of een nieuwe iPhone-deal, met Black Friday komt het allemaal voorbij. Zorg dat je jouw wensenlijst klaar en houd iPhoned in de gaten voor de beste Apple-deals. Wil je zeker weten dat je niets mist, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!