Deze iPhone 17 (Pro)-hoesjes en accessoires zijn nu het populairst (en dat is niet voor niets)

Je nieuwe iPhone 17 (Pro) wil je natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Gelukkig zijn er tijdens Black Friday diverse scherpe aanbiedingen voor hoesjes en opladers beschikbaar. Hieronder vind je een overzicht van de beste deals die je zeker niet wilt missen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday: kortingen op iPhone 17 (Pro)-accessoires

Black Friday is dé perfecte tijd om je iPhone 17 (Pro) en accessoires aan te schaffen met flinke kortingen. Of je nu op zoek bent naar een nieuw hoesje, een krachtige oplader of handige accessoires, tijdens deze periode vind je de beste deals en aanbiedingen. In dit artikel geven we je een overzicht van de scherpste Black Friday-acties, zodat je stijlvol jouw gloednieuwe iPhone kunt beschermen.

1. Decoded: 20% korting op hoesjes en accessoires

De Decoded-hoesjes voor de iPhone 17 bieden luxe bescherming en een stijlvolle uitstraling dankzij het gebruik van hoogwaardig ECCO-leer dat met de tijd mooi ouder wordt.

Ze zorgen ervoor dat je telefoon beschermd is tegen vallen tot 1,2 meter door een stevige binnenkern en ondersteunen draadloos opladen via MagSafe, zodat je eenvoudig kunt opladen en accessoires kunt gebruiken. Hierdoor combineert het hoesje een mooie uitstraling met praktische bescherming en gebruiksgemak.​

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, waaronder een 2-in-1 wallet case met magnetisch afneembare portemonnee voor pasjes en briefgeld, en beschikken over verhoogde randen, een metalen cameraring en metalen knoppen voor optimale bescherming en gebruiksgemak, verpakt in duurzame, plasticvrije verpakking. De collectie is uitgebreid met een limited edition kleur, Dark Ruby, die vanaf 12 december leverbaar is en nu al te pre-orderen valt. Met kortingscode iphonedBF20 ontvang je ook nog eens 20% korting op alle telefoonshoesjes.

2. Zens: Wireless Charging Adapter van 49,99 euro voor 39,99 euro

De Zens Wireless Charging Adapter is een compacte, stijlvolle draadloze oplader die je iPhone 12 en hoger magnetisch en stevig vasthoudt terwijl deze tot 15 watt draadloos oplaadt. Dankzij het soft grip materiaal kun je je iPhone zowel liggend als staand gebruiken zonder kabels die in de weg zitten. Bovendien beschikt de adapter over een 18 watt USB-C-poort, zodat je bijvoorbeeld ook je tablet, AirPods of Apple Watch tegelijk kunt opladen.

De oplader werkt met de meeste MagSafe- en Qi2-hoesjes tot 3 mm dik, is geschikt voor vrijwel alle Europese stopcontacten dankzij de EU-stekker, en komt met 3 jaar garantie. Dit maakt het een praktische en gebruiksvriendelijke oplossing, ideaal voor thuis, op kantoor, onderweg en zelfs in de keuken tijdens het scrollen door recepten zonder zorgen over lege batterijen of kabels. Daarnaast profiteer je nu tijdens Black Friday van kortingen tot 35% op verschillende andere Zens-opladers.

3. Gsmpunt: tot 30% korting op Buddi, Anker, Spigen en meer

Profiteer nu bij gsmpunt van geweldige Black Friday-kortingen op diverse iPhone-accessoires! Zo ontvang je tijdelijk 30% korting op stijlvolle en duurzame hoesjes van Buddi, die bekendstaan om hun lange levensduur en 5 jaar garantie. Ook Spigen Ultra Hybrid-hoesjes zijn nu 25% goedkoper; deze slanke cases bieden uitstekende bescherming met een transparante achterkant.

Beide merken combineren stijl met optimale bescherming, zodat jouw iPhone er niet alleen mooi uitziet, maar ook goed beschermd blijft. Bestel eenvoudig via gsmpunt en mis ook de Black Friday-kortingen op populaire opladers van Anker niet voor extra gemak en snelheid tijdens het opladen.

4. Smartphonehoesjes.nl: 2+1 gratis en tot 40% korting

Bij Smartphonehoesjes.nl profiteer je nu van aantrekkelijke aanbiedingen: tot wel 40% korting op alle Apple-producten, waardoor je je iPhone accessoires voordelig kunt upgraden. Daarnaast geldt er een 2+1 gratis actie op alle smartwatchbandjes, ideaal voor wie variatie zoekt in stijl en comfort.

Voor liefhebbers van het merk Burga is er nu tot 20% korting op de volledige collectie, bekend om hun stijlvolle en beschermende ontwerpen. Bovendien krijg je tot 20% korting op backcovers en bookcases, zodat je jouw telefoon niet alleen veilig houdt maar ook een persoonlijke touch geeft. Deze deals maken het extra aantrekkelijk om je iPhone volledig te voorzien van kwalitatieve en modieuze accessoires.

Dit is een advertorial: een gesponsord artikel dat door een adverteerder is aangedragen. De inhoud van de advertorial staat los van de iPhoned-redactie en redactionele artikelen op de website. Advertorials zijn herkenbaar aan de titel ‘(ADV)’, de banner in de afbeelding en/of de aanduiding “gesponsord door” en het logo van de sponsor. Meer weten over advertorials en andere commerciële uitingen op iPhoned? Bekijk dan ons redactiestatuut.







