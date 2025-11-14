Deze 5 producten werden het meest gekocht met Black Friday 2024

Black Friday 2025 komt eraan en je vraagt je misschien af wat je dit jaar wilt kopen. Een blik op de bestverkochte gadgets van vorig jaar geeft je handige inspiratie. Deze 5 producten waren vorig jaar het populairst bij andere Apple-gebruikers.

Black Friday 2025 is in aantocht

Met Black Friday 2025 om de hoek, ben je misschien alvast aan het nadenken over jouw aankopen. We blikken terug op vorig jaar en misschien doe je wat inspiratie op!

1. AirPods Pro 2 bleven de favoriet

De AirPods Pro 2 waren het hele jaar door populair en Black Friday was geen uitzondering. Ook de nieuwere AirPods 4 zagen we vaak terug in de verkoopcijfers.

Nu de AirPods Pro 3 er zijn, verwachten we dat de Pro 2 dit jaar nog aantrekkelijker geprijsd worden. De kans is groot dat je de nieuwste AirPods Pro 3 ook al met korting kunt krijgen, want dat gebeurde in 2022 ook al kort na de lancering.

Ook AirTags waren een hit tijdens Black Friday 2024. De 4-pack ging van rond de 100 euro naar 89 euro, en die prijs is sindsdien vrij stabiel gebleven. AirTags zijn super handig als je regelmatig je sleutels kwijt bent of wilt weten waar je fiets staat.

Als de trend van vorig jaar doorzet, kun je hopelijk dit jaar weer een mooie korting verwachten op deze handige trackers.

3. iPhone 16 (Pro)

Zowel de iPhone 16 als de 16 Pro zagen we tijdens onze analyses veel terug in de lijsten. De toestellen waren slechts twee maanden op de markt, maar al direct voordeliger in huis te halen. Beide modellen waren zo’n 100 euro goedkoper. De nieuwe iPhone 17-modellen die afgelopen september gepresenteerd zijn, zullen ook voor ongeveer 100 euro minder te halen zijn. Sluit je een abonnement af bij je bestelling, dan bespaar je nog meer.

4. PlayStation 5

De PlayStation 5 bleef een enorm populaire console. Waar hij eerder moeilijk te krijgen was, was hij rond Black Friday gelukkig weer volop op voorraad. Veel gamers grepen die kans om de normaal vrij dure console met een mooie korting aan te schaffen. De prijs lag toen rond de 449 euro, en waarschijnlijk blijft dat bedrag komend jaar ongeveer gelijk.

5. Aqara Smart Video Doorbell G4

De Aqara Smart Video Doorbell G4 stond ook hoog in het lijstje. Deze slimme deurbel ging van ongeveer 100 euro naar 90 euro tijdens Black Friday, en is sindsdien zelfs nog goedkoper geworden.

Een slimme deurbel is handig omdat je op je iPhone kunt zien wie er voor de deur staat, ook als je niet thuis bent. Dat geeft veel mensen een veilig gevoel.

Waarom deze lijst nuttig is voor jouw kooplijst

Deze populairste producten laten zien dat Black Friday perfect is om wat duurdere tech aan te schaffen. Mensen kozen niet voor de goedkoopste gadgets, maar voor apparaten die hun leven echt makkelijker maken.

Als je twijfelt tussen verschillende producten, kunnen deze populaire keuzes je helpen beslissen. Het zijn allemaal producten die goed werken met je iPhone en iPad, en die andere Apple-gebruikers duidelijk waardevol vinden.

