iPhone 17 tijdens Black Friday niet in de aanbieding: zo scoor je hem toch 293 euro goedkoper

Black Friday 2025 is in volle gang en er zijn forse kortingen op allerlei iPhone-modellen. Ook de nieuwste iPhone 17, evenals de iPhone Air, zijn nu flink in prijs gedaald. Het moment dus om de nieuwste iPhone te kopen en flink wat geld te besparen.

iPhone 17 en Air aanbiedingen tijdens Black Friday 2025

De iPhone 17 ligt nog maar net in de winkels, maar door Black Friday haal je hem nu al voor een veel lagere prijs in huis. En door de waanzinnig goede specificaties dit jaar, is het een extra aantrekkelijke deal. Nog nooit lag de hardware van de ‘gewone’ iPhone zo dicht bij de Pro-modellen! En dan is er nog de speciale iPhone Air, de dunste iPhone ooit!

Wij laten zien waar jij de iPhone 17 en iPhone Air nú het voordeligst kunt halen tijdens Black Friday 2025. Denk eraan dat je vaak nog wat extra kunt besparen door bij je aankoop een abonnement af te sluiten. De deals gaan razendsnel, dus aarzel niet te lang. OP=OP!

iPhone 17 bij provider: kortingen tot 225 euro

Wil je de iPhone 17 tijdens Black Friday direct bij je provider bestellen? Een verstandige keuze, want in combinatie met een abonnement is een iPhone sowieso vaak goedkoper dan los. Bij Vodafone betaal je nu 225 euro minder dan de adviesprijs, waardoor je maar 744 euro neerlegt voor het toestel.

Kies je voor Odido of KPN, dan ligt de toestelprijs met 816 euro net wat hoger. Maar dat levert je wel nog steeds een mooie besparing van 153 euro ten opzichte van de adviesprijs. Zo haal je de nieuwste iPhone 17 voordelig in huis via je eigen provider.

iPhone 17 bij webshops: kortingen tot 293 euro

De voordeligste optie voor de iPhone 17 vind je bij Belsimpel in combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido. Hiermee betaal je 676 euro voor het toestel, en bespaar je 293 euro ten opzichte van de adviesprijs. Kies je voor een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel, dan kost de iPhone 17 692 euro, waarmee je 277 euro bespaart.

Met een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je 840 euro, wat een besparing van 129 euro betekent ten opzichte van de losse adviesprijs. Profiteer snel van deze aanbiedingen en bestel jouw iPhone 17 vandaag nog met het abonnement dat het beste bij je past. Wacht niet te lang, want deze acties zijn tijdelijk en zolang de voorraad strekt.

iPhone 17 los toestel

Alles wat je moet weten over de iPhone 17

We zeiden het eerder al, maar de iPhone 17 zou je bijna al de iPhone 17 Pro Lite kunnen noemen. Het scherm is gegroeid van 6,1 naar 6,3 inch, waardoor het display op de 17 en 17 Pro nu even groot is. En daar blijft het niet bij, want het ondersteunt nu ook always-on en ProMotion voor extra soepele beelden én een lager energieverbruik. Combineer dat met de nieuwe Center Stage-frontcamera met 18 megapixels, twee 48 megapixel-lenzen aan de achterkant (hoofdcamera met 2x zoom en ultragroothoekcamera met macro) én een voorkant met het extra stevige Ceramic Shield 2, en je hebt een van de beste iPhones in jaren.

Ook qua performance zit het snor: de nieuwe A19-chip maakt het toestel sneller en energiezuiniger, terwijl de batterij nu tot 30 uur video afspelen meegaat – 8 uur meer dan zijn voorganger. En als-ie dan toch leeg is, is het een fijne gedacht dat je met snelladen (40W) nu in 20 minuten 50% bijtankt.

De belangrijke specificaties van de iPhone 17

Scherm: 6,3 inch oled

120 Hz Processor: Apple A19-chip Resolutie: 2556 x 1179 pixels Werkgeheugen: 8 GB Camera: 48 MP hoofdcamera

48 MP ultragroothoek Batterij: Tot 30 uur video afspelen Selfiecamera: 18 MP Snelladen: 40 Watt Bekijk alle iPhone 17 specificaties.

iPhone Air tijdens Black Friday: 317 euro goedkoper

Naast de iPhone 17 en 17 Pro (Max) heeft Apple dit jaar ook de iPhone Air gepresenteerd. Je ziet het al aan het ontbreken van het getal, maar dit is een extra speciale iPhone die moet laten zien waar Apple met het toekomstige designs naartoe wil – net zoals destijds met de iPhone X.

Het toestel lijkt nu nog niet het grote succes te zijn waar Apple op gehoopt had, maar daardoor heeft de dunste iPhone op dit moment wel de dikste Black Friday-kortingen. En het blijft uiteraard een supermooie, superluxe iPhone met het opvallendste design van het jaar. Wees er dus snel bij, want OP=OP.

iPhone Air bij provider: kortingen tot 317 euro

Als je de iPhone Air rechtstreeks bij je eigen provider wilt bestellen, kan dat heel eenvoudig. Bij Vodafone krijg je nu een korting van €317,-, waardoor je het toestel al vanaf €912,- kunt kopen. Kies je voor KPN, dan begint de prijs vanaf €1104,-, wat neerkomt op een besparing van zo’n €125 ten opzichte van de adviesprijs.

Bij Odido betaal je voor de iPhone Air €1105,-, waarmee je zo’n €124,- bespaart. Zo haal je jouw iPhone Air voordelig in huis via je eigen provider en profiteer je van aantrekkelijke kortingen.

iPhone Air bij webshops: kortingen tot 308 euro

De beste aanbiedingen voor de iPhone Air vind je momenteel bij Belsimpel gecombineerd met een Unlimited-abonnement van Vodafone. Daar kost het toestel je nog maar 713 euro, wat neerkomt op een besparing van 516 euro ten opzichte van de adviesprijs. Kies je voor een Unlimited-abonnement van KPN via Belsimpel, dan betaal je 744 euro voor het toestel, waarmee je 485 euro bespaart.

Bij Belsimpel in combinatie met Odido kost de iPhone Air 771 euro, wat nog altijd een voordeel van 458 euro betekent. Door de iPhone Air samen met een abonnement te kopen, profiteer je dus van flinke kortingen op de toestelprijs. Grijp deze kans en bestel snel om te profiteren van deze scherpe deals zolang de voorraad strekt.

iPhone Air los toestel: al vanaf 949 euro

Alles wat je moet weten over de iPhone Air

De iPhone Air is met een dikte van slechts 5,6 mm de dunste iPhone aller tijden. Aan de binnenkant (of eerder: onder het camera-plateau) zit echter een mooi staaltje hardware verwerkt. Wat dacht je van een A19 Pro-chip en een 48-megapixel-fusioncamera?

Het scherm meet 6,5 inch en uiteraard heb je ook hier de nieuwe Center Stage-frontcamera die automatisch een grotere beelduitsnede pakt als je met meer mensen een selfie probeert te maken. En ondanks het extra slanke formaat biedt de iPhone Air een verrassend lange accuduur waar je gemakkelijk een hele dag mee doorkomt.

De belangrijke specificaties van de iPhone Air

Scherm: 6,5 inch oled

120 Hz Processor: Apple A19 Pro-chip Resolutie: 2736 x 1260 pixels Werkgeheugen: 12 GB Camera: 48 MP fusioncamera Batterij: Tot 27 uur video afspelen Selfiecamera: 18 MP Snelladen: 40 Watt Bekijk iPhone Air specificaties.

