De Apple iPad (2025) is tijdens Black Friday goedkoper dan ooit!

Ben je van plan om een tablet te kopen, dan is Black Friday het uitgelezen moment om toe te slaan: de iPad (2025) is nú in de aanbieding!

iPad (2025) tijdens Black Friday goedkoper dan ooit

De iPad (2025) is de 11e generatie van de iPad. Apple heeft de tablet gepresenteerd in maart van dit jaar, dus hij is nog relatief nieuw. Toch kun je de iPad nu tijdens Black Friday al met een flinke korting scoren! Bij Apple betaal je nog altijd minimaal een prijs van 389 euro. Tijdens Black Friday 2025 kun je bij Coolblue, Amazon en MediaMarkt tijdelijk 40 euro besparen.

De iPad draait op de A16-chip. Dat is een behoorlijke stap ten opzichte van de voorganger, want die moet het nog doen met de A14 Bionic-chip. Verder heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd bij de iPad 2025. De tablet heeft hetzelfde design en scherm. Ook bij de camera zien we geen verbeteringen. Wel is de standaard uitvoering van de iPad uitgebreid met in totaal 128 GB aan opslagruimte. Vanwege de nieuwe processor is het absoluut aan te raden om de 11e generatie iPad te kopen en niet de 10e.

De iPad 2025 is je goedkoopste optie als je een nieuwe iPad wilt. De tablet heeft uiteraard ook wel wat beperkingen, maar voor huis-tuin-en-keukengebruik is hij zonder meer prima geschikt. Er is eigenlijk maar één echt potentieel nadeel aan de iPad 2025: hij ondersteunt geen Apple Intelligence.

Vind je het belangrijk dat jouw nieuwe iPad wel ondersteuning heeft voor Apple Intelligence? Dan kun je beter voor de iPad mini 2024 of een iPad Air of Pro met M-chip kiezen. Vind je het echter geen probleem dat Apple Intelligence niet wordt ondersteund? Dan kun je veel geld besparen en gewoon voor de iPad (2025) kiezen, zeker nu met Black Friday!