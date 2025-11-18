Zo scoor je gratis AirPods Pro 3, iPad 2025 en meer tijdens Black Friday

Bij het afsluiten van een internet- en tv-abonnement ontvang je tijdelijk een gratis gadget naar keuze. Van de nieuwste AirPods Pro 3 tot een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2: de keuze is aan jou. Zelfs bij het afsluiten van een nieuw energiecontract valt er iets moois te scoren.

Gratis AirPods Pro 3 en meer bij Ziggo of Vattenfall via Meervoordeel.nl

Ben je op zoek naar een nieuw internet- en tv-abonnement of wil je overstappen naar een voordeliger energiecontract? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Via Meervoordeel.nl, officieel partner van Ziggo en Vattenfall, profiteer je nu van exclusieve deals met gratis premium gadgets.

Bij het afsluiten van een nieuw Ziggo-pakket kun je kiezen uit populaire producten zoals de AirPods Pro 3, een Nintendo Switch 2, een PlayStation 5 of een iPad 2025. Zelfs bij het kleinste pakket of een energiecontract van Vattenfall krijg je een aantrekkelijk cadeau met hoge winkelwaarde.

Ziggo-deal: gratis PS5 of AirPods Pro 3 bij je abonnement

Wie op zoek is naar een nieuw internet- en tv-abonnement, kan bij Meervoordeel.nl nu profiteren van een mooie actie. Via deze officiële partner van Ziggo krijg je bij het afsluiten van een nieuw abonnement tijdelijk een cadeau naar keuze.

Afhankelijk van het pakket dat je kiest, kun je bijvoorbeeld de nieuwste AirPods Pro 3, een PlayStation 5 of zelfs de Nintendo Switch 2 kiezen. Geen behoefte aan internet en tv? Ook bij een 1-jarig energiecontract van Vattenfall via Meervoordeel.nl wacht een mooie beloning.

Wifi Groot + TV: gratis AirPods Pro 3, Nintendo Switch 2 of PS5

Bij het grootste Ziggo-pakket, Wifi Groot + TV, profiteer je van maximaal comfort in huis. Met dit abonnement stream je moeiteloos in 4K, speel je zonder haperingen online games en werkt iedereen thuis met een stabiele verbinding.

Daarbovenop kies je een cadeau: de AirPods Pro 3 (t.w.v. 249 euro), de nieuwe Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (t.w.v. 509 euro) of een PlayStation 5 Slim (t.w.v. 499 euro). De keuze is volledig aan jou, zodat het cadeau echt past bij jouw situatie. Zeker voor gezinnen of veeleisende gebruikers is dit pakket een uitstekende deal: snel internet, veel zenders en gratis een toffe gadget erbij.

Wifi Middel + TV: gratis iPad 2025 t.w.v. 409 euro of PlayStation 5

Wil je betrouwbaar internet en tv, maar heb je minder hoge snelheden nodig? Dan is het Wifi Middel + TV-pakket een goede middenweg. Je krijgt nog steeds een stabiele verbinding voor het streamen van series, werken vanuit huis of gamen, maar tegen een lagere maandprijs dan bij het grootste pakket.

Als cadeau ontvang je de iPad 2025, t.w.v. maar liefst 499 euro. Deze tablet is ideaal om onderweg films te kijken, op de bank te browsen of te gebruiken voor je studie of werk. Heb je liever een nieuwe gamingconsole? Dan kun je kiezen voor de PlayStation 5 Slim t.w.v. 499 euro. Zo haal je met dit pakket niet alleen een snelle verbinding in huis, maar ook een gloednieuwe tablet of gamingconsole die jarenlang meegaat.

Wifi Start + TV: keuze uit AirPods 4 of Bol-cadeaukaart

Voor wie minder wil betalen of alleen een basispakket nodig heeft, is er het Wifi Start + TV-abonnement. Dit pakket is geschikt voor kleinere huishoudens of gebruikers met een kleiner internetverbruik. Toch ontvang je ook hier een aantrekkelijk welkomstcadeau.

Je kunt kiezen tussen de AirPods 4 (t.w.v. 179 euro) of een Bol-cadeaukaart (t.w.v. 200 euro). Of je nu liever geniet van draadloos muziek luisteren of zelf een product uitkiest, je krijgt in elk geval ook bij het kleinste pakket een tof cadeau naar keuze.

Voordeel bij energie van Vattenfall: gratis AirPods Pro 3

Ook als je al tevreden bent met je huidige internetprovider, kun je profiteren van een cadeau via Meervoordeel.nl. Sluit namelijk een 1-jarig stroom- en gasabonnement van Vattenfall af, dan ontvang je gratis de AirPods Pro 3 t.w.v. 249 euro. Een bijkomend voordeel is dat je het energiecontract na één jaar kosteloos kunt opzeggen. Je zit dus nergens lang aan vast, maar profiteert wel van een tijdelijk mooi extraatje.

Wil je liever een gloednieuwe Nintendo Switch OLED? Dat kan! Wanneer je nu bij Vattenfall, via Meervoordeel, een driejarig-contract voor stroom en gas afsluit, ontvang je gratis de Nintendo Switch OLED t.w.v. 329 euro. De actie geldt uitsluitend voor nieuwe klanten en zolang de voorraad strekt.

Meer weten over de verschillende internet- en tv aanbieders?

Twijfel je nog of een nieuw Ziggo-abonnement iets voor jou is? Bekijk dan onze internet- en tv-vergelijker, of lees het overzichtsartikel waarin we alle grote aanbieders naast elkaar zetten en vergelijken op snelheid, prijs en extra’s.