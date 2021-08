De 4 beste iPhone-apps en games van deze week (#34 – 2021)

Elke week bespreken we de leukste apps die eigenlijk niet mogen ontbreken op je iPhone. Van superhelden tot puzzelen met blokjes op de maat van de muziek: het zit er dit keer allemaal in. Downloaden en spelen maar!

Lees verder na de advertentie.

1. Tetris Beat

Wie kent de game Tetris niet? De puzzelgame is ooit bedacht door Aleksej Pazjitnov en de eerste speelbare versie verscheen in 1984. Nu is er Tetris Beat, een soort van muzikale variant met een (kleine) twist.

In Tetris Beat probeer je om de blokken zo goed mogelijk op de maat van de beat te laten vallen. Dit geeft de game een leuke, extra dimensie voor het maken van je lijnen. De besturing is even wennen en het komt net wat te vaak voor dat je een blokje verkeerd laat vallen. De muziek is prachtig en de game (uiteraard) tijdloos. Tetris Beat is onderdeel van Apple Arcade, dus als je een abonnement hebt is de game gratis te downloaden.

Lees meer: Apple Arcade in 2021: te weinig waarde voor je geld

Tetris® Beat N3TWORK Inc. 2,6 (9 reviews) Bekijken via App Store via App Store

2. Marvel Future Revolution

Ben je een fan van het Marvel-universum en kun je maar niet genoeg krijgen van onder andere Iron Man, Dr. Strange of Rocket Raccoon? Dan is Marvel Future Revolution je op het lijf geschreven!

Het is en blijft een freemium game, dus je krijgt regelmatig de vraag of je toch niet iets wil kopen. Dat is jammer, want de game ziet er fenomenaal uit en speelt ook nog eens lekker weg. Marvel Future Revolution zou zeker niet misstaan als een volwaardig premium spel. Daarom is dit nu dé beste game om de grafische prestaties van je iPhone 12 (en straks iPhone 13) te showen!

MARVEL Future Revolution Netmarble Corporation 9 (22 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Behind the Frame

Als regelmatig Studio Ghibli-films kijkt op Netflix, dan moet je Behind the Frame eens proberen. De grafische stijl en rustgevende muziek lijkt soms zo weggelopen uit een van de films van de Japanse filmstudio.

In Behind the Frame ben je een artiest, die de laatste hand legt aan een belangrijk schilderij. Erg leuk: je moet tijdens de game ook daadwerkelijk stukken schilderen. De rest van de game speel je als een point-and-click-adventure. Jammer genoeg is Behind the Frame wel wat aan de korte kant en na een uur of twee ben je door de zes hoofdstukken heen.

Behind the Frame Akupara Games € 4,99 via App Store via App Store

4. Crash Bandicoot: On the Run!

Onlangs is er een nieuw seizoen gelanceerd in Crash Bandicoot: On the Run! dat in het teken staat vanwege het 25 jarige jubileum van het personage. Crash Bandicoot: On the Run! is een ‘auto-runner’ waarin je Crash door alle levels moet loodsen.

Vanwege het nieuwe seizoen staan er dus nieuwe levels voor je klaar en kun je je krachten meten met een handvol nieuwe eindbazen. Het leuke aan deze nieuwe update is dat je regelmatig verwijzigingen te tegenkomt naar oude Crash Bandicoot-games. Erg leuk als je de oude PlayStation-games nog kent.

Crash Bandicoot: On the Run! King 9,2 (1.125 reviews) Gratis via App Store via App Store

Op zoek naar meer iPhone-apps? Check onze eerdere besproken apps: