Spotify heeft een nieuwe functie (die Android-gebruikers moeten missen)

Updaten maar! Spotify heeft een langverwachte nieuwe functie, maar die is exclusief voor gebruikers met een iPhone. Dit is er veranderd.

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Er is weer een nieuwe softwareversie voor Spotify beschikbaar! De muziekdienst heeft versie 9.1.90 uitgerold, waarmee de interface van de applicatie wordt vernieuwd. Het gaat om een langverwachte verbetering, want Liquid Glass komt eindelijk naar Spotify. Liquid Glass was het belangrijkste onderdeel van iOS 26, de grootste software-update voor de iPhone vorig jaar. Met Liquid Glass hebben veel elementen een doorzichtige en glazen uitstraling.

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Apple bracht Liquid Glass met iOS 26 automatisch naar de meeste standaard-apps op je iPhone, waaronder de Foto’s-, Berichten- en Weer-app. Applicaties van derden kregen de update naar Liquid Glass niet vanzelf, daarvoor moesten de ontwikkelaars achter de software aan de slag met de nieuwe interface. Dat hebben de ontwikkelaars van Spotify nu gedaan, want Liquid Glass is eindelijk beschikbaar bij de muziekdienst. Zo ziet dat eruit:

Spotify heeft Liquid Glass

Heb jij Spotify bijgewerkt naar de nieuwste versie? Dan zie je Liquid Glass op meerdere plekken terug in de applicatie. De mediaspeler onderin het beeldscherm heeft een transparant ontwerp gekregen in de nieuwe versie van Spotify. Tik je op de mediaspeler en open je de wachtrij in Spotify? Daar zie je Liquid Glass nog duidelijker, want de wachtrij heeft nu een doorzichtige achtergrond. Hetzelfde geldt voor knoppen als ‘Bewerken’ in de vernieuwde applicatie.

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In de bibliotheek van Spotify zie je Liquid Glass terug bij de snelkoppelingen bovenin het scherm. Tik je op de Plus-knop (+)? Je ziet dan een vernieuwde weergave van Spotify, ook dat menu is voorzien van Liquid Glass. Spotify heeft het transparante ontwerp dus op meerdere plekken geïntroduceerd, al is het de verwachting dat Liquid Glass op een later moment naar nog meer onderdelen van de applicatie komt. Ben je geen liefhebber van het doorzichtige design? Dan hebben we slecht nieuws, want je kunt Liquid Glass niet uitschakelen in Spotify.

spotify liquid glass

Alleen voor Apple-gebruikers

Spotify heeft er met Liquid Glass een langverwachte functie bij. Apple kondigde het nieuwe ontwerp in juni 2026 aan, meer dan een jaar later neemt Spotify het transparante design eindelijk over. Liquid Glass is onderdeel van de software van Apple, dus Android-gebruikers moeten het nieuwe ontwerp helaas missen. Het is nog niet duidelijk of Spotify de transparante onderdelen naar alle versies van de applicatie gaat brengen.

Heb jij een iPhone of iPad en zie je Liquid Glass nog niet in Spotify? Je moet dan nog even geduld hebben, want het duurt doorgaans enkele dagen tot weken voor veranderingen voor alle gebruikers zichtbaar zijn. Spotify rolt nieuwe functies geleidelijk uit om softwarefouten te voorkomen. Wil je niks missen over Spotify? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!