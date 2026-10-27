WhatsApp geeft deze knop een extra functie (en die is héél handig)

Gebruik je regelmatig WhatsApp? Dan hebben we goed nieuws, want de meestgebruikte knop in WhatsApp wordt uitgebreid met een hele handige functie!

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Er komt een belangrijke update aan voor WhatsApp! In de volgende softwareversie geeft WhatsApp de meestgebruikte knop van de berichtendienst een extra functie. Het gaat om de groene knop, waarmee je berichten in alle gesprekken kunt verzenden. Deze button heeft nu nog één functie in WhatsApp, door eenmaal op de knop te tikken verstuur je het bericht dat je hebt getypt. Daar komt binnenkort nog een functie bij, want je kunt de knop dan ook gebruiken om berichten te plannen in WhatsApp.

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Het inplannen van berichten is misschien wel een van de meestgevraagde functies in WhatsApp. Bij andere berichtendiensten als Telegram is het al veel langer mogelijk om berichten in te plannen. WhatsApp bleef lange tijd achter, maar daar komt nu verandering in. In een testversie van WhatsApp kun je met de verzendknop voor het eerst berichten inplannen. Zowel op de Android- als iOS-versie van WhatsApp wordt de nieuwe functie nu getest.

Berichten inplannen in WhatsApp

De verzendknop in WhatsApp krijgt binnenkort dus een handige extra functie. In de testversie van WhatsApp kun je berichten inplannen door de knop langer ingedrukt te houden. Vervolgens verschijnt een agenda, waarin je de verzendtijd en -datum van het bericht kunt instellen. Berichten kunnen minimaal 10 minuten in de toekomst worden ingepland, als maximum hanteert WhatsApp een tijdskader van twee weken. Je kunt berichten dus maximaal twee weken van tevoren inplannen.

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Het plannen van berichten is een hele handige toevoeging in WhatsApp. Zo kun je verjaardagswensen of andere belangrijke berichten alvast inplannen, om te voorkomen dat je ze op een later moment alsnog vergeet. Heb je een bericht ingepland in WhatsApp? Dan verschijnt een melding in het gesprek, maar die is niet zichtbaar voor de ontvanger van het geplande bericht. Bij de instellingen van een gesprek verschijnt bovendien een nieuw tabblad, waarin je een overzicht van al je geplande berichten ziet.

Meer over WhatsApp

Het inplannen van berichten komt beschikbaar in zowel privé- als groepsgesprekken in WhatsApp. Kies je ervoor om een bericht in te plannen in een groepsgesprek? In dat geval verschijnt het bericht alleen voor contacten die op het moment van inplannen lid waren van het groepsgesprek. Nieuwe groepsleden zien het geplande bericht dus niet, ook niet als ze op het moment van verschijnen wel zijn toegevoegd aan het gesprek.

Je kunt straks tekstberichten, foto’s en video’s inplannen in WhatsApp. Het is vooralsnog niet mogelijk om berichten met meerdere foto’s of video’s in te plannen. In de testversie van WhatsApp kun je met de verzendknop inmiddels berichten inplannen, dus het is de verwachting dat de nieuwe functie niet lang meer op zich laat wachten. Wil je geen enkele update van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!