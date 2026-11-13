Dit is de beste app om comics te lezen op je iPhone en iPad

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
13 november 2026, 10:30
3 min leestijd
Dit is de beste app om comics te lezen op je iPhone en iPad
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Lees je graag comics op je iPhone of iPad? Dan is Panels een app die je zeker eens moet proberen! Je hebt daarmee al je favoriete strips overal binnen handbereik!

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Al je comics op één plek

Panels is eigenlijk een digitale boekenkast voor je comics. Je voegt binnen no-time je eigen stripboeken toe en de app zorgt ervoor dat alles overzichtelijk wordt getoond. De app ondersteunt de bekende bestandsformaten zoals CBZ, CBR, PDF en EPUB voor comics.

Panels - Comic Reader

Panels - Comic Reader

Produkt Studio

Gratis via App Store

Je kunt bestanden toevoegen vanaf je apparaat, maar ook gebruikmaken van bijvoorbeeld iCloud Drive, Dropbox en OneDrive.

ipad panels comic

Lezen zoals jij dat wilt

Wat Panels zo prettig maakt is de synchronisatie tussen apparaten. Begin je op je iPad en wil je later verder lezen op je iPhone of Mac? Dan kun je gewoon doorgaan waar je gebleven was.

Een ander groot voordeel is dat je zelf bepaalt hoe je leest. Je kunt pagina’s één voor één bekijken, twee pagina’s naast elkaar zetten of verticaal door je comic scrollen.

panels comics automatisch vertalen
Panels kan comics ook automatisch voor je vertalen

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Ook handig is de mogelijkheid om per stripplaatje te lezen. Vooral op het kleinere scherm van een iPhone is dat prettig. Manga lezen kan trouwens ook, want Panels ondersteunt van rechts naar links lezen.

Grappig is de functie waarmee je een comic automatisch kunt laten vertalen. Het werkt een beetje omslachtig en nog niet helemaal lekker, maar je kunt hiermee bijvoorbeeld een Japanse comic redelijk goed vertalen.

Gratis met wat beperkingen

Panels is gratis te downloaden en de basisfuncties zijn prima bruikbaar. Toch zitten er ook wat nadelen aan de gratis versie. Voor uitgebreidere mogelijkheden (zoals het synchroniseren via de iCloud-bibliotheek en extra beeldfilters) heb je Panels Premium nodig. Daarnaast kun je (ook bij de betaalde app) géén gekochte comics via bijvoorbeeld een Kindle importeren.

Panels Premium kost momenteel 1,99 euro per maand of € 17,99 per jaar. Je kunt de huidige versie van Panels ook eenmalig kopen voor € 22,99. Dat is best een flink bedrag voor een app, maar als je veel comics leest is het geen uitzonderlijke prijs. En je hoeft dan ook niet meer maandelijks een bedrag neer te leggen.

Daarnaast moet je zelf de meeste comics zelf toevoegen. Panels geeft je dus niet zomaar toegang tot een enorme gratis stripboekencollectie. Er is wel een comic shop, maar daar vind je geen grote namen als Batman, Spider-man en andere DC- en Marvel-helden.

panels app omslaan van pagina

Voor wie is Panels de moeite waard?

Wanneer je al een flink verzameling digitale comics hebt, is Panels een prima app om op je iPhone of iPad te lezen. De app ziet er mooi uit, werkt prettig en biedt veel mogelijkheden. De betaalde versie is misschien wat prijzig, maar gelukkig kun je Panels eerst gratis proberen.

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Vooral het synchroniseren via iCloud is ontzettend prettig. Daarnaast kun je al je comics offline lezen, zolang je ze maar hebt gedownload. Maar wil je meer ruimte besparen dan is het ook mogelijk om ze te ‘streamen’ vanaf je eigen iCloud.

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