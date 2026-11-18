Updaten maar! WhatsApp heeft per direct een nieuw menu toegevoerd, waarin gebruikers toegang krijgen tot drie handige functies. Dit zijn ze!

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WhatsApp voegt nieuw menu toe

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie krijgen gebruikers toegang tot een extra menu. De instellingen van WhatsApp worden uitgebreid met een nieuw tabblad, waar je een overzicht vindt van alle evenementen die zijn gedeeld in je gesprekken. WhatsApp voegde evenementen in 2024 toe aan groepsgesprekken, sinds begin dit jaar kun je ze ook in privégesprekken aanmaken.

Deze maand heeft WhatsApp een belangrijke verandering doorgevoerd, want je kunt evenementen ook delen met gebruikers die geen account bij de berichtendienst hebben. Voor WhatsApp was dat genoeg reden om evenementen een prominentere plek te geven in de applicatie. Vanaf versie 26.45.75 vind je bij de instellingen van WhatsApp een nieuw tabblad onder de naam ‘Evenementen’. Tik je op dat tabblad? Dan krijg je toegang tot drie handige functies.

Evenementen beheren in WhatsApp

De vernieuwde instelingen in WhatsApp bieden een duidelijk overzicht van alle evenementen die je op de planning hebt staan. Daarvoor geldt natuurlijk wel één voorwaarde: de evenementen moeten in WhatsApp zijn aangemaakt. Je ziet dus geen gebeurtenissen uit je Agenda-app terug in WhatsApp. Boven de evenementen zie je een tabblad met alle evenementen, een tabblad met geplande oproepen en een pagina met evenementen waarop je nog moet reageren.

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Dit zijn drie handige functies, die het beheren van evenementen veel eenvoudiger moeten maken. In WhatsApp worden steeds vaker evenementen gedeeld en op deze manier houden gebruikers sneller het overzicht. Je ziet in één oogopslag of evenementen op dezelfde dag en misschien zelfs op hetzelfde moment vallen. Zo voorkom je dubbele afspraken en blijft je planning op orde. Moet je nog reageren op een evenement? Dan zie je dat duidelijk in het tabblad met de naam ‘Niet gereageerd’.

Meer over WhatsApp

Het nieuwe menu in WhatsApp is per direct beschikbaar voor alle gebruikers. Zorg ervoor dat je WhatsApp bijwerkt naar versie 26.45.75 of nieuwer, zodat je vanzelf toegang krijgt tot het handige menu. Zie je de evenementen nog niet terug bij de instellingen van WhatsApp? Nieuwe functies worden stapsgewijs uitgerold, dus de nieuwe functie kan in dat geval ieder moment verschijnen.

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Met het nieuwe menu wordt WhatsApp steeds geschikter voor het organiseren van evenementen. Waar dit voorheen op Facebook gebeurde, lijkt Meta nu in te zetten op WhatsApp. Je hebt geen WhatsApp-account meer nodig om te reageren op een evenement en de functie heeft een veel prominentere plek in de instellingen gekregen. Wil je geen enkele nieuwe functie van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!