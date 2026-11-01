Waarom WhatsApp wil dat je juist nú een wachtwoord instelt

Opgelet als je WhatsApp gebruikt, want de berichtendienst voert een belangrijke wijziging in de beveiliging door. Dit is waarom WhatsApp wil dat je juist nu een wachtwoord instelt!

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WhatsApp stapt over naar wachtwoorden

WhatsApp is bezig met een belangrijke verandering voor de beveiliging van je account. De berichtendienst vraagt gebruikers nu actief om hun pincode te vervangen door een wachtwoord. Het gaat om de pincode die je gebruikt voor verificatie in twee stappen. Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat anderen zomaar toegang krijgen tot je WhatsApp-account. Krijg jij de melding om een wachtwoord in te stellen? Dan is het verstandig om dat direct te doen.

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Voorheen gebruikte WhatsApp een pincode van zes cijfers voor deze extra beveiliging. De berichtendienst vervangt deze nu door een wachtwoord met letters en cijfers. Een alfanumeriek wachtwoord is moeilijker te raden dan een korte cijfercode. WhatsApp heeft de nieuwe beveiliging inmiddels ingevoerd en spoort gebruikers aan om over te stappen. Je hoeft daarvoor niet te wachten op een melding, want je kunt de pincode zelf al vervangen.

Waarom WhatsApp je pincode wil vervangen

WhatsApp wil met de verandering voorkomen dat criminelen toegang krijgen tot je account. Een pincode van zes cijfers heeft minder mogelijke combinaties dan een sterk wachtwoord met letters en cijfers. Daardoor is een eenvoudige pincode gemakkelijker te raden. Met een langer wachtwoord maak je het moeilijker voor anderen om je WhatsApp-account over te nemen. WhatsApp toonde al langer een waarschuwing dat pincodes niet meer voldoende waren, maar wil nu dus dat gebruikers actief overstappen naar wachtwoorden.

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De extra beveiliging is vooral belangrijk wanneer iemand de registratiecode van jouw WhatsApp-account in handen krijgt. Met verificatie in twee stappen heeft diegene nog een extra wachtwoord nodig om toegang te krijgen. WhatsApp adviseert daarom om je pincode te vervangen door een sterk wachtwoord. Kies een unieke combinatie van letters, cijfers en speciale tekens die je nergens anders gebruikt. Op die manier weet je zeker dat je foto’s, video’s en berichten veilig blijven in WhatsApp.

Zo stel je een wachtwoord in bij WhatsApp

Krijg jij in WhatsApp een melding om een wachtwoord in te stellen? Dan kun je de stappen op je scherm volgen om je pincode te vervangen. WhatsApp toonde al langer een notificatie, maar spoort gebruikers nu actief aan om een wachtwoord in te stellen. Die waarschuwing verschijnt automatisch in WhatsApp, mits je tweestapsverificatie hebt ingeschakeld. Heb je dat nog niet gedaan? Je kunt de instellingen ook zelf aanpassen via WhatsApp op je iPhone. Dat doe je als volgt:

Open WhatsApp op je iPhone; Tik rechtsonder op ‘Jij’; Ga naar ‘Account’; Kies voor ‘Tweestapsverificatie’; Tik op ‘PIN’; Ga naar ‘Wachtwoord instellen’; Vul je nieuwe wachtwoord tweemaal in; Druk tot slot op ‘Sla op’.

Heb je een wachtwoord ingesteld? Dan is je WhatsApp-account beter beschermd tegen ongewenste toegang. De berichtendienst kan je nog steeds om het wachtwoord vragen wanneer je jouw account opnieuw registreert. Zorg daarom dat je het wachtwoord goed onthoudt of bewaar het in de Wachtwoorden-app van Apple. Zo houd je jouw WhatsApp-account veilig en voorkom je dat anderen eenvoudig toegang krijgen tot je gesprekken. Wil je geen enkele verandering bij WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!