Deze CarPlay-app krijgt in iOS 27.2 een nieuw design (en dat is opvallend)

Apple heeft een update voor CarPlay uitgebracht! Deze CarPlay-app heeft een nieuw design na het installeren van iOS 27.2.

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CarPlay in iOS 27.2

Heb jij iOS 27.2 nog niet geïnstalleerd? In dat geval wordt het tijd om je iPhone bij te werken, want Apple heeft de update op maandag 26 oktober 2026 uitgebracht. Met iOS 27.2 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, waaronder profielen in de Apple TV-app en verbeteringen voor de Foto’s-app. Dat is niet de enige verandering in iOS 27.2, want Apple Music krijgt een nieuw ontwerp en een aangepaste interface.

Apple heeft de muziekdienst voor het eerst in jaren voorzien van een nieuw logo. Dat logo verscheen voor het eerst bij de opening van de Apple Music Hall in Londen. Met iOS 27.2 bracht Apple de nieuwe huisstijl van Apple Music ook naar de iPhone, maar daar bleef het niet bij. Het nieuwe ontwerp van Apple Music is vanaf iOS 27.2 ook beschikbaar in CarPlay, waardoor je de nieuwe stijl van de muziekdienst direct ziet na het installeren van de update.

Apple Music

Apple Music was jarenlang te herkennen aan de felrode accenten. Het logo van de Apple Music had een rode kleur, die we ook terugzagen in de muziekdienst. In iOS 27.2 neemt Apple afscheid van deze kenmerkende kleur, in plaats daarvan kiest het bedrijf voor zwarte en witte accenten. Het is een opvallende wijziging, die we met iOS 27.2 ook terugzien in CarPlay. Apple heeft de CarPlay-app van hetzelfde design voorzien als op de iPhone en iPad.

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Heb je iOS 27.2 geïnstalleerd op je iPhone? Dan verschijnt het nieuwe logo van Apple Music automatisch in CarPlay. In de CarPlay-app zelf neemt Apple ook afscheid van de rode kleuren. Je ziet de zwarte en witte elementen terug in de navigatiebalk en buttons van Apple Music. Dat is een opvallende verandering, want de nieuwe stijl geeft Apple Music een veel zakelijker uiterlijk.

Meer over iOS 27.2

Apple Music heeft een aangepast ontwerp in iOS 27.2, maar verder merk je als gebruikers weinig van andere veranderingen. Je navigeert op dezelfde manier in de muziekdienst en alle functies zijn hetzelfde gebleven. Het gaat dus vooral om veranderingen in het ontwerp. De CarPlay-app wordt automatisch bijgewerkt na het installeren van iOS 27.2, verder brengt de update geen grote veranderingen naar CarPlay. Dit is er nog meer veranderd:

De iPhone heeft er wél meer functies bijgekregen in iOS 27.2. Zo zijn Berichten, Apple Podcasts en FaceTime uitgebreid met handige features. Lees hier alles over de veranderingen die met iOS 27.2 naar je iPhone zijn gekomen. Wil je geen enkele update voor je iPhone missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!