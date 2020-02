De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 6 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Byte

De opvolger van Vine is eindelijk gearriveerd: Byte. Een tijd geleden besloot de eigenaar van Twitter de stekker uit de populaire app Vine te trekken, maar nu zijn de makers terug met een soortgelijke app. Het gat dat na Vine ontstond, werd grotendeels opgevuld door TikTok, maar dat wil niet zeggen dat er geen plek is voor Byte.

TikTok is van het Chinese bedrijf ByteDance: een bedrijf dat niet weg schuwt van het censureren van video’s als er kritiek klinkt. Hierdoor zijn veel gebruikers er een beetje klaar mee en is een alternatief waar dat niet gebeurt meer dan welkom. Het oorspronkelijke idee van Vine is onveranderd gebleven: je kunt een video van maximaal zes seconden uploaden.

byte - creativity first Byte Inc. 10 (1 reviews) Gratis via App Store

2. Microsoft To Do

Populaire takenlijstjes-app Wunderlist wordt nu onderdeel van Microsoft To Do. Hiermee kun je takenlijstjes voor jezelf aanmaken, of deze vervolgens delen met bijvoorbeeld een huisgenoot. Hij of zij kan deze bestanden in de app aanpassen, waarna het automatisch gesynchroniseerd wordt op je computer, iPhone en iPad.

Zo kun je bijvoorbeeld onderling de huishoudelijke taken verdelen. Bovendien kun je hierbij een ultimatum instellen waarop het klusje af moet zijn. Ook erg handig: je kunt een boodschappenlijst maken die jullie allebei kunnen bewerken. Zo hoef je nooit meer wat te vergeten in de supermarkt.

Microsoft To Do Microsoft Corporation 8 (44 reviews) Gratis via App Store

3. Google Maps

Google Maps bestaat 15 jaar en dat viert het bedrijf met een grote update. De belangrijkste verbetering: je kunt nu altijd zien hoe hard je ergens mag rijden. In de linker onderhoek van het scherm tijdens het navigeren zien wat de maximumsnelheid is. Het icoontje verkleurt als je te hard rijdt.

Google Maps heeft voortaan een nieuw icoon, dat beter bij de rest van Googles apps past. Het kleurrijke kaartje is verdwenen en maakt plaats voor een punaise met de kleuren van Google. In bovenstaande video kun je zien hoe dit nieuwe icoon tot stand is gekomen. Daarnaast staan onderin voortaan vijf tabbladen: Explore, Commute, Saved, Contribute en Updates.

Google Maps Google LLC 9 (2234 reviews) Gratis via App Store

4. Tubesnake

Deze verslavende game doet heel veel denken aan de traditionele arcade-game Snake. In dit simpele spelletje ben je een slangetje die pixels moet eten. Bij iedere pixel wordt de slang een stukje langer. Hoe langer je wordt, hoe moeilijker het is om je voort te bewegen.

In Tubesnake beweeg je niet verspreid over het beeld, maar door een tunnel. Je beweegt op en neer om zo door de tunnel te komen. Extra leuk: de game is ook te spelen op je Apple Watch.