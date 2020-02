De opvolger van Vine is eindelijk gearriveerd, maar is dat niet te laat nu TikTok al iedereen in z’n greep heeft? Zeker niet! Byte verdient een kans.

Waarom Byte TikTok niet hoeft te verslaan

Vine was een bijzondere app. Met maximaal zes seconden video wisten mensen zeer creatieve dingen te maken. Kijk maar eens naar enkele compilaties op YouTube en je bent zo uren verder. Helaas besloot eigenaar Twitter de stekker uit de app te trekken, omdat het niet genoeg werd gebruikt. Het gat dat toen ontstond, werd later grotendeels opgevuld door TikTok. Op TikTok vind je de meest hilarische korte video’s en blijf je maar door de hoogtepunten doorscrollen. Nu zijn de makers van Vine terug met de nieuwe app Byte.

Het oorspronkelijke idee is onveranderd gebleven: je kunt maximaal zes seconden video uploaden. De app lijkt alleen zo erg op het oude Vine, dat er een hoop functies missen die TikTok inmiddels wel heeft. Is daar nog wel plek voor? Absoluut!

Begrijp me niet verkeerd: ik vind TikTok waanzinnig leuk. Het algoritme van de ‘Voor jou’-pagina wil mij bij niet altijd meewerken, maar het is niet voor niets dat ik de app heb uitgeroepen tot mijn favoriete iOS-app van vorig jaar. Toch gaat er best wel wat mis, waar je als gemiddelde gebruiker waarschijnlijk helemaal geen erg in hebt.

ByteDance

TikTok is van het Chinese bedrijf ByteDance. Dit bedrijf schuwt niet weg van het censureren van video’s als er kritiek klinkt. Zo heeft TikTok bijvoorbeeld video’s van de protesten in HongKong verwijderd, net als video’s waarin steun wordt gegeven aan de onafhankelijkheid van Taiwan.

Maar het gaat nog veel verder. TikTok heeft video’s gecensureerd die getagd waren onder ‘disabled’, ‘fat’ en ‘LGBTQ+’ om naar eigen zeggen pestgedrag tegen te gaan. Deze video’s verschenen niet in andere landen, of werden niet op de populaire Voor jou-pagina getoond. Content die op enige manier positief was over homoseksualiteit werd ook tijdelijk gecensureerd.

Veel van deze regels zijn inmiddels teruggedraaid, maar de getroffen groepen zijn er wel een beetje klaar mee. Je weet maar nooit welke video’s in de toekomst gecensureerd worden. Daarom is een alternatief waar dat niet gebeurt meer dan welkom.

Samen verder

Byte heeft nog wel een lange weg te gaan. Op dit moment is het bijvoorbeeld nog niet eens mogelijk om om een linkje van een video te maken en die met anderen te delen. Dat is wel een must als je wil groeien.

Maar ik hoop dat er een toekomst bestaat waarin zowel Byte als TikTok bestaan en elk hun eigen ding doen. Bij TikTok met een focus op muziek, andere audio en uitdagingen, en bij Byte meer humor en een plek waar minderheden een platform hebben. Op dit moment zijn nog veel kopieën van TikTok-video’s te zien op Byte, maar hopelijk vindt de app snel zijn eigen identiteit. Die is al deels zichtbaar en lijkt gelukkig heel erg op het oude Vine.

TikTok-beginnersgids

Nog in de war over TikTok en hoe de app werkt? Geen nood, want wij hebben een uitgebreide TikTok beginnersgids waarin al je vragen worden beantwoord.