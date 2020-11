De iPhone 12 mini is dé compacte Apple-telefoon waar veel liefhebbers al jaren op wachten. Over het algemeen zijn we enthousiast over de kleine en krachtige iPhone, maar hij is niet perfect. Hoe dat zit, lees je in deze review van de iPhone 12 mini.

Het iPhone 12 mini-testmodel voor deze review is door Apple ter beschikking gesteld.

iPhone 12 mini review: kleine favoriet van velen

De iPhone 12 mini heeft alles in zich om dé nieuwe Apple-klapper te worden. Het toestel is vrijwel identiek aan de iPhone 12, maar dan kleiner. Dat is behoorlijk uniek, want Apple bracht de afgelopen jaren alleen compacte smartphones met duidelijke beperkingen uit. De eerder dit jaar vernieuwde iPhone SE heeft bijvoorbeeld een oud design en beperkte camera.

Er was dus lange tijd geen compact alternatief voor mensen die de iPhones van afgelopen jaren te groot vonden. Daar is nu verandering in gekomen. Maar, ook de kleinste iPhone 12 heeft zo zijn gebreken. En dan hebben we het niet over het ontbreken van een oplader en oordopjes in de verpakking, want dat is ‘het nieuwe normaal’ van Apple-telefoons. Tijd om te beginnen met de review van de iPhone 12 mini.

Design gaat terug naar de basis

Te beginnen bij het design. Apple maakt in 2020 de overstap naar een nieuw, maar vertrouwd design. Alle vier de toestellen hebben een ontwerp dat overduidelijk is geïnspireerd op klassiekers van weleer, zoals de iPhone 4S en 5S.

Wat je je hierbij moet voorstellen? Harde, rechtopstaande randen, een hoekige behuizing en een ‘plat’ scherm. Een bijkomend voordeel van dit paneel is de dikte van de iPhone 12 mini. Of beter gezegd: dunheid. De compactere uitvoering van de iPhone 12 is namelijk erg slank.

De meeste mensen kunnen het toestel hierdoor zonder problemen met één hand bedienen. Ook past het toestel met gemak in de meeste broekzakken en kleine handtassen.

Wel moesten we even wennen aan de handzaamheid van de 12 mini. Het hoekige frame zorgt er namelijk voor dat het toestel iets anders in je handpalm ligt dan vorige iPhones. Dit betekent overigens niet dat hij vervelend aanvoelt: het is slechts een kwestie van wennen.

Dat geldt niet voor de aluminium behuizing, want daar zijn we minder enthousiast over. In principe oogt het toestel dankzij deze glimmende afwerking stijlvol, maar hij is ontzettend gevoelig voor vingerafdrukken. Wanneer je de iPhone 12 mini zonder hoesje gebruikt, zit de reflecterende behuizing direct vol met afdrukken: geen fraai gezicht.

Oled-scherm is prachtig

De verschillen tussen de ‘normale’ en Pro-iPhones zijn in 2020 kleiner dan ooit. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het scherm. Apples instapmodellen zijn namelijk eindelijk voorzien van een oled-display, een feature die voorheen exclusief op de Pro-telefoons aanwezig was.

De iPhone 12 mini heeft zodoende een 5,4 inch-oled-scherm. Dit ‘Super Retina XDR-display’, de marketingnaam die Apple voor het scherm gebruikt, is in vrijwel alles identiek aan de panelen van de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Sterker nog, de 12 mini heeft zelfs een iets hogere resolutie dan zijn grotere (en duurdere) broers.

Het is fijn dat Apple lcd eindelijk achterwege heeft gelaten. Oled is namelijk op alle vlakken superieur. Van de brede HDR-kleurweergave, diepe zwarttinten tot aan contrasten: het oled-scherm van de iPhone 12 mini is prachtig.

Verder heeft Apple iets nieuws bedacht: Keramisch Schild. Dit extra stevige glaslaagje beschermt iPhone 12-telefoons tot wel vier keer beter tegen vallen, krassen en stoten dan vorige modellen. De komende maanden moet blijken of dit beschermlaagje daadwerkelijk effect heeft, maar tot nu toe hebben we geen krassen op de iPhone 12 mini voorbij zien komen.

Het scherm van de iPhone 12 mini heeft echter twee nadelen. Ten eerste is de inkeping in het scherm, waar onder meer de Face ID-camera zit, nog steeds groot. Sinds de introductie van de notch (met de iPhone X uit 2017) ziet ‘ie er grotendeels hetzelfde uit en dat vindt niet iedereen even fijn.

Ook is het jammer dat de ververssnelheid van de iPhone 12 mini op 60Hz blijft steken. Dit betekent dat het scherm 60 keer per seconde van beeld ververst: een hogere ververssnelheid levert dus soepelere animaties op. Concurrerende (Android-)telefoons hebben steeds vaker displays met 90 of zelfs 120Hz aan boord. Zodra je eenmaal zo’n scherm hebt gebruikt, valt de relatief lage ververssnelheid van de 12 mini je direct op.

Camera biedt meer van hetzelfde

Op cameragebied is er bij de opvolgers van de iPhone 11 maar weinig veranderd. De iPhone 12 en 12 mini hebben daarom achterop twee 12 megapixel-lenzen: een ultragroothoek- en groothoeklens. Ook de selfiecamera heeft net als vorig jaar een resolutie van 12 megapixel.

Er is dan ook niet zozeer aan de hardware van de iPhone-camera gesleuteld, maar vooral aan de software. De Nachtmodus, waarmee je ook bij weinig licht goede foto’s maakt, werkt bij de iPhone 12 mini dan ook met alle camera’s, dus ook de voorste. Verder heeft Apple de Smart HDR-functie verbeterd, waardoor gemaakte kiekjes automatisch lichtelijk nabewerkt worden.

Ook is de iPhone 12-serie de eerste lichting telefoons die in Dolby Vision kan filmen, een hoogwaardige filmstandaard die bijvoorbeeld door professionele studio’s wordt gebruikt. Vooralsnog heb je hier echter nog niet heel veel aan, want veel apps en programma’s ondersteunen de standaard (nog) niet.

Al met al is 2020 dus een tussenjaar als het op de iPhone-camera aankomt. Dit is op zich ook helemaal niet zo erg. De iPhone 12 mini maakt namelijk keurige, natuurgetrouwe kiekjes. Kleuren ogen fraai, je kunt leuk makkelijk met contrasten en ook de Portretmodus levert weer prima kiekjes af. De camera’s van de 12 mini zijn dus lekker veelzijdig.

Hardware en accuduur

De iPhone 12 mini is razendsnel. Hiervoor moeten we de A14-chip bedanken, volgens Apple de snelste smartphoneprocessor van het moment. De opvolger van de A13-chip, die de iPhone 11-telefoons van kracht voorziet, is niet alleen een stuk vlotter, maar ook energiezuiniger.

Dit komt goed uit voor de iPhone 12 mini, want de accuduur is goed, maar niet meer dan dat. Tijdens mijn testperiode kon ik het toestel een volle dag gebruiken, maar bij thuiskomst moest ‘ie wel aan de lader omdat het accupercentage rond de 30 procent was.

Vooralsnog zakt de iPhone 12 mini-accu echter niet door het ijs. Wel is het een aandachtspuntje voor de toekomst. Accu’s slijten immers aan de ene kant, en aan de andere kant worden apps, films en games steeds beter en vereisen daardoor meer van de batterij. Hoe de accuduur van de iPhone 12 mini er over twee jaar bijstaat, moet daarom nog maar blijken.

Over de prestaties van de iPhone 12 mini hebben we verder geen klagen. Integendeel zelfs: het toestel is razendsnel. Apps starten direct op, van wachttijd is vrijwel nooit sprake en ook grafisch veeleisende games draaien als een zonnetje.

Extra’s: MagSafe en 5G

Tijdens de presentatie van de iPhone 12 was MagSafe zonder twijfel dé verrassing. De magnetische aansluiting is op de achterkant van iedere iPhone 12 te vinden en opent de poorten naar een draadloze toekomst. Je kunt namelijk allerlei accessoires op je iPhone klikken, zoals een pasjeshouder of draadloze oplader.

Extra tof is dat je MagSafe-accessoires kunt ‘stapelen’. Je kunt bijvoorbeeld een beschermhoes om je iPhone 12 mini doen met daarop een draadloze oplader, of pasjeshouder. Wel is het zo dat dit alleen werkt bij accessoires die vallen onder het MagSafe-programma. Wanneer je geen hoesje van Apple gebruikt, werkt dit dus niet.

De iPhone 12 mini schudt nog één trucje uit de mouw: 5G. Vooralsnog hebben de meeste Nederlanders hier weinig aan, want de opvolger van 4G heeft nog geen landelijke dekking.

Bovendien vallen de snelheidswinsten in werkelijkheid nog hartstikke mee. Sterker nog: de internationale directeur van Vodafone noemde de huidige gang van zaken rondom 5G zelfs “misleidend voor consumenten“. Laat je dus niet gek maken door alle reclames waarin gigantische snelheidswinsten worden beloofd.

Conclusie iPhone 12 mini review

Een moderne en hoogwaardige iPhone in een compacte behuizing: de iPhone 12 mini is dé telefoon waar veel Apple-liefhebbers al jaren op wachten. Het toestel is net zo krachtig en veelzijdig als de iPhone 12, maar veel makkelijker met een hand te bedienen en past in de meeste broekzakken.

Wel is het jammer dat de achterkant snel vlekt en de accuduur is vooralsnog prima, maar niet meer dan dat. Ook is de standaardopslagcapaciteit van 64GB anno 2020 ietwat karig. Wanneer je met deze minpunten kunt leven én een compacte, maar hoogwaardige iPhone zoekt kun je niet om de iPhone 12 mini heen.

Kopen

Wil je de iPhone 12 mini kopen? Het toestel is bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar, maar de levertijden lopen snel op. Mogelijk moet je dus een paar dagen/weken wachten voordat je het toestel in huis hebt. Neem een kijkje in ons iPhone-levertijd-artikel voor een overzicht van de actuele wachtrijen bij webshops en providers

Een losse iPhone 12 mini kost 809 euro. Bij een iPhone 12 mini met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Je hebt keuze uit vijf kleuren: donkerblauw, mintgroen, rood, wit en zwart. Verder bestaat de keuze uit drie opslagcapaciteiten: 64, 128 en 256GB. Gebruik onderstaande prijsvergelijker om te filteren op alle iPhone 12 mini-aanbiedingen.