Snapchat Cameo(s): zo maak je de leukste gifs met jezelf in de hoofdrol

Snapchat Cameo’s zijn leuke, bewegende plaatjes die je zelf maakt. Met een Snapchat Cameo zet je een selfie van jezelf en je vrienden in allerlei scènes, die vervolgens tot leven komen als gif. Zo werkt het!



Zo stel je Snapchat Cameo’s in

Naast je getekende versie als Bitmoji kun je ook je gezicht terugzien in allerlei lollige GIFs. Benieuwd hoe het werkt en je zo’n leuke Cameo maakt? Volg de stappen hieronder:

Een cameo in Snapchat maken: Open in Snapchat een chat waar je Cameo in wilt sturen; Tik op het gezichtje naast het gezichtsveld en tik onderaan op het icoontje met de twee gezichten; Tik op een willekeurig bewegend plaatje om je selfie toe te voegen; Plaats je gezicht in het kader en maak een foto. Probeer om niet te glimlachen; Tik op ‘Maak mijn Cameo’, kies een van de lichaamstypes en tik op ‘Doorgaan’; Je ziet de Cameo’s nu in beeld. Tik op een Cameo om hem naar je vrienden in de chat te sturen.

Selfie aanpassen van je Snapchat Cameo

Wanneer je eenmaal een Cameo gemaakt hebt, hoef je geen nieuwe selfie meer te maken. Wil je toch een andere selfie maken of een andere foto gebruiken op je iPhone, dan volg je de onderstaande stappen.

Open in Snapchat een chat; Tik op het gezichtje naast het tekstveld; Tik onderaan op het icoontje met jouw gezicht (naast Bitmoji); Tik met je vinger op een van de Cameo’s en wacht tot er een menu verschijnt. Kies in het menu voor ‘Nieuwe selfie’ en volg de stappen.

Snapchat Cameo in andere apps gebruiken

Ook erg leuk: Snapchat Cameo’s zijn makkelijk te exporteren en te delen als gif in een andere app, zoals op WhatsApp of Telegram. Om dat te doen tik je in een chat op een leuke Cameo en wacht je tot het menu verschijnt. Kies vervolgens voor ‘Exporteren’. Daarna kies je de app waar je de Cameo heen wilt sturen. Je kan ook kiezen voor ‘Bewaar video’. De Cameo wordt dan opgeslagen in je ‘Foto’s’-app.

Meer functies in Snapchat

Ben je nog niet bekend met Snapchat en wil je meer weten? Op onze pagina over Snapchat lees je alles wat je moet weten.