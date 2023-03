Snapchat streak kwijt? Zo krijg je jouw Snapreeks weer terug

Een groot probleem onder Snapchatters: je snapreeks is plots weg. Geen nood! Je kunt een streak die kwijt is op Snapchat weer terugvragen.

Een reeks hebben op Snapchat

Snapchat is onverminderd populair en wordt door miljoenen mensen dagelijks gebruikt voor het sturen van foto’s, video’s en berichten. Wanneer je elke dag een foto of video naar een vriend stuurt en je ontvangt ook iedere dag een foto of video van diezelfde vriend, krijg je een streak op Snapchat. Zo’n streak herken je aan het vlammetje dat achter de naam van je vriend op Snapchat staat.

Naast dit vlammetje staat een cijfer. Dit cijfer staat voor je het aantal dagen dat de streak (of snapreeks) inmiddels duurt. Met sommige vrienden heb je misschien al een streak van maanden of zelfs jaren. Het is dan ontzettend vervelend als je een dag vergeet een Snapchat te sturen en je snapreeks vervolgens verdwijnt. Maar er is goed nieuws: je bent je streak op Snapchat dan mogelijk niet definitief kwijt.

Streak op Snapchat opnieuw aanvragen

Als je op het punt staat om een streak op Snapchat kwijt te raken verschijnt er (meestal) een zandloper naast de snapreeks die dreigt te verdwijnen. Om een streak op Snapchat te behouden, moet je elkaar iedere 24 uur minstens één foto of video sturen. Gebeurt dit niet, dan raak je de reeks kwijt en moet je opnieuw beginnen.

Raak je dan toch een keer per ongeluk je streak kwijt? Dan is er gelukkig een makkelijke manier om je snapreeks terug te vragen. Hoe je dat doet, lees je hieronder:

Streak op Snapchat kwijt: zo kun je hem opnieuw aanvragen Ga naar de speciale pagina van Snapchat om de aanvraag te beginnen; Kies voor ‘Ik ben mijn Snapreeks verloren’; Tik op ‘Hoe herstel ik mijn Snapreeks?’; Vul de Snapchat-gegevens van jou en je vriend in; Kies voor ‘Nee’ bij de vraag of je de zandloper hebt gezien; Noteer bij de beschrijving kort dat je Snapreeks is verdwenen; Verstuur de aanvraag door op ‘Verzenden’ te tikken.

Het is belangrijk om deze aanvraag zo snel mogelijk te doen nadat je Snapchat-streak is verdwenen. Vaak krijg je binnen een paar uur via de mail antwoord van Snapchat, waarin staat dat je snapreeks weer is hersteld. Zo hoef je niet weer helemaal opnieuw te beginnen met de streak op Snapchat!

Meer tips over Snapchat?

Wil je meer handige tips over Snapchat? Check dan onze ultieme Snapchat-gids voor beginners of lees hoe je leuke Cameo’s maakt in de app. Wil je zeker zijn dat je nooit meer een streak kwijtraakt? Wij laten zien hoe je in Snapchat een snelkoppeling maakt.

Heb je nog geen Snapchat? De app is gratis te downloaden in de App Store en het maken van een account is gratis.

