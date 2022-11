Scherm van iPhone blijft zwart: probeer dan eerst deze oplossing

Blijft het scherm van je iPhone zwart en ben je bang dat je smartphone kapot is? Probeer dan eerst deze oplossing! Grote kans dat je dan snel weer verder kunt!

Scherm van iPhone blijft zwart: dit is de oplossing

Ben je net lekker op je iPhone bezig in een app, wordt het scherm opeens zwart. En dan sta je voor een groter probleem: je iPhone reageert opeens niet meer. Oh nee, wat nu? Geen nood. Vaak is er niet heel veel aan de hand en is de oplossing vrij eenvoudig.

Wanneer je een zwart scherm op je iPhone hebt kan het zijn dat een app is vastgelopen of dat het besturingssysteem een probleempje heeft. Je kunt de iPhone dan uit- en weer aanzetten, maar soms werkt dat niet en reageert je toestel nergens op. Er is dan nog een speciaal trucje wat je kunt proberen.

Heb je een recente iPhone zonder thuisknop (zoals de iPhone 14 en iPhone 13) met een zwart scherm? Die start je op de volgende manier opnieuw met dit trucje.

iPhone met zwart scherm geforceerd herstarten Houd eventjes de volume-omhoogknop ingedrukt; Houd de volume-omlaagknop heel even ingedrukt; Houd de zijknop (rechts) ingedrukt tot je het Apple-logo te zien krijgt.

Lukt het niet? Check dan de onderstaande video. Hierin wordt precies uitgelegd hoe je een iPhone kunt resetten (met een normale herstart en een harde reset).

(Hele) oude iPhones resetten

Bij hele oude iPhones moet je soms iets anders te werk gaan als het scherm zwart blijft. Dan moet je zowel de volume-omlaag als de zijknop ingedrukt houden tot je het Apple-logo te zien krijgt. Heb je een nog oudere iPhone? Dan lees je in onderstaand artikel hoe je dat precies doet.

Lees meer: Je iPhone resetten? Zo werkt het

