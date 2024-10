iPhone-tips: dit kun je allemaal met het Bedieningspaneel in iOS 18

Het Bedieningspaneel ziet er in iOS 18 niet alleen anders uit, er zijn ook nieuwe functies en die laten we je zien in deze iPhone-tips!

iPhone-tips: het Bedieningspaneel in iOS 18

Je hebt het nieuwe Bedieningspaneel vast al bekeken en misschien ook al wel wat aangepast. Maar je hebt vast nog niet alle nieuwe mogelijkheden ontdekt. Daarom zetten we die in de iPhone-tips van deze week voor je op een rij!

Overigens kunnen app-ontwikkelaars dankzij een nieuwe API nu ook knoppen maken die geschikt zijn voor het Bedieningspaneel. Die zijn we tot nog toe niet tegengekomen, dus we hebben helaas ook nog geen tip die daar over gaat.

1. Regelaars toevoegen

We beginnen deze iPhone-tips met de meest bijzondere nieuwe functie van het Bedieningspaneel. Je kunt er nu namelijk zelf regelaars toevoegen aan toevoegen. Dat doe je als volgt:

Veeg van rechtsboven op je scherm naar beneden; Tik linksboven op het plusteken; Tik beneden op ‘Voeg een regelaar toe’.

Je kunt naar regelaars zoeken in de zoekbalk ‘Zoek regelaars’ boven in beeld, maar je kunt ook gewoon door alle opties heen scrollen. Het is een combinatie van oude regelaars (zoals ‘Schermopname’) en nieuwe (zoals ‘Ping mijn Watch’). Er is ook een Opdracht met de naam ‘Open App’, waarmee je elke andere app op je iPhone in een Regelaar verandert. Je kunt de app alleen openen met deze regelaar, maar het is bijvoorbeeld handig als je het startscherm wilt opruimen.

Je kunt zoveel regelaars aan het Bedieningspaneel toevoegen als je wilt. Als je andere pagina’s van het Bedieningspaneel wilt openen, veeg je omhoog of omlaag, of tik je op het gewenste paginasymbool helemaal rechts op het scherm.

2. Regelaars aanpassen

In nummer twee van deze iPhone-tips laten we je zien hoe de regelaars groter kunt maken. Sommige regelaars kun je omvormen tot tegels, andere (zoals Muziek) kunnen zelfs een eigen Bedieningspaneelpagina krijgen. Herhaal om te beginnen de eerste twee stappen uit tip 1.

In de nieuwe weergave is de rand rond elke regelaar dikker in de rechterbenedenhoek. Tik en versleep dit dikkere gedeelte om de regelaar groter te maken. Ook kun je de volgorde en de plek van de regelaars aanpassen. Dit werkt in principe op dezelfde manier. Sleep ze gewoon naar de gewenste plek, net zoals je op het startscherm doet.

3. Regelaars verwijderen

Uiteraard kun je regelaars die je niet nodig hebt, ook verwijderen. Hoe je dat doet, laten we zien in nummer drie van deze iPhone-tips. Het werkt op bijna dezelfde manier als het aanpassen uit tip 2. Het enige verschil is dat je nu niet de dikkere rand gebruikt, maar op het minteken van een regelaar tikt.

Zo maak je ook eenvoudig een minimalistisch Bedieningspaneel met alleen de regelaars die je écht nodig hebt. Verwijder je de enige regelaar die op een Bedieningspaneelpagina staat, dan verwijder je automatisch die hele pagina.

4. Bedieningspaneelpagina toevoegen

We sluiten deze iPhone-tips af met het toevoegen van een Bedieningspaneelpagina. Standaard heeft het Bedieningspaneel in iOS 18 vier pagina’s: Favorieten, Muziekbediening, HomeKit-apparaten en Connectiviteit. Daar kun je zelf nog een of meerdere pagina’s aan toevoegen. Hiervoor herhaal je opnieuw de eerste twee stappen uit Tip 1.

Veeg nu net zo lang naar boven tot je een lege pagina voor je ziet. Hier kun je nu weer regelaars aan toevoegen, op dezelfde manier als we in Tip 1 hebben laten zien. Je kunt zoveel regelaars toevoegen als je maar wilt. Is de Bedieningspaneelpagina vol, dan wordt er automatisch een nieuwe toegevoegd.

Bedieningspaneel terugzetten kan in iOS 18.1

In iOS 18.1 komt er naar alle waarschijnlijkheid een knop waarmee je het Bedieningspaneel weer kunt terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Heb je teveel veranderd en aangepast, dan is het fijn om een nieuw startpunt te hebben. Ideaal dus dat Apple zo’n ‘reset’-knop gaat toevoegen aan het Bedieningspaneel in iOS 18.1.

Meer iPhone-tips?

