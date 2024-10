Niet doen: online kopen bij een dropshipper (en zo herken je ze)

Heb je iets gekocht bij een Nederlandse online winkel, maar komt het pakketje uit het buitenland? Dan moet je even oppassen. Je hebt dan waarschijnlijk iets gekocht bij een dropshipper. En online kopen bij een dropshipper kun je maar beter niet doen. Wij vertellen wat het is en hoe je dit soort praktijken kunt herkennen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Online kopen bij een dropshipper kun je maar beter niet doen (en zo herken je ze)

Je komt ze vast wel eens tegen op Facebook, Instagram of Twitter: een advertentie voor een leuke houten puzzel, een heel goedkoop iPhone-hoesje of een geinig armbandje. En dat allemaal voor een hele nette prijs bij een Nederlandse webshop.

Het is dan erg verlokkend om iets te kopen, maar toch kun je beter oppassen. Waarschijnlijk heb je te maken met een dropshipper. Maar wat is dat eigenlijk? En waarom moet je oppassen?

Dit is dropshipping …

Bij dropshipping verkoopt een (Nederlandse) webshop producten die ze (meestal) niet fysiek op voorraad hebben. Producten worden na bestelling vanuit de leverancier geleverd. Vaak is dit een buitenlandse winkel ergens in China. Sommige winkels houden er een kleine voorraad op na, maar vaak is dit niet het geval.

… en dit zijn de nadelen

Een dropshipper rekent vervolgens een marge bovenop de prijs waar ze zelf de producten bestellen. Dit is dan ook een van de nadelen van het online kopen bij dropshippers: je betaalt altijd meer dan wanneer je het product zelf koopt bij de producent.

Maar er kleven meer nadelen aan het kopen bij een dropshipper. Vaak is de kwaliteit een stuk minder, omdat er in het land waar de producten gemaakt worden andere regels gelden voor de productie.

Daarnaast moet je soms weken of zelfs maanden wachten op de levering. En dan loop je ook nog de kans dat je achteraf importkosten moet betalen wanneer je pakketje van buiten de EU komt.

Ook wanneer je een pakketje terug wilt sturen is het vaak vervelend. De Nederlandse webshop zal dan aangeven dat je het zelf het moet retourneren naar de fabrikant. En laat die nou net heel ver weg zitten …

Zo herken je een dropshipper

Wanneer je online iets wilt kopen is het vaak niet meteen duidelijk of je met een dropshipper te maken hebt. Meestal proberen dit soort websites dat ook expres te vermijden. Er zijn echter een paar aanwijzingen waardoor je er toch achter komt of je met een dropshipper te maken hebt.

Check de vertalingen op de website. Veel spelfouten en slechte vertalingen zijn vaak een teken dat je te maken hebt met een dropshipper;

Bekijk de voorwaarden en de levertijden. Als de levertijden erg lang zijn of er geen duidelijk antwoord wordt gegeven moet je oppassen;

Spit de reviews door die anderen hebben achter gelaten bij de website;

Controleer het adres dat op de website staat met Google Maps. Is er een woning of rijtjeshuis op dit adres te vinden? Dan is het misschien een dropshipper;

Maak een screenshot van het product dat je wilt kopen en zoek op de afbeelding met Google. Vind je de afbeelding terug op websites als AliExpress of Temu? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een dropshipper.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Online kopen: let hier ook op

Een webwinkel (ook een dropshipper) in Nederland is verplicht om zich aan algemene garantie- en retourregels te houden. Een product dat je niet bevalt moet je dus binnen 14 dagen kunnen opsturen.

Een webwinkel is overigens niet verplicht om een Nederlands retouradres te hebben. Maar dit moet dan wel duidelijk op de website staan. Ook moet er van tevoren aangegeven worden dat het retouren van een bestelling geld gaat kosten.